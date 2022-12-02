صحف عالمية.. بايدن يسعى للقاء بوتين بشأن أوكرانيا وتل أبيب تحذر من الخطر الإيراني

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، رغبة الرئيس الأميركي لقاء نظيره الروسي بخصوص أوكرانيا، والمخاوف الإسرائيلية من الهجمات الإيرانية على السفن، وتفشي الكوليرا في لبنان.

جو بايدن: مستعد للتحدث إلى بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها " قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إنه مستعد للتحدث مع فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا إذا أبدى الرئيس الروسي اهتماماً بإنهاء الصراع المستمر منذ تسعة أشهر، مضيفاً أنه لن يفعل ذلك إلا بعد التشاور مع حلفاء الناتو.

وهذه التصريحات، التي جاءت في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة خلال قمة ثنائية مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، كانت أبعد ما ذهب إليه بايدن في التعبير عن انفتاحه على مناقشة الحرب مع بوتين.

وقال الرئيس الأميركي إنه ليس لديه "خطط فورية" للاتصال بالرئيس الروسي، مضيفاً أنه لم ير أي مؤشرات من بوتين على استعداده لإنهاء الحرب.

وأضاف: "لم يفعل ذلك بعد، إذا كان هذا هو الحال، بالتشاور مع أصدقائي الفرنسيين وحلف شمال الأطلسي، سأكون سعيداً بالجلوس مع بوتين لمعرفة ما يدور في ذهنه".

غانتس: إيران نفذت 16 هجوماً منفصلاً في الخمس سنوات الماضية في الخليج والبحر الأحمر

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " نفذت إيران ما لا يقل عن 16 هجوماً منفصلاً على سفن دولية في الخليج والبحر الأحمر في السنوات الخمس الماضية، ويمكن أن تصل إلى كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب لقنبلة نووية واحدة (SQ1) بنسبة 90٪ في أسبوعين فقط، حسب وزير الدفاع بيني غانتس.

وقال غانتس: "هذا الشهر فقط رأينا هجوماً على سفينة تجارية باستخدام طائرة شاهد 136 بدون طيار، تم إطلاقها من منطقة تشابهار في جنوب إيران، هذا هو المجال الذي ناقشته قبل عام مع سفرائكم، باعتباره بؤرة ساخنة للإرهاب في الواقع، في السنوات الخمس الماضية، شنت إيران ما لا يقل عن 16 هجوماً منفصلاً على سفن دولية مدنية في الخليج والبحر الأحمر".

وشدد غانتس، الذي أدلى بهذه التصريحات خلال جلسة إحاطة أمنية لملحقي الدفاع في أكثر من 30 دولة، على أن الجمهورية الإسلامية لا تشكل تهديداً لإسرائيل فحسب، بل إنها تشكل تحدياً للمنطقة والعالم.

وأضاف "تواصل إيران بناء وتوسيع وتحصين قدراتها، اليوم، إذا قررت إيران القيام بذلك، فقد تصل إلى SQ1 بنسبة 90 ٪ من اليورانيوم المخصب في غضون أسبوعين فقط. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات، تعزيز التحالفات، وزيادة التعاون الاستخباراتي، وإبراز القوة والرد بقوة على الهجمات والعدوان الإيراني".

وهذا الأسبوع، في رسالة إلى إيران، أجرى الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي سلسلة من التدريبات المشتركة، بما في ذلك محاكاة سيناريوهات مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية".

الأزمة في لبنان تسهم في تفشي وباء الكوليرا في أنحاء البلاد

قالت صحيفة تليغراف البريطانية إن "الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، علاوة على نقص المياه، وأزمة إدارة القمامة، وغيرها من الأزمات التي تشهدها البلاد، أسهمت في تفشي وباء الكوليرا في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت البلاد أول حالة إصابة بالكوليرا، منذ عام 1993، قبل نحو شهرين فقط، لكن منذ ذلك الحين، تزايدت أعداد المصابين بشكل كبير، الأمر الذي أثار مخاوف منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في لبنان، الذي يعاني بالفعل، قد ينهار أمام زيادة الحالات خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت البلاد أكثر من 4 آلاف إصابة، غالبيتهم من الأطفال دون 14 عاماً، توفي منهم 20 شخصاً على الأقل، حيث تنتقل العدوى عبر الطعام أو الماء الملوث.

واكتشفت أول حالة في قرية صغيرة بالقرب من قضاء عكار، شمالي البلاد، وقرب الحدود مع سوريا، ما يرجح أن البكتيريا تسللت إلى المنطقة الفقيرة عبر الحدود.

وحسب خبراء، فإن انقطاع الكهرباء المتكرر في المنطقة، علاوة على تنقل الأشخاص عبر الحدود بين البلدين بحرية، قد أسهما في انتشار العدوى، كما أن كفاءة محطات فلترة المياه تراجعت؛ بسبب تعطلها المستمر والانقطاع المتكرر للكهرباء".

(م ش)