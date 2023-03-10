صحف عالمية.. دعوات لإعادة الأسد للحاضنة العربية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، الصراع العربي وغير العربي على سوريا.

يجب إعادة تأهيل النظام السوري رغم طبيعته

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تحليل لها: "تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية منذ أكثر من 11 عاماً بسبب إراقة الدماء التي تسبب فيها القمع العنيف لنظام الأسد ضد شعبه، إنها فترة طويلة جداً في الشرق الأوسط وقد انقلب المشهد الجيوسياسي عدة مرات خلال هذه الفترة على الرغم من الفظائع التي ارتكبها النظام ويجب أن يعاقب عليها، فإن القضية الجوهرية للنظام في سوريا هي موقفه المستمر ضد مصالح المنطقة وانحيازه الكامل مع الملالي في إيران.

سوف تستغرق جهود إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية والمجتمع الدولي وقتاً. ومع ذلك، يتساءل المرء عما إذا كان، مثل عزلته، التي لم تحدث فرقاً كبيراً، ستحدث إعادة تأهيله أي فرق أيضاً؟ نحن اليوم في عالم أكثر استقطاباً وقدرة سوريا على التأثير في التحولات الجيوسياسية تتضاءل إلى حد كبير، إن لم تكن معدومة.

لقد كانت دمشق لعقود من الزمان بمثابة الداعم العربي أو كذراع لنظام الملالي، لقد تداولت واستفادت من قراراتها السياسية على حساب مصالح المنطقة، وستواصل القيام بذلك، المؤكد أنه حتى لو أعيد تأهيلها، فإن سوريا لن تكون أقرب إلى المصالح العربية. ستبقى متحالفة مع الملالي، نفس الملالي الذين يقتلون اليوم شعوبهم.

لا يزال البعض يتساءل عما إذا كان بشار الأسد يمكن أن ينفصل عن الملالي. الجواب واضح لا. يتحكم الحرس الثوري الإسلامي والفروع الأخرى بشكل كبير. لم ينجح حتى إخراج النفوذ الإيراني من خلال دعم النفوذ الروسي في الماضي. كان هذا هو الحال حتى بعد أن فشل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إعادة الاستقرار وترك الأمر لموسكو لإعادة معظم الأراضي السورية إلى نظام الأسد.

كانت موسكو أيضاً أول من طرح إعادة تأهيل الأسد كجزء من خطط إعادة الإعمار في البلاد. لكن الآن، مع الحرب في أوكرانيا، أصبحت روسيا أقل قدرة على تحقيق هذه الأجندة. حتى مع حشر الملالي في الداخل، فإن قبضتهم على دمشق لن تضعف.

في العقد الماضي، برز حزب الله إلى الصدارة وتجاوز الأسد، أصبح نصر الله أقوى وأقوى من الأسد ونظامه، لم يعد النظام السوري قادراً على ممارسة الألعاب الذي كان يمارسها منذ عقود. لقد ولت منذ فترة طويلة الاستفادة البارعة من العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وإيران للحصول على أضواء خضراء ومكاسب من واشنطن، كانت هذه، في الواقع، علامة تجارية لنظام الأسد. على خلفية التحولات التاريخية في المنطقة، تمكنت من جني المكاسب من الولايات المتحدة. هكذا مُنحت لبنان في السبعينيات، بينما أكسبتها مواقفها من إسرائيل وحرب الخليج الأولى تمديداً لعقد الإيجار، كما أنها تتاجر في الاستخبارات الأمنية، التي لعبت فيها دور جميع الأطراف لجعل نفسها ضرورية للوكالات الغربية.

اليوم، عودة سوريا وكبح حزب الله وهم كامل، لم يكن الأسد قادراً على إحداث تغيير في الديناميكيات السياسية اللبنانية الحالية على الرغم مما توقعه الكثيرون. في الواقع، سواء في لبنان أو حتى في سوريا، حلّ نصر الله وحزب الله محلّ نظام الأسد. الأسد غير قادر على تغيير هذا.

حتى لو كان الرئيس اللبناني القادم أحد حلفائه المقربين، فلن يغير ذلك أي شيء في الديناميات العامة، قد يوفر القليل من الراحة لحزب الله، لكنه يتوقف عند هذا الحد.

الحقيقة هي أنه طالما أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا يقاتلان للدفاع عن النظام، فلا يوجد الكثير مما يمكن للأسد فعله لإعادة الوكيل الإيراني تحت سيطرته في لبنان، إن استعادة السيطرة على عملية صنع القرار في دمشق أمر لا يمكن تصوره.

علاوة على ذلك، فإن الاستغلال السياسي للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت الشهر الماضي يلمح إلى الطبيعة الثابتة لهذا النظام، لا يمكن أن يتغير ولن يتغير. إنه، بكل المقاييس، نظام للجريمة المنظمة. لا توجد أيديولوجية، ولا قيم ولا رؤية غير الابتزاز والقتل والأنشطة القذرة. والدليل الآخر هو تجارة الكبتاغون المتنامية، والتي تشارك فيها مع حزب الله. في الأسبوع الماضي فقط، بلغت مضبوطات أجهزة إنفاذ القانون في منطقة الخليج وإيطاليا أكثر من 15 طناً من المخدرات.

وبالتالي، بالنظر إلى طبيعة هذا النظام، فمن المنطقي في الواقع إعادته إلى حاضنة جامعة الدول العربية وإعادة فتح العلاقات معها. لماذا؟ اسمحوا لي أن أجيب على ذلك بما يقوله شخصية مايكل كورليوني في فيلم "العراب الجزء الثاني": "أبقِ أصدقاءك قريبين ولكن أعدائك أقرب".

روسيا تستضيف دبلوماسيين من إيران وسوريا وتركيا للاجتماع بشأن سوريا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تستضيف روسيا نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران في اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب تقارير واردة من أنقرة، هذا اجتماع مهم لأنه علامة أخرى على انجرار سوريا إلى مزيج من الاجتماعات الوزارية. منذ عام 2016، تشجع روسيا عملية، سميت على اسم أستانا في كازاخستان، تجمع بين روسيا وإيران وتركيا لهذا الغرض.

تم تصميم عملية أستانا من قبل روسيا لاستبعاد الولايات المتحدة. تدخلت موسكو في سوريا عام 2015 ودعمت النظام السوري منذ ذلك الحين. تورطت إيران في البلد الذي مزقته الحرب لسنوات عديدة، حيث تدعم النظام أيضاً وتنقل الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله.

بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن تهديداتها بمهاجمة سوريا في عام 2013 بسبب استخدامها للأسلحة الكيميائية، تدخلت روسيا للتأكد من بقاء النظام. واليوم، يزدهر النظام السوري بتطبيع جديد في المنطقة العربية، مع الزيارات الأخيرة إلى عمان واستضافة العديد من الدبلوماسيين من الخليج.

هدف روسيا الآن هو رفع مكانة النظام السوري على أمل أن يؤدي ذلك إلى مصالحة تركية مع دمشق، دعمت تركيا الجماعات المتمردة السورية على مدار الحرب الأهلية السورية.

في السنوات الأخيرة، سعت إلى استخدام هذه الجماعات كوكلاء لمحاربة الجماعات الكردية في سوريا.

تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في سوريا أيضاً؛ حيث تدعم قوات سوريا الديمقراطية.

هدف روسيا هو التأكد من خسارة الولايات المتحدة في سوريا، وتأمل أن تساعدها إيران وتركيا في هذه العملية، يأتي الاجتماع السوري أيضاً في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها في أوكرانيا.

كما استضافت تركيا مؤخراً وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان. ووفقاً لتقرير من قناة العربية، "قال وزير الخارجية التركي إن عبد اللهيان أراد الانضمام إلى المحادثات بين تركيا وسوريا وروسيا، ووافقت تركيا بسرور".

تقف تركيا معارضة للدور الأميركي في سوريا، وقد استدعت مؤخراً السفير الأميركي لدى تركيا جيف فليك لتوبيخ الولايات المتحدة لزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي إلى شرق سوريا".

(م ش)