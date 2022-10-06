صحف عالمية عن خطوة أوبك: أظهرت حدود دبلوماسية بايدن المتعثرة مع حلفائه في السعودية وجعلته يلجأ إلى عدوته فنزويلا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تبعات قرارات أوبك+ على العلاقات الدولية وعلى أسعار الطاقة.

خطوة أوبك تُظهر حدود دبلوماسية بايدن المتعثرة مع السعوديين

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن " تحرك أوبك يوم الأربعاء لخفض إنتاج النفط بشكل حاد يقوض جهود الرئيس بايدن لتجنب زيادة أسعار الغاز قبل انتخابات التجديد النصفي، بينما يبطئ مساعيه لتقييد عائدات النفط التي تستخدمها روسيا لدفع ثمن حربها في أوكرانيا.

كما أنه يفضح فشل دبلوماسيته المتعثرة خلال الصيف مع ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وسلطت الخطوة التي اتخذتها أوبك وحلفاؤها من النفط الضوء على التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة سياستها الخارجية والاقتصادية في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لخطر الركود، وظهرت سياسات الطاقة كأحد العوامل الرئيسية أحد مكونات الصراع في أوكرانيا.

وجاء القرار خلال اجتماع في مقر منظمة أوبك بفيينا حضره نائب رئيس الوزراء الروسي الخاضع للعقوبات الأميركية، جاء ذلك في أعقاب جهد دبلوماسي منسق ولكن غير ناجح في نهاية المطاف من قبل واشنطن لوقف خفض إنتاج النفط، في إشارة إلى أن تأثير بايدن على حلفائه الخليجيين كان أقل بكثير مما كان يأمل.

وأثبتت من جديد أنه حتى في عصر يتضاءل فيه النفط من حيث الأهمية كمصدر للطاقة، تعمل أوبك + لمصالحها الذاتية، في هذه الحالة، ثبت أن الحفاظ على سعر البرميل أكثر أهمية بكثير لأعضائها من جعل روسيا تدفع ثمن غزو أوكرانيا.

وجمع اجتماع منظمة أوبك + للطاقة، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، مجموعة من القضايا الخارجية والاقتصادية التي تؤثر على كل شيء من السياسة الداخلية في الولايات المتحدة إلى الحرب في أوكرانيا.

وكان التفاهم الهادئ الذي ظهر من الرحلة هو أن المملكة العربية السعودية ستزيد إنتاجها بنحو 750 ألف برميل يومياً، وأن الإمارات العربية المتحدة ستحذو حذوها بـ 500 ألف برميل إضافي، مما أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة وتفاقم قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تمويل حرب امتدت لفترة أطول بكثير، وخسائر أكبر بكثير مما توقعه بايدن".

الولايات المتحدة تتطلع إلى تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا

أما صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية فقالت" أبدت إدارة بايدن استعدادها لتقليص العقوبات المفروضة على النظام الفنزويلي للسماح لشركة شيفرون باستئناف ضخ النفط هناك، مما يمهد الطريق لإعادة فتح الأسواق الأميركية والأوروبية أمام صادرات النفط من فنزويلا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاقتراح.

وقال هؤلاء الأشخاص إنه في مقابل تخفيف العقوبات بشكل كبير، ستستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحادثات المعلقة منذ فترة طويلة مع المعارضة في البلاد لمناقشة الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2024. كما توصلت الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا وبعض شخصيات المعارضة الفنزويلية إلى اتفاق من شأنه أن يحرر مئات الملايين من الدولارات من أموال الدولة الفنزويلية المجمدة في البنوك الأميركية لدفع ثمن واردات الأغذية والأدوية والمعدات لشبكة الكهرباء المتصدعة في البلاد وأنظمة المياه.

وقال مسؤولون أميركيون إن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة وحذروا من أن الصفقة قد تفشل، لأنها تتوقف على استئناف كبار مساعدي مادورو المحادثات مع المعارضة بحسن نية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "لا توجد خطط لتغيير سياسة العقوبات الخاصة بنا دون اتخاذ خطوات بناءة من نظام مادورو".

إذا تم تنفيذ الصفقة وتم السماح لشركة شيفرون، إلى جانب شركات خدمات النفط الأميركية، بالعمل في فنزويلا مرة أخرى، فسيتم طرح كمية محدودة فقط من النفط الجديد في السوق العالمية على المدى القصير.

وقال الأشخاص المطلعين إن أي تحول في سياسة الولايات المتحدة يعيد شركات النفط الغربية من شأنه أن يرسل إشارة نفسية إلى السوق بأن المزيد من المعروض في الطريق، ظهرت أخبار عن تقارب أميركي محتمل مع فنزويلا في الوقت الذي وافقت فيه دول أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا على خفض الإنتاج استجابةً لتراجع أسعار النفط، مما أغضب إدارة بايدن.

وقال خبير الطاقة فرانسيسكو مونالدي إن إشراك فنزويلا، التي تقع على قمة بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم، يمكن أن يكون بمثابة استراتيجية طويلة الأجل للولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تحاول تأمين مصادر جديدة للطاقة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا في أسواق السلع الأساسية وتقلبها.

قال مونالدي: "إذا انخفضت أسعار النفط، فقد يتغير كل هذا، لكن في الوقت الحالي، هذا هو هاجسهم".

البيت الأبيض يتهم أوبك + بالتحالف مع روسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "اتهم البيت الأبيض منظمة أوبك + بالتحالف مع روسيا بعد أن قادت السعودية المجموعة في الاتفاق على تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط، مما أثار رد فعل عنيف من الدول التي تكافح بالفعل ارتفاعاً في تضخم الطاقة الناجم عن غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت مجموعة أوبك + إنها ستخفض أهداف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الإمدادات العالمية، بعد اجتماعها الشخصي الأول منذ عامين في فيينا، من المرجح أن يكون الخفض الفعلي للإنتاج أقرب إلى مليون برميل في اليوم حيث كافح العديد من الأعضاء الأضعف لتحقيق أهداف الإنتاج في الأشهر الأخيرة.

وجاء قرار الخفض على الرغم من الضغط المكثف من قبل الحكومة الأميركية قبل الاجتماع ويمثل نكسة كبيرة لإدارة بايدن، التي تسعى لخفض أسعار النفط والبنزين قبل الانتخابات النصفية الحاسمة في تشرين الثاني وتخفيف عائدات روسيا من الطاقة.

انتقدت إدارة بايدن الخطوة بشأن التخفيضات، قائلة إنه كان "قراراً قصير النظر" في وقت "فيه الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمر بالغ الأهمية". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أنه من "الواضح" أن أوبك + "متحالفة مع روسيا".

ورداً على قرار أوبك +، قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل الإفراج عن النفط من مخزوناتها الاستراتيجية "حسب الحاجة" وأنها تستكشف "إجراءات مسؤولة إضافية" لرفع إمدادات النفط المحلية.

وأضاف البيان أن بايدن سيعمل أيضاً مع الكونغرس بشأن تشريع "لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة"، في إشارة واضحة إلى التشريع المناهض للتكتلات المعروف باسم نوبك الذي نظر فيه المشرعون الأميركيون منذ فترة طويلة لكنه لم يتم إقراره.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 5 في المائة منذ يوم الجمعة في الفترة التي تسبق الاجتماع، وارتفع خام برنت القياسي الدولي إلى 93.95 دولارًا للبرميل بعد أنباء عن الخفض.

وقال محللون إن تحرك السعودية، الذي سيلحق الضرر بجهود الحكومات الغربية للحد من دخل النفط الروسي المستخدم في استمرار حربها في أوكرانيا، يمثل لحظة مهمة في تحالف الطاقة الذي استمر 75 عاماً بين الرياض والولايات المتحدة".

(م ش)