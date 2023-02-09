صحف عالمية.. بقاء أردوغان في السلطة بات على المحك بعد الزلزال

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، آثار الزلزال على الانتخابات في تركيا، ومخاوف الولايات المتحدة من زيادة أعداد الصواريخ البالستية الصينية.

استجابة زلزال أردوغان اختبار لقيادته مع اقتراب الانتخابات

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: " انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان منتقديه يوم الأربعاء، بينما قدم اعترافاً نادراً بأوجه القصور في رده على القلق المتزايد بشأن استجابة حكومته للزلزال المدمر الذي وقع هذا الأسبوع.

كما استخدم زيارة مدينة كهرمان مرعش المدمرة، بالقرب من مركز زلزال يوم الإثنين، لتوبيخ أولئك الذين يُزعم أنهم استغلوا الكارثة لدفع أسبابهم الخاصة.

كشف مثل هذا الخطاب عن التحدي الذي يواجهه في الحفاظ على الدعم العام خلال واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد، قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات.

وقال وهو يتجول في المنطقة التي دمرتها هزتان رئيسيتان؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة "لا نريد أن نمنح المحرضين فرصة، وسائل الإعلام ينبغي ألا تمنحهم فرصة، حان الوقت الآن للوحدة والتضامن".

أشرف أردوغان على فترة ازدهار اقتصادي في الجزء الأول من رئاسته، لكنه مال نحو أسلوب أكثر سلطوية منذ الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2013 ومحاولة الانقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات في السنوات الأخيرة، تم سجن الصحفيين وكبح الحريات المدنية حيث شدد أردوغان قبضته على مؤسسات الدولة.

تُعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار إحدى الفرص القليلة التي يتعين على خصومه - الذين شكلوا تحالفاً - تغيير موازين السلطة.

في إشارة إلى التوترات، تعطل موقع تويتر، وهو وسيلة شعبية للتنفيس عن الإحباط المناهض للحكومة، في يوم زيارة أردوغان إلى المنطقة المنكوبة بالزلزال، وفقاً لمراقب الإنترنت Netblocks.

وتراجعت شعبية الرئيس قبل وقوع الكارثة، حيث واجهت البلاد أزمة غلاء معيشية حادة، يقول الاقتصاديون؛ نتيجة السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تنتهجها حكومته والبنك المركزي.

ما سيحدث بعد ذلك يعتمد على كيفية تصور استجابة الزعيم البالغ من العمر 68 عاماً للأزمة المتفاقمة من قبل جمهور الناخبين.

ويقدم المحللون وجهات نظر متباينة حول ما إذا كانت الأحداث المضطربة ستضر أو ​​تحسن من احتمالات انتخاب أردوغان.

قال إمري بيكر، مدير قسم أوروبا في مجموعة أوراسيا الفكرية، "نظراً لحجم الكارثة، كانت الاستجابة سريعة وقوية إلى حد ما، إذا أمكن الحفاظ على هذا المستوى من الشدة في الاستجابة، فإن أردوغان سيستفيد في الفترة التي تسبق الانتخابات".

لكن سليم كورو، المحلل في مركز أبحاث Tepav ومقره أنقرة، رد بالقول إن "الناس بائسون ويميلون إلى التصويت لصالح التغيير عندما يكونون بائسين"، مشيراً إلى كل من الزلزال والتضخم الحاد.

ويعتقد أن الحكومة ستحاول تأجيل الانتخابات، ويرجع ذلك جزئياً إلى التحديات اللوجستية المتمثلة في جمع الأصوات في المناطق المتضررة بشدة.

استغلت أحزاب المعارضة التركية بالفعل الزلزال واستجابته، سعياً وراء فرصة لانتقاد الرئيس. قال كمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض: "إذا كان شخص ما مسؤولاً بشكل رئيسي عن هذا، فهو أردوغان على مدى 20 عاماً، لم تعد هذه الحكومة البلاد لزلزال".

من المحتمل أن تؤدي الكارثة الآن إلى تقليص الحملات الانتخابية حيث يتحول التركيز إلى البحث عن الناجين ورعايتهم وإزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية. بالفعل، أجل تحالف أحزاب المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري اجتماعه الأسبوع المقبل عندما كان من المتوقع أن يعلن مرشحه.

يمكن أن تكون حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المتضررة - والتي تمنح الحكومة سلطات واسعة والتي نشرها سابقاً في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 - في مصلحة الرئيس.

قال بيكر إن ذلك منحه "منصة موسعة لإظهار قوته وتلميع صورته كزعيم لا مفر منه لتركيا".

تمتلك الصين قاذفات صواريخ باليستية عابرة للقارات أكثر من الموجودة لدى الولايات المتحدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " أخطر الجيش الأميركي الكونغرس، بأن الصين لديها الآن قاذفات صواريخ أرضية عابرة للقارات أكثر من الولايات المتحدة، حيث أدى ذلك إلى تأجيج الجدل حول الكيفية التي يجب أن ترد بها واشنطن على الحشد النووي لبكين.

كتب قائد القيادة الإستراتيجية الأميركية، التي تشرف على القوات النووية، في الثالث من كانون الثاني: "إن عدد قاذفات الصواريخ الأرضية الثابتة والمتحركة في الصين يتجاوز عدد قاذفات الصواريخ البالستية العابرة للقارات في الولايات المتحدة".

ويأتي الإخطار في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة التحدي المتمثل في ردع القوى النووية الكبيرة لروسيا بالإضافة إلى ترسانة الصين النووية المتنامية.

ينخرط المشرعون الأميركيون في نقاش ساخن بشكل متزايد حول أفضل السبل لمواجهة بكين، بما في ذلك رد البنتاغون على بالون المراقبة الصيني الذي اجتاز مؤخراً الولايات المتحدة وحلق فوق مونتانا، حيث يتم نشر جزء من ترسانة الجيش الأميركي من الصواريخ البالستية العابرة للقارات".

(م ش)