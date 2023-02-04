صحف عالمية.. أنقرة تغذي الآلة العسكرية الروسية وبلينكن يلغي زيارته للصين

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم السبت، تزويد تركيا قطع غيار لروسيا تستخدمها الأخيرة في آلتها العسكرية، وتدهور العلاقات الصينية الأميركية على خلفية بالون تجسس صيني حلق فوق مواقع الصواريخ النووية في الولايات المتحدة.

الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا تغذيها الصادرات التركية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "صدرت الشركات التركية العام الماضي ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الآلات والإلكترونيات وقطع الغيار وغيرها من العناصر التي تحتاجها روسيا لجيشها، وفقاً لمسح لبيانات التجارة، يُظهر كيف يمكن لموسكو أن تغذي مجهودها الحربي على الرغم من العقوبات الدولية.

وأظهرت البيانات أن 13 شركة تركية على الأقل صدرت ما لا يقل عن 18.5 مليون دولار من المواد، بما في ذلك المواد البلاستيكية والمطاط والمركبات، إلى ما لا يقل عن 10 شركات روسية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لدورها في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

أرسلت الشركات التركية ثلاث شحنات على الأقل من البضائع الأميركية الصنع، بحسب البيانات التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال.

وأظهرت البيانات أن الشركات التركية أرسلت أيضاً 15 مليون دولار أخرى في شكل مصاعد ومولدات كهربائية ولوحات دوائر كهربائية أميركية الصنع وعناصر أخرى إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية المصممة؛ لمنع امتلاك روسيا تلك المعدات العسكرية الحيوية.

وفرضت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى عقوبات على روسيا العام الماضي رداً على غزوها الشامل لأوكرانيا في محاولة لحرمان الكرملين من الأموال والأسلحة والتقنيات التي يحتاجها لشن الحرب. وتركيا، وهي حليف في منظمة حلف شمال الأطلسي، من بين عدد من الدول التي قالت إنها لن تطبق تلك العقوبات".

أنتوني بلينكن يلغي زيارته للصين بعد اكتشاف بالون تجسس

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" ألغى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن زيارته إلى الصين بعد أن قال البنتاغون، إنه اكتشف بالون تجسس صيني كان يحلق فوق مواقع الصواريخ النووية الحساسة في ولاية مونتانا الغربية.

وكان من المقرر أن يسافر كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى بكين حيث كان من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الصيني، شي جين بينغ. كان من الممكن أن يكون أول سكرتير في مجلس الوزراء في إدارة بايدن يزور الصين وأول وزير خارجية يسافر إلى البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي حديثه في وزارة الخارجية بعد إلغاء رحلته، قال بلينكن إن وجود البالون الصيني هو "عمل غير مسؤول" و "انتهاك واضح لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف بلينكن: "إن قرار جمهورية الصين الشعبية باتخاذ هذا الإجراء عشية زيارتي المخطط لها يضر بالمناقشات الجوهرية التي كنا مستعدين لها".

وجاء هذا التغيير بعد أن قالت وزارة الدفاع الأميركية، يوم الخميس، إن بالون تجسس صيني دخل المجال الجوي الأميركي هذا الأسبوع وكان يحلق فوق مونتانا، حيث توجد إحدى القواعد الحساسة التي تضم صواريخ بالستية نووية عابرة للقارات.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت بالون تجسس صيني ثان فوق أميركا اللاتينية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت إن "الأمر يعود إلى الولايات المتحدة" لتقرير موعد زيارة وفدها لبكين، مضيفة إن السياسيين ووسائل الإعلام "بالغوا" ​​في الحادث "لمهاجمة الصين وتشويهها".

ورفضت بكين التلميحات القائلة بأنه منطاد تجسس، قائلة إنه بالأحرى "منطاد مدني يستخدم للبحث، وخاصة لأغراض الأرصاد الجوية" التي انحرفت عن مسارها المخطط؛ بسبب الرياح و "القدرة المحدودة على التوجيه الذاتي".

(م ش)