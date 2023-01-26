صحف عالمية.. بيدرسون متشائم بخصوص حل الأزمة في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، تشاؤم بيدرسون حيال حل الأزمة في سوريا، والمعضلة التي يواجهها الغرب بشأن المحادثات النووية مع طهران.

بيدرسون: سوريا لا تزال "محاصرة" و "منقسمة"

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، يوم أمس، إن الدولة التي مزقتها الحرب لا تزال "محاصرة" و "منقسمة" حول كيفية السعي للتوصل إلى اتفاق سياسي قابل للتطبيق.

وقال غير بيدرسون، إنه لم يتم إحراز تقدم جوهري؛ لبناء رؤية سياسية مشتركة، وللأسف، "هذا الحل ليس وشيكاً".

وأضاف: "لا تزال البلاد في الواقع مقسمة إلى عدة أجزاء مع خمسة جيوش أجنبية، والعديد من الجماعات المسلحة السورية والإرهابيين المدرجين في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجميعهم ينشطون على الأرض".

وحث اللجنة الدستورية السورية - وهي هيئة مكونة من 15 ممثلاً عن حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني - على الاجتماع مجدداً وإحراز المزيد من التقدم الجوهري في جنيف.

وقال بيدرسون، إنه سيواصل التواصل مع الأطراف السورية في الصراع وسيعود إلى دمشق الشهر المقبل لعقد اجتماعات مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد والرئيس المشارك للجنة الدستورية المعين من قبل الحكومة أحمد الكزبري.

والتقى ممثلون من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيدرسون يوم الثلاثاء في جنيف، لإعادة تأكيد "دعمهم الثابت" لجهوده؛ للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري.

كما أعربوا عن التزامهم بإجراء "انتخابات حرة ونزيهة، والحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة".

وفي غضون ذلك، قدم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية القائم بأعمال مدير العمليات والمناصرة يوم الأربعاء لمحة عامة عن الوضع الإنساني المتردي بشكل متزايد في البلاد إلى مجلس الأمن.

وأشارت غادة الطاهر مضوي إلى أن 70% من السكان - حوالي 15.3 مليون سوري - يحتاجون إلى مساعدة إنسانية يومية، وقالت إن تمويل الشتاء لم يلبي سوى 29% من الاحتياجات هذا العام".

الغرب لديه معضلة بشأن المحادثات النووية مع طهران

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها "يشدد الغرب منذ شهور من لهجته ضد إيران، وذلك بعد أن شنت الأخيرة حملة على المتظاهرين، وباعت موسكو طائرات مسيّرة استخدمتها القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع عقوبات جديدة على عشرات المسؤولين والكيانات الإيرانية في محاولتهم الأخيرة؛ لزيادة الضغط على طهران.

وتدرس المملكة المتحدة ادراج الحرس الثوري؛ كمنظمة إرهابية، في حين دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الجناح الأقوى في قوات أمن الإيرانية في القائمة السوداء.

لكن حتى مع وصول العلاقات إلى مستويات متدنية جديدة، يُبقي المسؤولون الأميركيون والأوروبيون الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية لإنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي المحتضر لعام 2015 الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

ويخشى الغرب من أن يؤدي توقف الدبلوماسية النووية إلى منح إيران؛ انتصاراً دعائياً من خلال تمكينها من إلقاء اللوم على الغرب في الانهيار الحاصل.

ويقول دبلوماسيون ومحللون، إنهم قلقون أيضاً من إثارة أزمة أوسع من خلال إنهاء جميع سبل الدبلوماسية مع طهران، ومن ناحية أخرى، لا تريد الدول الغربية التعامل مع إيران، بينما تبيع الطائرات مسيّرة لموسكو وتستخدم القمع؛ لسحق الاضطرابات المدنية في الداخل، بما في ذلك إعدام المتظاهرين، كما أنهم قلقون من عدم وجود بدائل ذات مصداقية للاتفاق النووي.

وقال مسؤول أميركي رفيع" نعلم أن إيران تتبع مساراً ثابتاً للتقدم في برنامجها النووي، إنه أمر مقلق للغاية، وما زلنا نعتقد أنه يتم التعامل معه بشكل أفضل من خلال الدبلوماسية أكثر من البدائل الأخرى".

وتشمل الخيارات الأخرى السعي إلى صفقة محدودة أكثر، أو عمل عسكري، أو العودة إلى استراتيجية "الضغط الأقصى" التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب ضد إيران والتي زادت التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

ووصف المسؤول الأميركي الاتفاق بأنه "مجمّد"، ويقول المحللون، إن كلاً من الولايات المتحدة وإيران تلتزمان بالوضع الراهن "بلا اتفاق ولا أزمة" حيث لا يتجاوز أي منهما الخطوط الحمراء التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد.

لكن المحللين يقولون، إن مثل هذا النهج غير مستدام وقد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

ويقول دبلوماسيون ومحللون، إن أحد الخيارات قد يكون السعي إلى اتفاق مؤقت يبقي الغطاء على النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف محدود للعقوبات".

(م ش)