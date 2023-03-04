صحف عالمية.. برلين وواشنطن تتعهدان بمعاقبة موسكو والإعدام بات تكتيكاً لقمع أبناء القوميات في إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، تعهدات واشنطن وبرلين بمعاقبة موسكو والإعدامات التي تمارسها الدولة الإيرانية بحق أبناء القوميات.

بايدن وشولتز يتعهدان بمعاقبة روسيا على الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز بمواصلة فرض تكاليف على روسيا؛ لحربها في أوكرانيا، وهي الآن في عامها الثاني.

قال مسؤول كبير في الإدارة إن بايدن وشولتز التقيا على انفراد في المكتب البيضاوي لأكثر من ساعة، ركز نقاشهم على أهمية استمرار "التضامن العالمي" مع شعب أوكرانيا، والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا.

وشكر بايدن، الزعيم الألماني على "قيادته القوية والثابتة" ودعمه لأوكرانيا. وقال شولتز إنه من المهم إثبات أن الحلفاء سيدعمون كييف "طالما كان ذلك ضرورياً".

وفي حديثهم قبل الاجتماع، قال مسؤولون أميركيون إن، نقاط المناقشة تضمنت حالة الحرب وكيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدات عسكرية لروسيا.

كانت رحلة شولتز القصيرة التي استغرقت يوماً واحداً، هي الثانية له إلى البيت الأبيض منذ توليه منصبه في كانون الأول 2021. كما التقى مستشار الأمن القومي الأميركي بنظيره الألماني على انفراد.

وذكرت وكالة رويترز هذا الأسبوع نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصادر أخرى أن واشنطن بدأت في التشاور مع الحلفاء بشأن فرض عقوبات محتملة على الصين إذا قدمت بكين دعماً عسكرياً لروسيا في حربها في أوكرانيا.

وقالت واشنطن في الأسابيع الأخيرة إن الصين تدرس تقديم أسلحة لروسيا، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا أدلة، ونفت بكين أي نية لتسليح روسيا.

وصرح مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي في إفادة منفصلة بأنه سيكون "خط أحمر مطلق" إذا قدمت الصين أسلحة لروسيا، وسيرد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات".

منظمة العفو الدولية تحذر من أن إيران تستخدم الإعدام كتكتيك لقمع القوميات

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية: "زعمت منظمة العفو الدولية، أن إيران تعدم أفراد الأقليات العرقية باعتبارها أداة للقمع، وفي تقرير نُشر إلى جانب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، مركز عبد الرحمن بوروماند، قالت منظمة العفو، إن النظام قتل 14 كردياً و 13 بلوشياً وعرباً من الأحواز من بين 94 شخصاً أُعدموا منذ بداية العام - وأدين العديد منهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة.

وقالت رويا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن بوروماند: "السلطات الإيرانية تنفذ عمليات إعدام على نطاق مخيف. إن أفعالهم ترقى إلى مستوى الاعتداء على الحق في الحياة ومحاولة وقحة ليس فقط لمزيد من قمع الأقليات العرقية ولكن لنشر الخوف من أن المعارضة ستقابل بالقوة الغاشمة، إما في الشوارع أو بالإعدام".

وتعتبر عمليات الإعدام، التي نفذ العديد منها سراً، وفقاً لمنظمة العفو الدولية؛ انتهاكاً للقانون الدولي وانتقاماً من الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت إيران منذ أيلول 2022 إثر مقتل المرأة الكردية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق سيئة السمعة.

وقالت منظمة العفو، إن الرجل العربي الأحوازي، حسن أبيات، أُعدم في 20 شباط في خوزستا، وبعد يومين تم إعدام كردي يُدعى أراش (سركوت) أحمدي في كرمانشاه. ويُزعم أن كلا الرجلين تعرضا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات".

(م ش)