صحف عالمية.. بكين تعقد الصفقات مع حلفاء واشنطن ونتانياهو بصدد تشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، سعي الصين لكسب حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إلى جانبها، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

الصين تتعهد بمزيد من صفقات الطاقة مع منتجي الخليج

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " استغل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأخير من زيارته إلى المملكة العربية السعودية للتعهد بمزيد من صفقات الطاقة مع كبار منتجي النفط في الخليج، ووعد بشراء المزيد من النفط الخام والبدء في دفع ثمن بعضها بالعملة الصينية.

إن استخدام العملة الصينية، اليوان في صفقات النفط من شأنه أن يضعف هيمنة الدولار الأميركي، الذي يستخدم في معظم عقود النفط حول العالم ويدعم معظم عملات دول الخليج، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعوديين والصينيين سارعوا في المحادثات حول مشتريات اليوان في وقت سابق من هذا العام حيث تعرضت العلاقات بين واشنطن والرياض للتوتر، وامتنع السعوديون يوم الجمعة عن التأكيد على أنهم سيبرمون صفقات نفط باليوان.

قال شي يوم الجمعة خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي "ستستمر الصين في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع واردات الغاز الطبيعي السائل، وتعزيز التعاون في تطوير النفط والغاز، والتخزين، والنقل، والتكرير".

ووصف الجانبان اجتماعات الرئيس الصيني مع القادة العرب بأنها علامة فارقة للعلاقات مع الشرق الأوسط، جاءت رحلته في الوقت الذي يعزز فيه الشركاء الأميركيون القدامى في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، العلاقات مع خصوم الولايات المتحدة وذلك في ظل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في ظل إدارة بايدن وسط تصور بأن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بالمنطقة، حاولت السعودية والإمارات على وجه الخصوص صياغة سياسة خارجية أكثر استقلالية عن النفوذ الأميركي.

تشهد المنطقة الغنية بالطاقة منافسة متزايدة بين بكين وواشنطن، القوة الأمنية المهيمنة في المنطقة منذ فترة طويلة. يقول المحللون إن الصين، الشريك الاقتصادي الرئيس للعديد من الدول العربية، لا تحاول استبدال الدور الأميركي الواسع في الشرق الأوسط، لكنها تراهن على أن نهجها المتمثل في عدم التدخل في السياسة المحلية سوف يتردد صداها في هذه المنطقة".

نتانياهو يشكل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها " بالكاد بعد 18 شهراً من إقالته من منصبه كرئيس للوزراء، ومواجهة تهم بالفساد والابتعاد عن حلفائه السابقين، يستعد بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة على رأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

وبعد فوز كبير بصورة غير متوقعة في انتخابات الشهر الماضي، أبرم حزب الليكود اتفاقات مؤقتة مع جميع الجماعات اليمينية المتطرفة الخمس التي يأمل نتانياهو، 73 عاماً، في تشكيل حكومة معها وليلة الخميس، طلب نتانياهو من الرئيس الإسرائيلي منحه أسبوعين إضافيين للانتهاء من العملية.

ويرى المؤيدون أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تشكيل إسرائيل في صورتها الدينية المحافظة للغاية. لكن الخطاب المعادي للعرب وكراهية المثليين، إلى جانب خطط تفكيك الضوابط والتوازنات القضائية، أثار رد فعل عنيفاً من المعارضين الليبراليين وتزايد القلق بين حلفاء إسرائيل.

وقالت داليا شيندلين، المحللة السياسية وخبيرة استطلاعات الرأي، للصحيفة "هذه الانتخابات تمثل حقاً نقطة تحول". وأضافت "إنه انفصال كبير عن الماضي من حيث مدى تطرفهم، ومدى التزامهم الصريح بتقويض المؤسسات الديمقراطية ومساعي ضم الضفة الغربية المحتلة".

ويتركز جزء كبير من الضجة المثارة حول الحكومة الجديدة على اثنين من القوميين المتطرفين لهما تاريخ من الخطاب الاستفزازي المناهض للعرب، وهما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأدين بن غفير سابقاً بالتحريض على العنصرية، وحتى قبل عامين كان يحتفظ في منزله بصورة لمتطرف يهودي قتل 29 فلسطينياَ بالرصاص في مسجد. وسيكون وزيراً للأمن القومي، مع سلطات ومسؤوليات موسعة للشرطة الإسرائيلية.

ويخشى المسؤولون الفلسطينيون من أن يؤدي تعيين الرجلين، اللذين يعارضان إقامة دولة فلسطينية ويدعمان توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية - التي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير شرعي - إلى تلاشي أي احتمالية باقية لحل الدولتين".

فلاديمير بوتين: يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا

قال صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إنه وفي النهاية سنحتاج إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا، بعد تسعة أشهر من بدء الكرملين "عمليته العسكرية الخاصة" هناك.

وقال بوتين في قمة للزعماء الإقليميين في بيشكيك، قرغيزستان، إن الثقة بين روسيا والغرب تكاد تصل إلى الصفر.

وأضاف: "لقد قلت مرات عديدة إننا مستعدون لهذه الاتفاقات لإنهاء الحرب ونحن منفتحون عليها".

(م ش)