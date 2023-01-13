صحف عالمية.. بولتون يحذر من تصاعد الصراع في أوكرانيا وكوخافي يهدد بتدمير لبنان

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، تحذيرات مستشار ترامب السابق من تصاعد الصراع في أوكرانيا وزيارة مدير المخابرات المركزية الأميركية لليبيا.

جون بولتون: حرب بوتين الأخيرة في أوكرانيا تمثل علامة تنذر بالسوء

في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " قال مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب، جون بولتون، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع جنرالاته تحت السيطرة المباشرة للحرب في أوكرانيا يشير إلى أن موسكو ستضاعف من غزوها ومن غير المرجح أن تسعى إلى محادثات سلام.

وعين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو هذا الأسبوع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف قائداً عاماً لـ "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقال بولتون، 74 عاماً، الذي خدم في عهد الرئيس السابق ترامب من 2018-2019، لصحيفة ذا ناشيونال إن الخطوة ترقى إلى زيادة بوتين للمخاطر في أوكرانيا بدلاً من الإشارة إلى أي اهتمام بوقف التصعيد.

وقال بولتون: "إن قرار ترشيح فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان المشتركة، هو إشارة لي بأن بوتين بات يراهن بكل ما يملك".

وحذر الخبراء من أن وصول الجنرال غيراسيموف إلى مسرح الحرب في أوكرانيا يزيد من احتمالية اتباع تكتيكات أكثر عدوانية في ساحة المعركة".

مدير وكالة المخابرات المركزية في زيارة نادرة لليبيا

وقالت صحيفة عرب نيوز السعودية " قالت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ناقشا التعاون والقضايا الاقتصادية والأمنية.

وكانت زيارة نادرة لمسؤول أميركي كبير إلى الدولة التي مزقتها الحرب، والمنقسمة حالياً بين إدارتين متنافستين.

وجاءت زيارة بيرنز في أعقاب التسليم المفاجئ الشهر الماضي لضابط مخابرات ليبي سابق متهم بصنع القنبلة التي انفجرت على متن رحلة تجارية فوق لوكربي باسكتلندا في عام 1988؛ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

في كانون الأول، أعلنت واشنطن أن أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، المطلوب من قبل الولايات المتحدة لدوره في إسقاط رحلة بان آم 103 المتجهة إلى نيويورك منذ عام 2020، هو رهن الاحتجاز وسيواجه المحاكمة.

وأثار تسليمه من قبل حكومة الدبيبة تساؤلات حول شرعيتها داخل ليبيا، التي ليس لديها اتفاق دائم بشأن تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة. لا يزال تفويض الدبيبة محل نزاع شديد بعد عدم إجراء الانتخابات المخطط لها في أواخر عام 2021".

رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: حرب جديدة ستعيد لبنان 50 عاماً للوراء

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " في آذار، ستحتفل إسرائيل بمرور عشر سنوات على ما يسميه الجيش الإسرائيلي "مابام" وهو اختصار عبري للحرب بين الحروب، والمعروف باسم حملة الظل السرية التي تشنها الدولة بضراوة ضد إيران ووكلائها الإقليميين.

والرجل الذي أشرف على هذه الوتيرة السريعة للعمليات هو اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي سيخلع زيه الرسمي يوم الإثنين بعد أكثر من 40 عاماً من الخدمة، أحد النجاحات التي يفتخر بها هو حرمان إيران من القدرة على تأسيس "حزب الله الثاني" في سوريا.

وكانت السنوات الأربع الماضية شديدة، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في عمليات مابام، فقد أشرف كوخافي على أربع عمليات ضد حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. لقد أقام تحالفاً فريداً مع الجيش الأميركي.

في مقابلة موسعة مع صحيفة جيروزاليم بوست من مكتبه الواسع في المقر العسكري في كيريا في تل أبيب، تحدث كوخافي بصراحة عن مخاوفه بشأن خطط الحكومة الجديدة لتغيير الطريقة التي تعمل بها الإدارة المدنية في الضفة الغربية، تحدث عن مكالمته الهاتفية قبل أسابيع قليلة مع بنيامين نتانياهو قبل تشكيل الحكومة وكيف كان "من واجبه" التعبير عن هذا القلق.

وفي حين أن هناك قلقاً محلياً، فقد تجاهل احتمال أن تؤدي إصلاحات الحكومة الجديدة إلى تقويض العلاقة الاستراتيجية العسكرية والأمنية التي أقامها جيش الدفاع الإسرائيلي مع الجيش الأميركي. وأشاد برئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، قائلاً إن تقاربه ودعمه لإسرائيل "قوي وملهم".

بالانتقال إلى الجبهات الإسرائيلية المختلفة، حذر كوخافي من أنه إذا اندلعت حرب جديدة مع حزب الله، فإن إسرائيل ستعيد لبنان 50 عاماً إلى الوراء من خلال ما أسماه "موجات القوة النارية" التي ستطلقها إسرائيل على الميليشيا المدعومة من إيران، والبنية التحتية الوطنية اللبنانية.

وقال كوخافي: "حزب الله والشيخ حسن نصر الله يعلمان أن لبنان سيُضرب بطريقة غير مسبوقة، وهو ما لم يشهده في تاريخه، حرب لبنان الثالثة ستشهد هجوماً قوياً لم يشهدوه من قبل، إنهم يعرفون هذا".

(م ش)