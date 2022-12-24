صحف عالمية.. داعش سيعود إلى الظهور في حال غزت تركيا شمال وشرق سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، انتظار داعش فرصته في الظهور بعد هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا، وتأثير هتاف (المرأة، الحياة، الحرية) الكبير على المظاهرات في روجهلات وإيران.

داعش ستشاهد غزو تركيا لسوريا 'بفرحة'

قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية في تحليل لها " بينما يراقب العالم ليرى ما إذا كانت تركيا تغزو سوريا حقاً، فإن داعش ينتظر فرصته في الظهور هناك. ويحذر الخبراء من أن جهود الولايات المتحدة لإبقاء الجماعة الإرهابية تحت الضغط، قد تنهار.

وقال مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر "داعش ستراقب كل هذا ببهجة".

وبالنظر إلى المحاولات السابقة لتحرير المقاتلين من السجون، فمن المحتمل أن يحاول داعش الاستفادة من التوغل.

وقال تيموثي آلان بيتس، القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمي لهزيمة داعش، إن هذا مصدر قلق أعرب عنه المسؤولون الأميركيون منذ شهور لأنهم قلقون من أن الغزو يمكن أن "يغير التوازن ويحتمل أن يؤدي إلى عودة ظهور داعش" .

ومن شأن العملية البرية أن تمنح المنظمة الإرهابية الفرصة لاستعادة السيطرة، على الرغم من أن العودة إلى أقوى سنواتها في 2014 و 2016 أمر غير مرجح، حسبما كتبت تشارلي وينتر، مديرة الأبحاث في ExTrac".

العام في كلمة: المرأة، الحياة، الحرية

تحت العنوان أعلاه قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تحليل لها أن "الكلمات الثلاث ترمز إلى مسار لا رجعة فيه في تاريخ إيران المعاصر. بعد أكثر من 100 عام من النضال من أجل الحرية والمساواة بين الجنسين، وصلت مطالب الإيرانيين بالحكم الديمقراطي إلى مرحلة جديدة حرجة حيث تلعب النساء أدواراً قيادية".

وسمع الإيرانيون لأول مرة هتاف (المرأة، الحياة، الحرية) في منتصف أيلول، في جنازة مهسا أميني التي هز موتها المأساوي البلاد وأثار واحدة من أكبر وأطول الاحتجاجات المناهضة للنظام التي عانت منها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، وبدأ الناس بسرعة وغريزياً في تبني العبارة كشعار رئيسي للحركة.

ويعود ذلك جزئياً، لأن قضية المرأة الإيرانية كانت الحملة الاجتماعية الأكثر اتساقاً في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وكانت بحاجة إلى شعار جديد.

ويلخص شعار (المرأة، الحياة، الحرية) ما يسعى إليه الجيل في البلاد - المحرك الرئيسي للاحتجاجات؛ وهو أسلوب حياة عصري علماني لا تشكله الأيديولوجيا ويضمن الحقوق الأساسية.

وشهدت النساء الإيرانيات الثمار الأولى لاحتجاجاتهن: بشكل غير رسمي، يمكنهن الآن المشي في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب والسترات الطويلة - على الرغم من أن قواعد اللباس لا تزال إلزامية بموجب القانون. لم يكن من الممكن تخيل ذلك قبل وفاة أميني والتداعيات اللاحقة، وهذا ليس كل ما يريده المتظاهرون، وقد دفع الكثيرون بالفعل ثمناً باهظاً للغاية - أعدم اثنان منهم هذا الشهر.

وشددت المعارضة على أن النظام الإسلامي يجب أن ينتهي على الرغم من أنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاحتجاجات ومئات القتلى من الشابات والشبان، فإنهم لا يتوهمون أنه لن يختفي بين عشية وضحاها، فالنساء الإيرانيات ناضلن بالفعل لفترة طويلة - ولا يظهرن أي علامة على التوقف الآن".

مدير المخابرات الإسرائيلية: إيران تخطط لشن هجمات جديدة على دول الخليج

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " حذر مدير المخابرات الإسرائيلية، ديفيد بارنيا، يوم الجمعة من أن إيران تخطط لتجديد الهجمات على دول الخليج وتسعى لتوسيع إمدادات الأسلحة المتطورة لروسيا.

كما قال بارنيا، إن نظام طهران يدفع ببرنامجها النووي إلى الأمام بمعدل غير مسبوق.

وأضاف بارنيا: "نحذر من نوايا إيران المستقبلية، التي يحاولون إخفاءها، لتعميق وتوسيع توريد الأسلحة المتطورة لروسيا، وتوسيع مشروع تخصيب اليورانيوم، وتكثيف هجماتها ضد الدول الإسلامية الصديقة في المنطقة".

(م ش)