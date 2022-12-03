صحف عالمية.. داعش ارتكب جرائم حرب ضد المسيحيين والاتحاد الأوروبي يحدد سقفاً لسعر النفط الروسي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، ارتكاب داعش جرائم حرب ضد المسيحيين، وتحديد أوروبا سقفاً لسعر النفط الروسي.

تقرير للأمم المتحدة: مسيحيو العراق كانوا ضحايا لجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن المسيحيين في العراق تعرضوا للاضطهاد من قبل داعش، الذي نقلهم قسراً، واستولى على ممتلكاتهم وعرّضهم للعنف الجنسي وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

وقال فريق تحقيق إنهم جمعوا أدلة تعزز النتائج الأولية بأن الجماعة المتطرفة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المجتمع المسيحي بعد أن سيطرت على نحو ثلث البلاد في 2014.

وذكر التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن أن الجرائم شملت أيضاً الاسترقاق والنقل القسري وتدمير المواقع الثقافية والدينية.

واستولى مقاتلو داعش على مدن عراقية وأعلنوا الخلافة المزعومة في مناطق واسعة من الأراضي في سوريا والعراق في عام 2014. وأعلن هزيمة التنظيم رسمياً في العراق عام 2017 بعد معركة دامية استمرت ثلاث سنوات خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمدن في العراق.

التقرير المؤلف من 26 صفحة قدمه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش.

وقام الفريق بتحديث تحقيقاته في تطوير المتطرفين للأسلحة الكيماوية والبيولوجية واستخدامهم لها، والهجمات على الطائفتين الإيزيدية والسنية، والإعدام الجماعي للسجناء والمعتقلين في سجن بادوش بالقرب من الموصل في حزيران 2014، والجرائم في تكريت وما حولها.

في كانون الأول 2021، قال رئيس فريق الأمم المتحدة، كريستيان ريتشر، لمجلس الأمن إن متطرفي داعش ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن بادوش.

وعن تدمير المواقع الثقافية والدينية من قبل مقاتلي داعش، قال الفريق إنه وسع نطاق تحقيقاته لتشمل المجتمعات العراقية المختلفة وركز على عدة مناطق في نينوى والموصل.

وقالوا: "تُظهر الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن أن المواقع الدينية والثقافية إما تعرضت للتدمير المتعمد أو الاستيلاء عليها واحتلالها من قبل داعش، أحياناً لأغراض عسكرية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها أو تدميرها".

وأضاف: "بينما لا تزال الدوافع والأساليب التي يعتمدها داعش قيد المراجعة، يبدو أن المتفجرات والمعدات الثقيلة استخدمت لتدمير العديد من المواقع".

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لفرض سقف 60 دولار على صادرات النفط الروسية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تنفيذ حد أقصى قدره 60 دولار للمشتريات العالمية من النفط الروسي بعد أن تخلت بولندا عن اعتراضاتها على الصفقة التي طال الجدل فيها والتي تهدف إلى التأثير على عائدات الكرملين من الوقود الأحفوري.

وأرجأت وارسو الاتفاق على الحد الأقصى بعد أن طالبت بسقف أقل لتقويض دخل موسكو بشكل أكبر. ويعني دعمها أن الكتلة ستكون لها المبادرة موضع التنفيذ قبل الخامس من كانون الأول، عندما يدخل حظر على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وتم تصميم الحد الأقصى، الذي من المقرر أن تتبناه دول مجموعة السبع وبعض الحلفاء، للحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى دول مثل الهند والصين، ولكن بأرباح أقل لموسكو.

ومن المفترض أن يكون لها امتداد عالمي لأن مستوردي النفط الروس، الذين يعتمدون على التغطية التأمينية وخدمات الشحن من الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الأخرى، سيحتاجون إلى مراعاة سقف السعر.

ومع ذلك، قالت روسيا إنها لن تبيع النفط لأي دولة مشاركة في الحد الأقصى، ولم تقل الهند والصين حتى الآن أنهما ستنفذانه. من المتوقع أن تعتمد روسيا على ناقلات مستعدة للعمل دون تأمين غربي، رغم أن التجار حذروا من أن صادراتها قد تنخفض إذا لم تتمكن من الوصول إلى عدد كافٍ من السفن".

روسيا ترفض شروط بايدن للمحادثات بشأن أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "رفض الكرملين شروط الرئيس بايدن لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأصر على استمرار حملة موسكو العسكرية في البلاد.

وقال بايدن يوم الخميس إنه منفتح على المحادثات مع بوتين، ولكن فقط إذا أظهر الرئيس الروسي استعداده لإنهاء القتال. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ليست مستعدة للدخول في محادثات إذا كان شرط واشنطن أن تغادر روسيا أوكرانيا، وطالب الولايات المتحدة بقبول أن تحتفظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي احتلتها.

وقال دبلوماسيون غربيون إنهم لا يرون أي احتمال للتوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب قريباً، بالنظر إلى أن الجانبين يعتقدان أنهما قادران على الانتصار. وتقول منظمة حلف شمال الأطلسي وأعضاؤها إنهم عازمون على مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية والعسكرية، وهي نقطة كررها بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس في واشنطن.

قال بايدن إنه ليس لديه خطط فورية للتحدث مع الرئيس الروسي.

وقال بايدن وماكرون إنهما سيتبعان خطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التفاوض مع موسكو. قال ماكرون إنه سيواصل الحديث مع بوتين.

يوم الجمعة، أخبر بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس في مكالمة هاتفية أن هجمات روسيا على البنية التحتية لأوكرانيا أصبحت "حتمية" بعد ما قالت موسكو أن كييف هاجمت أهدافاً روسية، بما في ذلك منشآت الطاقة وجسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

واتهم بوتين ألمانيا والغرب باتباع ما أسماه سياسات تدميرية من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين.

وجاء في بيان الكرملين للمكالمة: "كل هذا، بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي الشامل لأوكرانيا، يؤدي إلى حقيقة أن كييف ترفض تماماً فكرة أي مفاوضات".

(م ش)