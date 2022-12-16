صحف عالمية.. استبداد أردوغان يزداد وحملة النفوذ الروسي في إفريقيا تستهدف حليفاً لواشنطن

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، استبداد أردوغان وسعي روسيا إلى كسب الدول الإفريقية والتحذيرات من أزمات جيوسياسية ستواجه العالم.

تركيا ودور أردوغان الاستبدادي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في مقال لها إن "الديمقراطية الهشة وغير الكاملة في تركيا باتت في خطر، عندما تم انتخاب السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو رئيساً لبلدية إسطنبول في آذار 2019، ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان - الذي بدأ حياته السياسية في نفس المدينة - على السلطات لإصدار أمر انتخابات جديدة.

إن التداعيات ستكون عميقة، بالنسبة لـ 86 مليون شخص في تركيا والمنطقة الأوسع وحلف الناتو الذي لا تزال البلاد جزءاً منه.

انتهجت تركيا ديمقراطية مشوهة، نظراً لأن 20 عاماً من حكم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية دفعت البلاد إلى مسار استبدادي، كما أصبحت المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك مؤسسة القضاء، تحت سيطرته وسيطرة حلفاء له، لذا يمثل منع معارض من خوض انتخابات وطنية خطوة نحو نظام استبدادي علني.

وتعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام المقبل محورية، وترى أحزاب معارضة أنها فرصة أخيرة لإزاحة أردوغان من خلال صناديق الاقتراع قبل أن يصبح من الصعب إزاحته، لذا استطاعت المعارضة المنقسمة التجمع تحت مظلة تحالف؛ يهدف إلى تنحية أردوغان.

قد يثبت الحكم على إمام أوغلو أنه سوء تقدير قد يحفز المعارضة وناخبيها، نظم عمدة إسطنبول مسيرة حاشدة لآلاف المؤيدين في المدينة لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، متعهداً بمحاسبة حزب العدالة والتنمية. في حين أن أساليب أردوغان تشبه بشكل متزايد أساليب بوتين، فإن قبضته على السلطة أقل اكتمالاً، حيث يحكم من خلال ائتلاف غير مستقر إلى حد ما.

إن حاجة أردوغان إلى العملة الصعبة والدعم الاقتصادي الغربي يمنح الشركاء الأميركيين والأوروبيين بعض النفوذ، على الرغم من تنمية الرئيس التركي صداقة عميقة مع الزعيم الروسي، لذا يتعين على الشركاء توضيح أن عضوية تركيا في حلف الناتو، والعلاقة الاقتصادية التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي، تتطلب الالتزام بمعايير أساسية للديمقراطية".

حملة النفوذ الروسي في إفريقيا تستهدف حليفاً للولايات المتحدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن " قمة الرئيس بايدن مع القادة الأفارقة هي جزء من مسعى الولايات المتحدة؛ لكسب النفوذ في جميع أنحاء القارة. ظهرت علامة على التحدي في وقت سابق من هذا العام في أوغندا، حليف الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الذي انجر إلى فلك روسيا.

في اجتماع بوزارة الدفاع الأوغندية بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا، أخبر السفير الروسي، فلادلين سيميفولوس، بعض كبار المسؤولين في حكومة الرئيس يويري موسيفيني أن وسائل الإعلام الغربية، مصدر رئيسي للأخبار الخارجية في البلاد، صورت تصرفات روسيا بشكل سلبي للغاية، وفقاً لمسؤولين أوغنديين حاضرين في الاجتماع.

ووعدوا بتسريع تسليم طائرات الهليكوبتر الهجومية إذا بدأت أوغندا في بث الأخبار التي تمولها الحكومة الروسية على التلفزيون الأوغندي الحكومي، وفقاً للمسؤولين.

وقال المسؤولون الأوغنديون إن الروس عرضوا أيضاً خدمات شبكة دعاية تُعرف باسم المكتب الخلفي لإفريقيا للتوصل إلى استراتيجية اتصالات تهدف إلى تبديد الانتقادات الموجهة إلى حكومة موسيفيني.

وفقدت الولايات المتحدة نفوذها عبر إفريقيا في السنوات الأخيرة، لصالح روسيا والصين. استثمرت الشركات الروسية في مشاريع عسكرية وتعدينية وطاقة في عدة دول. تحتفظ العديد من الدول الإفريقية بعلاقات قوية مع روسيا تعود إلى دعم الاتحاد السوفيتي لحركات الاستقلال خلال الحرب الباردة. ينشط المرتزقة الروس في الدول غير المستقرة حيث انسحب الغرب، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والسودان، مما فتح الطريق أمام موسكو لبناء تحالفات جديدة.

ونمت جهود الدعاية التي يبذلها الكرملين منذ غزوه لأوكرانيا. عملت القيادة الأوغندية والجيش المجهز جيداً مع واشنطن منذ فترة طويلة في الحرب على الإرهاب والأولويات الأميركية الأخرى.

ويقول المسؤولون الغربيون إن الشخصية المركزية في حملة روسيا هي يفغيني بريغوزين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ومؤسس مجموعة فاغنر.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن بريغوزين يقف وراء المكتب الخلفي لإفريقيا، أعضاء المكتب الخلفي الإفريقي موجودون على الأرض في أوغندا، وفقاً لمسؤولين أوغنديين مطلعين على الأمر ومسؤول في وزارة الخارجية الأميركية".

قائد القوات المسلحة البريطانية: العالم يواجه أزمات جيوسياسية "غير عادية وعميقة"

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "حذر قائد القوات المسلحة البريطانية من أن العالم يشهد "صراعاً بين الأجيال من أجل مستقبل النظام العالمي".

وقال الأدميرال السيرتوني راداكين إنه مع تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين "هذه أوقات خطيرة للغاية".

وقال خلال كلمة ألقاها في معهد رويال يونايتد للخدمات في لندن يوم الأربعاء "مع اقتراب عام 2022 من نهايته، لدينا عالم تتكشف فيه أربع أزمات جيوسياسية منفصلة بالتوازي".

وأضاف: "سواء كان ذلك شعور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفلات من العقاب، أو سلوك إيران المتداخل والمزعزع للاستقرار، أو العداء الصريح لكوريا الشمالية أو الصين الاستبدادية بشكل متزايد، لا توجد أي من هذه التحديات بمعزل عن غيرها".

وأوضح "كل منها متصل، يمثل كل منها اختباراً للقواعد التي ضمنت الأمن العالمي ومكنت من انتشار الازدهار والفرص طوال حياتنا، وبشكل إجمالي، فهي غير عادية وعميقة".

(م ش)