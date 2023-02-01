صحف عالمية.. بلينكن لم يحرز أي تقدم خلال زيارته للشرق الأوسط

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، التوترات في الشرق الاوسط والاتهامات الأميركية لروسيا بعدم الالتزام بمعاهدات الحد من التسلح النووي.

بلينكن ينهي جولته في الشرق الأوسط دون أي تقدم

قالت صحيفة غارديان البريطانية "أنهى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولته في الشرق الأوسط دون أي اختراق في الحد من التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلاً إن "الأمر متروك لهم بشكل أساسي" لإنهاء العنف بعد أيام من إراقة الدماء.

وقال بلينكن إنه سمع "قلقاً عميقاً بشأن المسار الحالي" خلال اجتماعات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، لكنه، بخلاف الدعوة إلى "وقف التصعيد"، لم يعرض أي مبادرة أميركية جديدة.

متحدثا في مؤتمر صحفي في القدس، قال بلينكن إنه سمع "بعض الأفكار الملموسة" من الإسرائيليين والفلسطينيين لكنه أضاف: "الأمر متروك لهم بشكل أساسي. يتعين عليهم العمل معاً لإيجاد مسار للمضي قدماً يعمل على نزع فتيل دورة العنف الحالية، وآمل أن يؤدي أيضاً إلى خطوات إيجابية لإعادة بناء بعض الثقة".

وكانت الزيارة، التي تضمنت توقفاً في مصر، مخططاً لها منذ فترة طويلة ولكنها وصلت في وقت حرج، حيث تعاني إسرائيل وفلسطين من جولة من الهجمات المدمرة التي تهدد بانفجار العنف.

قتلت عملية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الأسبوع الماضي، وهي واحدة من أكثر الغارات دموية في الضفة الغربية منذ عقود، 10 فلسطينيين، معظمهم مسلحون ولكن أيضاً مدنيان، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 61 عاماً. في اليوم التالي، قتل فلسطيني مسلح سبعة إسرائيليين خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية في أسوأ هجوم من نوعه في الذاكرة الحديثة.

بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الإثنين، سافر بلينكن إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية.

وبعد تلك الاجتماعات، أعرب بلينكن عن "أسفه للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خلال العام الماضي".

كانت التوقعات بأن كبير مبعوثي واشنطن قد يبعد المنطقة عن مسار المزيد من إراقة الدماء، قريبة من الصفر، حيث كرر بلينكن تطلعات حكومة الولايات المتحدة طويلة الأمد لـ "حل الدولتين"- وهي فكرة مرفوضة علانية من قبل شخصيات يمينية متطرفة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وخلال الزيارة، أعلن وزير الخارجية عن تمويل إضافي قدره 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، لكن لم يتم الإعلان عن أي مبادرة كبيرة.

وبدلاً من ذلك، يُنظر إلى زيارة بلينكن على أنها محاولة لاحتواء القضية، كجزء من جهود جو بايدن لضمان أن الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية لا تلقي بظلالها على أهداف الولايات المتحدة الأوسع، ولا سيما هزيمة روسيا في أوكرانيا.

وفي رام الله، حث بلينكن عباس على مواصلة العمل مع إسرائيل بشأن القضايا الأمنية، والتي تم قطعها كرد فعل غاضب بعد مداهمة جنين.

لكن عباس يتمتع بسلطة محدودة ولا يحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين الذين يتهمونه بالعمل كمقاول لإسرائيل لتنفيذ احتلالها. تزداد قوة جيل جديد من الميليشيات الفلسطينية المحبطة والمسلحة غير المرتبطة بزعمائهم المعزولين بشكل متزايد.

في إسرائيل، كان رد حكومة نتنياهو على عمليات القتل هو اقتراح إجراءات جديدة تزيد من معاقبة الفلسطينيين، بما في ذلك تسهيل هدم منازل عائلات الأشخاص الذين ينفذون الهجمات - وهي ممارسة تم إدانتها على نطاق واسع باعتبارها عقاباً جماعياً. كما تريد الحكومة أن تسهل على المواطنين الإسرائيليين حمل السلاح".

بايدن يلتقي بالملك عبد الله يوم الخميس

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مأدبة غداء خاصة يوم الخميس.

ويزور الملك حاليا واشنطن واجتمع يوم الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.

وكتب مكارثي على تويتر بعد اجتماعهما: "بصفتي رئيساً، يشرفني أن أستضيف أول زيارة لي لزعيم أجنبي - ملك الأردن - في مبنى الكابيتول".

وتأتي زيارة عبد الله وسط سلسلة من الهجمات الإرهابية وتوترات متصاعدة في الضفة الغربية.

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالملك الثلاثاء الماضي وسط توترات بين البلدين بشأن الحرم القدسي، في زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهائها.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الزعيمين ناقشا القضايا الإقليمية، لا سيما التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن، مما يساهم في استقرار المنطقة.

وتابع مكتب رئيس الوزراء: "كما أشادوا بالصداقة طويلة الأمد والشراكة بين إسرائيل والمملكة الهاشمية".

وهذه أول زيارة يقوم بها نتنياهو إلى الخارج منذ عودته إلى المنصب الشهر الماضي".

الولايات المتحدة: روسيا لا تلتزم بمعاهدة الأسلحة النووية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة عقدت العزم على اتهام روسيا بأنها لا تمتثل لالتزاماتها بموجب المعاهدة الأخيرة المتبقية للحد من الأسلحة النووية بين القوى.

وفي تقرير أرسل إلى الكونغرس، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن روسيا انتهكت معاهدة نيو ستارت بفشلها في السماح بعمليات التفتيش المطلوبة ورفضها المشاركة في اجتماعات الامتثال.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وفي الأسبوع الماضي، كتب كبار الجمهوريين إلى مسؤولي إدارة بايدن يحثونهم على اتخاذ قرار بشأن امتثال روسيا، مشيرين إلى مخاوف بشأن قرار موسكو العام الماضي بتعليق عمليات التفتيش وإلغاء المشاركة في المشاورات التي تتطلبها المعاهدة.

وعلى الرغم من أن المعاهدة لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بغزو روسيا لأوكرانيا، إلا أن عداء موسكو للغرب بسبب العقوبات وإمداد كييف بالأسلحة عالية التقنية قد أدى إلى تفاقم التوترات بشأنها.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمفاوض المهم بشأن المعاهدة، في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الخميس الماضي، إن موسكو من غير المرجح أن تستأنف المحادثات طالما أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا.

وقال إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة أنه "طالما أن الولايات المتحدة لا تعيد النظر في خطها العدائي للغاية ضد بلدنا وتتخلى عن سياستها المتمثلة في زرع التهديدات للأمن القومي لروسيا"، فإن أي "إشارات إيجابية" بشأن الامتثال لنيو ستارت ستكون "غير مبررة، وغير مناسبة".

وقال مسؤولون أميركيون يوم الثلاثاء إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق وحثوا روسيا على العودة إلى الامتثال بالسماح لعمليات التفتيش باستئناف وعقد المحادثات. وأضافوا أن المفتشين الروس لم يواجهوا أي عقبات في السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية: "لدى روسيا مسار واضح للامتثال الكامل. تظل الولايات المتحدة مستعدة للعمل بشكل بناء مع روسيا من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية نيو ستارت".

(م ش)