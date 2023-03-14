صحف عالمية.. بكين تخطط للتوسط بين موسكو وكييف وفرص نجاح أردوغان تتضاءل

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، سعي الصين للتوسط؛ لحل الأزمات العالمية، وتضاؤل فرص أردوغان الانتخابية.

تخطط الصين للتحدث مع زيلينسكي لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "يعتزم الرئيس الصيني، شي جين بينغ التحدث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لأول مرة منذ بداية الحرب الأوكرانية، على الأرجح بعد زيارته لموسكو الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال هؤلاء الأشخاص، إن الاجتماعات مع بوتين وزيلينسكي، والتي من المتوقع أن يتم عقدها بشكل افتراضي، تعكس جهود بكين للعب دور أكثر فاعلية في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويفكر شي في زيارة دول أوروبية أخرى كجزء من رحلته إلى روسيا، على الرغم من أن خط سير رحلته الكاملة لم يتم تأكيده بعد، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

إن إجراء محادثة مباشرة مع زيلينسكي، إذا حدث ذلك، سيكون بمثابة خطوة مهمة في جهود بكين للعب دور صانع السلام في أوكرانيا، والتي قوبلت حتى الآن بالشكوك في أوروبا، كما أنه سيعزز أوراق اعتماد بكين كوسيط قوي عالمي بعد أن سهلت اختراق دبلوماسي مفاجئ بين السعودية وإيران الأسبوع الماضي.

تعكس الطفرة الدبلوماسية الجديدة قناعة من جانب شي والحزب الشيوعي بأن الصين يمكن أن تقدم بديلاً للنموذج الذي تقوده الولايات المتحدة للعلاقات الدولية من خلال الاعتماد على العلاقات التجارية بدلاً من القوة العسكرية للتأثير على قرارات الدول الأخرى.

كما يوفر توسع النفوذ الدبلوماسي لبكين نفوذاً محتملاً ضد ما انتقده الرئيس تشي الأسبوع الماضي باعتباره حملة على غرار الحرب الباردة بقيادة الولايات المتحدة من "الاحتواء الشامل والتطويق والقمع" ضد الصين.

ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن زيارة شي إلى موسكو قد تتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في شباط أن شي كان يستعد لزيارة موسكو في الأشهر المقبلة".

المعارضة التركية تحقق مكاسب في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تقرير لها: " أظهر استطلاع جديد أجرته شركة أكسوي للأبحاث أن المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كيليجدار أوغلو، قد تجاوز منافسه، الرئيس رجب طيب أردوغان، بأكثر من 10 نقاط مئوية قبل انتخابات 14 أيار.

ويشير الاستطلاع إلى أن كيليجدار أوغلو سيهزم أردوغان بحصوله على 55.6 في المائة من الأصوات.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن كتلة المعارضة تتقدم بست نقاط على الأقل عن الائتلاف الحاكم، بنسبة 44.1 في المائة من الأصوات، في حين أن حصة التصويت لحزب الشعب الديمقراطي، والذي لا يزال خارج الكتلتين، بقي فوق 10 في المائة.

فيما قال مركز Piar للأبحاث أن كيليجدار أوغلو حصل على 57.1 في المائة من الأصوات مقابل 42.9 لأردوغان، مع حصول كتلة المعارضة الرئيسية على 46.4 في المائة من الأصوات مقابل 37.8 في الكتلة الحاكمة.

وأظهر استطلاع آخر، أجرته شركة ألف للأبحاث، أن كيليجدار أوغلو حصل على 55.1 في المائة وأردوغان على 44.9 في المائة.

وكشف الاستطلاع نفسه أن كتلة المعارضة الرئيسية ستحصل على 43.5 في المائة من الأصوات، وسيحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 11.3 في المائة. هذه المعدلات مدعومة إلى حد ما من خلال الأبحاث الحديثة التي أجرتها شركة ORC والتي أظهرت تقدم كيليجدار أوغلو بنسبة 56.8 مقابل أردوغان (43.2 في المائة).

أضر سوء إدارة الزلازل في شباط وارتفاع معدلات التضخم بفرص الحكومة وأردوغان.

ويُنظر إلى تأييد حزب الشعوب الديمقراطي على أنه أمر حاسم في الانتخابات بحصته البالغة 10 في المائة من الأصوات، وقد أعلن كيليجدار أوغلو أنه سيلتقي بالحزب قريباً".

(م ش)