صحف عالمية.. باريس تضغط على حلفاء طهران والأخيرة تحمل تل أبيب مسؤولية هجوم أصفهان

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، مصادرة فرنسا لأسلحة إيرانية كانت سترسل للحوثيين، وتحميل مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، إسرائيل مسؤولية هجوم أصفهان.

القوات الفرنسية تصادر أسلحة إيرانية ومتجهة إلى اليمن

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" استولت القوات الفرنسية الخاصة على زورق محمّل بالأسلحة والذخائر كانت ستزود إيران بها لمتشددين في اليمن كجزء من جهد متعمق؛ لاحتواء طهران، وفقاً لمسؤولين مطلعين على العملية.

وقال المسؤولون، إن سفينة حربية فرنسية، أوقفت في 15 كانون الثاني سفينة تهريب مشتبه بها قبالة الساحل اليمني حيث صعد الفريق الفرنسي المدرب على القارب.

وقال المسؤولون إن الجيش الفرنسي اكتشف على متن الطائرة أكثر من 3000 بندقية هجومية، وما لا يقل عن نصف مليون طلقة وأكثر من 20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات.

العملية، التي تم تنسيقها مع الجيش الأميركي؛ هي نتاج دور فرنسي أكثر استباقية في التصدي؛ لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط.

وكانت العملية البحرية جزءاً من جهد دولي لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التي تذهب إلى الحوثيين في اليمن وفي العام الماضي، وسعت الأمم المتحدة نطاق الحظر في محاولة؛ لخنق تدفق الأسلحة.

وحتى وقت قريب، كان الجيش الأميركي قد أخذ زمام المبادرة في مطاردة مهربي الأسلحة الذين ينقلون الإمدادات إلى الحوثيين. الآن، تلعب فرنسا والمملكة المتحدة دوراً أكبر حيال ذلك.

وتصاعدت التوترات بين إيران والقوى الأوروبية في الأشهر الأخيرة، مع تعثر المحادثات إحياء اتفاق دولي يقيد برنامج طهران النووي، بينما احتجزت الجمهورية الإسلامية عدداً متزايداً من المواطنين الأوروبيين".

مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية هجوم أصفهان

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس إن أمير سعيد إرافاني مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة قال إن التحقيق الأولي يشير إلى أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة عسكرية في أصفهان.

ونقلت الوكالة عن المبعوث قوله "هذا العمل الذي تقوم به إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي و نحن ندينه".

وأفاد موقع نور نيوز المرتبط بالدولة الإيرانية، يوم الأربعاء أن المواد المتفجرة التي استخدمت في مهاجمة منشأة أصفهان التابعة للجمهورية الإسلامية دخلت إيران يوم الأحد عبر كردستان العراق بأمر من وكالة أجنبية.

وفي 29 كانون الثاني، وقعت أربعة انفجارات في الموقع، بدا أنها استهدفت جميعها على وجه التحديد منشأة تعمل على تطوير أسلحة متطورة على الرغم من ادعاء الجمهورية الإسلامية خلاف ذلك.

وذكر تقرير منفصل لشبكة نور نيوز، يوم الأربعاء أنه من خلال دراسة المكونات المتفجرة للطائرات بدون طيار، "تم تحديد الشركة المصنعة بدقة وتم الكشف عن أدلة مهمة".

(م ش)