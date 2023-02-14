صحف عالمية.. انقسام حول تخفيف العقوبات عن سوريا وتصاعد كره الأتراك للسوريين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، تصاعد الخلافات على خلفية؛ تخفيف واشنطن عقوباتها عن دمشق، وتبعات الزلزال على حياة السوريين في تركيا.

تصاعدت الانقسامات حول إعفاء الولايات المتحدة لسوريا من العقوبات

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "مع استمرار السوريين في البحث بين الأنقاض الناجمة عن زلزال الأسبوع الماضي مع القليل من الدعم الدولي، قوبل قرار واشنطن بالتخفيف المؤقت للعقوبات المفروضة على دمشق؛ بردود فعل متباينة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، ترخيصاً عاماً يصرح بجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال لمدة 180 يومًا. قوبلت الخطوة بحيرة من قبل البعض واحتفال من قبل آخرين.

ومن بين المؤيدين لجنة مناهضة التمييز الأميركية العربية، التي قالت إن العقوبات الحالية "تفرض عقبات تجعل من الصعب على المساعدات والإغاثة في حالات الكوارث الوصول إلى العديد من المتضررين بشكل مباشر".

وقال عبد أيوب، المدير التنفيذي للجنة، للصحيفة: "فكرة أن العقوبات لا تؤثر على المساعدات الإنسانية فكرة ساذجة".

وأضاف "في الواقع، تاريخياً، أضرت العقوبات بشعب البلاد أكثر من غيرها، سواء نظرت إلى العراق أو كوبا. تؤثر العقوبات على الناس أكثر من غيرهم".

لكن بعض الخبراء السوريين يؤكدون أنه "لا علاقة" بين العقوبات الغربية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وإيصال المساعدات الإنسانية.

قال تشارلز ليستر، الباحث في برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، إن مليارات الدولارات تم تسليمها إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام كل عام من خلال الأمم المتحدة، وتم تمويل 91 في المائة منها من خلال الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.

وأضاف: "إن الإشارة إلى أن الغرب متواطئ إلى حد ما في منع المساعدات الإنسانية لمناطق النظام في سوريا هو أمر سخيف بشكل واضح، ويتعارض مع الحقائق الأساسية".

الزلزال يختبر العلاقات بين اللاجئين السوريين والأتراك

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها: " فرت أم أنور من سوريا من أجل حياة جديدة في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا. في وقت مبكر من يوم الإثنين الماضي، عندما بدأ المبنى السكني يهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وجدت نفسها عائدة إلى حياتها السابقة.

قالت أم لطفلين، استخدمت اسماً مستعاراً لحماية عائلتها التي تعيش في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة: "شعرت وكأنني عدت إلى سوريا تحت القصف. مثل الموت عاد لي".

كان الزلزال الهائل مأساة لجميع المتضررين، لكن بالنسبة إلى ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري في تركيا، فروا من الحرب الأهلية في وطنهم، تفاقم حزنهم بسبب الإحساس المألوف بأن آمالهم في مكان آمن يسمونه وطنهم قد تبددت مرة أخرى.

قالت أم أنور: "فقدت كل شيء - للمرة الثانية. لست متأكدة من أنني أمتلك القوة؛ لبدء حياتي من جديد".

وقع الزلزال في وقت تفاقم العداء تجاه السوريين في تركيا، والذي تفاقم بسبب أزمة غلاء المعيشة. كما يأتي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أيار والتي يقول الخبراء إنها ستزيد من تسييس محنتهم.

قال عمر كادكوي، الخبير في شؤون الهجرة في مركز أبحاث Tepav: "لقد قدمت جميع الأحزاب السياسية وعوداً غير واقعية باللعب على انفعالات الدائرة الانتخابية وجني الأصوات من خلال إلقاء اللوم على السوريين بالعديد من المشاكل".

يشكل نحو 500 ألف سوري في غازي عنتاب أكثر من خمس سكان المدينة. لقد جاؤوا هرباً من الحرب الوحشية التي اندلعت في عام 2011، وأعادوا بناء حياتهم بشق الأنفس بينما كانوا يصارعون ندوب الصراع، إلا أنهم يمكثون حالياً وسط تصاعد المشاعر المعادية لسوريا

(م ش)