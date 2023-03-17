صحف عالمية.. الصين تستعرض قوتها الدبلوماسية حول العالم

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، عرض الصين لقوتها في الساحة العالمية وتأثيرات المصالحة السعودية الإيرانية على الأزمة اليمنية.

من الواضح أن الصين لديها خطة لاستعراض قوتها الدبلوماسية حول العالم

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها: "بعد نشر خطة من 12 نقطة للسلام في أوكرانيا ومع التقارير التي قد يزور الرئيس شي جين بينغ موسكو في أقرب وقت الأسبوع المقبل، كانت الصين بالتأكيد تستعرض قوتها الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، لا شيء دفعها لتصوير نفسها على أنها أداة لحل المشكلات العالمية أكثر من التوسط في الانفراج بين الخصمين الإقليميين، المملكة العربية السعودية وإيران.

لعبت بكين دوراً رئيسياً في الاتفاق على صفقة أولية لتطبيع العلاقات، كما أن لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطط واسعة لإعادة تشغيل المملكة لجعلها محركاً عالمياً أو على الأقل كمركز إقليمي للابتكار والديناميكية الثقافية.

لا يُظهر الصراع بالوكالة بين طهران والرياض كجزء من الحرب الأهلية في اليمن، فضلاً عن احتمال المواجهة المباشرة مع إيران، مؤشرات قليلة على تحقيق مكاسب كبيرة.

وتواجه إيران تحديات من إسرائيل، خصم آخر، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا وسط انهيار الاتفاق النووي مع تلك القوى. هناك أيضاً قرار طهران المثير للجدل بتزويد روسيا بالأسلحة التي استخدمتها ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تواجه احتجاجات جماهيرية من قبل شعبها، الذين اتحدوا في حركة تتخطى الخطوط الإقليمية والاجتماعية.

ويمكن للصفقة أن تخفف التوترات مع دول الخليج وتوقف أيضاً مهاجمة الطرفين لبعضهما البعض في وسائل الإعلام، لا سيما بشأن الاحتجاجات في إيران. سيساعد ذلك طهران على التركيز على بناء اقتصادها المدمر بينما تواجه إسرائيل والولايات المتحدة.

سيتطلب التنويع الناجح لاقتصاد المملكة جذب كميات هائلة من الاستثمار الأجنبي. قال جيوجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة غلف ستيت أناليتيكس، وهي شركة أبحاث واستشارات في واشنطن، "لن يكون هذا واقعياً إلا إذا كان هناك سلام واستقرار داخل السعودية وخارجها".

بدأت المحادثات التي استضافتها بغداد لاستعادة العلاقات عام 2021، ثم تولت عمان مكانها. لا تزال المداولات الدقيقة وراء قرار الوساطة من الصين غير واضحة. لكن بكين هي أكبر زبون للنفط من كل من إيران والمملكة العربية السعودية، وبالتالي تتمتع بنفوذ اقتصادي هائل. بين القوى العالمية، لم يكن هناك الكثير من الخيارات لضامن أي وفاق. كانت إيران قد ألغت احتمال أن تكون الولايات المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي. كانت المملكة العربية السعودية ستستبعد روسيا خشية أن تغضب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لا تحتاج دوافع طهران إلى الكثير من التفسير، إنها فرصة لإثارة غضب إسرائيل، في حين أن الرئيس المتشدد، إبراهيم رئيسي، يمكن أن يدعي أن الدولة ليست معزولة كما تبدو.

دوافع المملكة العربية السعودية أكثر تعقيداً، يشير المحللون إلى أن هناك تحولاً جارياً على قدم وساق في الرياض منذ عام 2019، عندما فشلت إدارة دونالد ترامب في الرد على هجوم إيراني مشتبه به بطائرة مسيرة على منشأة أرامكو السعودية النفطية في بقيق. أدركت المملكة أنه يتعين عليها استبدال علاقتها الأحادية مع الولايات المتحدة بمحفظة أكثر تنوعاً من الشراكات الإستراتيجية.

ويقول المعلق السعودي علي الشهابي:" من خلال تطبيع العلاقات مع طهران وحتى التعلق بآفاق الصفقات التجارية المستقبلية، تحيد المملكة العربية السعودية أكبر تهديد أمني للرؤية الأوسع للبلاد. قد تكون الصين الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ اقتصادي ودبلوماسي لضمان تمسك إيران بأي اتفاق".

وقال رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل لوكالة الأنباء الفرنسية، يوم الأربعاء "لم تكن الولايات المتحدة ولا أوروبا قادرة على أن تكون وسيطاً نزيهاً بين الطرفين".

ويقول الشهابي: "الصين تضع ثقلها مع إيران، ومن ثم فإن توقيعها على الاتفاقية الثلاثية أعطى الاتفاقية ضماناً، وهذا سمح للمملكة العربية السعودية بأخذ اتفاق مع إيران على محمل الجد عندما خرقت إيران جميع الاتفاقات الثنائية السابقة. إذا قامت إيران بأي عمل عدائي، مباشر أو من خلال وكلاء، فأن هذا الأمر سيحرج الصين".

أما بالنسبة لإسرائيل، التي حاولت باستمرار عزل إيران - وتعتبرها تهديداً أمنياً كبيراً - فإن الصفقة تعقد هدفها في حمل السعودية على الانضمام إلى جهودها لمواجهة طهران".

الأمم المتحدة تدعو اليمن للاستفادة من الصفقة السعودية الإيرانية واختيار السلام

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية: "رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يوم الأربعاء بالاتفاق الأخير بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وقال إن المنطقة تشهد تغييراً تدريجياً في نطاق وعمق المحادثات لإنهاء الصراع اليمني الذي طال أمده.

في اجتماع لمجلس الأمن بشأن اليمن، أشاد هانز غروندبرغ بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة وعمان، وحث جميع الأطراف اليمنية على اغتنام الفرصة التي يوفرها هذا "الزخم الدبلوماسي الإقليمي المتجدد" واتخاذ "خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر سلاماً".

اتفقت السعودية وإيران الأسبوع الماضي في بكين على إعادة العلاقات الدبلوماسية التي كانت متوقفة منذ 2016.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، مؤكدا أهمية العلاقات الطيبة بين إيران والمملكة "لاستقرار منطقة الخليج".

وقال جينغ شوانغ، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، إن الاتفاقية "ضخت عنصراً إيجابياً في مشهد السلام والاستقرار والتضامن والتعاون في المنطقة".

وأعرب جينغ عن أمله في أن تخلق الاتفاقية ظروفاً مواتية لتحسين الوضع في اليمن.

وقال المبعوث الصيني "حوار بكين كان قصة نجاح للدبلوماسية"، متعهدا بأن تواصل بلاده "جهودها الحثيثة تجاه حل القضية اليمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

كما أعرب السفير الأميركي جيفري ديلورينتيس عن أمله في أن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني في الجهود المبذولة "لتأمين حل دائم للصراع في اليمن، ومعالجة استمرار تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة للحوثيين، وضمان الدعم الإيراني لعملية سياسية يمنية".

وأضاف ديلورينتيس: "نرحب بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأشاد محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود السعودية في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي والسياسي للشعب اليمني، وجدد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني".

(م ش)