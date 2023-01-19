صحف عالمية.. أوغلو يتوقع موافقة واشنطن على بيع إف -16 وأردوغان يسعى لتقريب موعد الانتخابات

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، توقع أنقرة موافقة واشنطن على بيعها لطائرات إف -16 وسعي رئيس دولة الاحتلال التركي إلى تقريب موعد الانتخابات.

جاويش أوغلو يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على بيع مقاتلات إف -16

قالت صحيفة كاثيميريني اليونانية "قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا، قائلاً إن الاستحواذ المخطط له يتماشى مع "المصالح الاستراتيجية المشتركة" لكل من واشنطن وأنقرة.

ويستضيف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جاويش أوغلو في واشنطن، لأول مرة منذ تولي إدارة بايدن منصبه قبل عامين تقريباً، في زيارة شهدت خلالها حرب أوكرانيا، واتفاق F-16، ورفض أنقرة إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو وفنلندا.

أعربت إدارة بايدن عن دعمها لبيع الطائرات لتركيا، على الرغم من معارضة الكونغرس الأميركي لسجل أنقرة الحقوقي الإشكالي وسياستها تجاه سوريا، حيث تسعى للحفاظ على وحدة الناتو في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حديثه قبل اجتماع مع بلينكن في وزارة الخارجية، قال جاويش أوغلو إن صفقة طائرات F-16 مهمة ليس فقط لتركيا ولكن لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وبدا واثقاً من أنها ستمضي قدماً.

وقال في تصريحات مقتضبة "لذلك نتوقع الموافقة تتماشى مع مصالحنا الاستراتيجية المشتركة"، لكن الموافقة قد تكون معقدة بسبب رفض أنقرة التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو.

وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين في بيان: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والهجمات المتكررة على حلفائنا الكرد السوريين، واستمرار التقرب من روسيا - بما في ذلك تأخير عضوية السويد وفنلندا في الناتو - ما زالت أسباباً خطيرة للقلق".

وقال: "كما قلت من قبل، لكي تستلم تركيا طائرات F-16، نحتاج إلى تأكيدات بأنه سيتم معالجة هذه المخاوف".

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا منذ أن حصلت تركيا على أنظمة دفاع صاروخي روسية في عام 2019.

وبينما التقى جاويش أوغلو وبلينكن عدة مرات في الماضي في قمم الناتو واجتماعات الأمم المتحدة، استغرق الأمر من إدارة بايدن ما يقرب من عامين لدعوة أوغلو بشكل رسمي، وهو تأخير يقول المحللون إنه يعكس توتر العلاقات".

أردوغان يسعى إلى تقديم موعد الانتخابات العامة التركية إلى أيار

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " ألمح رجب طيب أردوغان إلى أن الانتخابات التركية ستُجرى في 14 أيار؛ مما أدى إلى دفع التصويت الحاسم إلى الأمام لمدة شهر حيث يواجه الحزب الحاكم أصعب حملة له بعد عقدين في السلطة.

وقال الرئيس البالغ من العمر 68 عاماً في خطاب أمام المشرعين في حزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء أن كلاً من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في نفس تاريخ أول انتخابات حرة متعددة الأحزاب في تركيا في عام 1950.

وتظهر استطلاعات الرأي دعم حزب العدالة والتنمية الذي يحوم عند أدنى مستوياته التاريخية بشأن تعامله مع اقتصاد تركيا البالغ 800 مليار دولار. أدى التضخم الهائل والبطالة وأزمة العملة إلى تقليص القدرة الشرائية للأسر التركية في الأسابيع الأخيرة.

ويصادف الرابع عشر من أيار الذكرى السنوية الثالثة والسبعين للانتخابات التي انتصر فيها رئيس الوزراء عدنان مندريس على حزب الشعب الديمقراطي (CHP)، الذي يعد أكبر حزب معارض في تركيا. تم عزل مندريس في وقت لاحق من قبل الجيش.

وقال أردوغان في وقت سابق إن الانتخابات، المقرر إجراؤها في 18 حزيران، يجب تقديمها لتجنب موسم العطلة الصيفية. يجب أن يوافق البرلمان والمجلس الانتخابي التركي على موعد الانتخابات الجديد.

قال أوزر سينكار، مدير مركز ميتروبول للبحوث الاستراتيجية والاجتماعية، إن تحديد موعد مبكر يمكن أن يساعد حزب العدالة والتنمية في الاستفادة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك زيادة الأجور والتقاعد المبكر لملايين الأشخاص. وقال الاقتصاديون إن التضخم، الذي يبلغ أكثر من 64%، سوف يلتهم زيادات الأجور بحلول الصيف".

لن تسمح برلين بتصدير الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا ما لم ترسل الولايات المتحدة دباباتها

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " قال مسؤولون ألمان كبار يوم الأربعاء إن ألمانيا لن تسمح للحلفاء بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا أو إرسال أنظمتها الخاصة ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع.

ويمتلك حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر من 2000 دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وتعتبر من بين أكثر الدبابات تطوراً في العالم، وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن.

وقالت العديد من الحكومات الأوروبية إنها مستعدة لإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك بولندا وفنلندا والدنمارك، إذا حصلت على موافقة من برلين، على الرغم من عدم تقديم أي طلب رسمي، قالت بريطانيا إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز تشالنجر 2.

وقال مسؤول ألماني رفيع يوم الأربعاء "لا يمكن للمرء أن يفرق بين الصادرات المباشرة (للدبابات الألمانية الصنع) والصادرات من قبل دول ثالثة".

لكن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في أن تتمكن من إقناع ألمانيا بإعطاء الضوء الأخضر للدبابات، وصل وزير الدفاع، لويد أوستن إلى برلين الأربعاء للقاء نظيره في ألمانيا، بوريس بيستوريوس، الذي تم تعيينه في المنصب يوم الثلاثاء بعد استقالة وزيرة الدفاع السابقة، كريستين لامبرخت.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن دبابات ليوبارد يمكن أن تساعد أوكرانيا في مواجهة اللحظة التي تواجهها الآن - هجوم روسي من المتوقع أن يبدأ قريباً.

وقال أحد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة: "هذا هو السبب في أننا ننظر إلى القدرات المدرعة الآلية الحديثة، وهذا هو السبب في أن التركيز على الدبابات، وألمانيا هي مفتاح هذه القدرة".

(م ش)