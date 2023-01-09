صحف عالمية.. السويد مستاءة من طلبات تركيا والجيش الأميركي يعمق علاقاته مع اليابان والفلبين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، استياء السويد من تركيا، وتعزيز التعاون العسكري الأميركي مع اليابان والفلبين؛ لمواجهة الصين.

رئيس الوزراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا بشأن توسع الناتو

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " قال رئيس الوزراء السويدي الأحد، إن بلاده لا تستطيع تلبية بعض المطالب التي تطالب بها تركيا من أجل انضمام الدولة الإسكندنافية إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، متحدثاً في مؤتمر أمني في سالين بالسويد: "تؤكد تركيا أننا فعلنا ما قلناه أننا سنفعله، لكنهم يقولون أيضاً إنهم يريدون أشياء لا يمكننا ولا نريد تقديمها لهم".

وقال أيضاً إنه "من المستحيل معرفة" ما إذا كانت تركيا ستصدق على طلب السويد قبل الانتخابات التركية المقبلة، والتي كان من المقرر إجراؤها في البداية في حزيران.

وتشير التعليقات إلى مأزق بين السويد وفنلندا وتركيا، التي هددت بمنع طلب البلدين للانضمام إلى التحالف، أنهى البلدان عقوداً من الحياد عندما قررا الانضمام إلى الناتو العام الماضي رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في البداية باستخدام حق النقض ضد عضوية الدول الإسكندنافية في أيار الماضي.

وقعت تركيا والسويد وفنلندا اتفاقية في حزيران؛ تهدف إلى حل النزاع من خلال إقامة حوار أمني بين الدول الثلاث، وبعد توقيع الاتفاقية، أصر أردوغان ومسؤولون أتراك آخرون على أن السويد لم تفعل ما يكفي لتلبية مطالبها؛ ما خلق مأزقاً استمر لأشهر.

وصدق جميع أعضاء الناتو باستثناء عضوين على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، ولم يتبق سوى تركيا والمجر، وقالت المجر إن برلمانها سيصوت على توسيع المنظمة مطلع هذا العام.

ورفعت السويد في أيلول القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى تركيا والتي كانت سارية منذ التوغل العسكري التركي في سوريا عام 2019 الذي استهدف المسلحين الكرد.

ونشرت الخدمة الإخبارية الحكومية في تركيا في أيار قائمة بالأشخاص الذين تريد أنقرة تسليمهم من السويد، وتشمل القائمة أعضاء من حزب العمال الكردستاني، وصحفي تركي منفي، وشخص تقول عائلته إنه توفي في عام 2015.

ويواجه أردوغان معركة صعبة لإعادة انتخابه في الانتخابات الوطنية المقبلة في تركيا، حيث يواجه استياءً واسع النطاق من حالة اقتصاد البلاد، التي تعاني من تضخم بنسبة 64٪ بعد أن بلغت ذروتها بأكثر من 85٪ العام الماضي.

قال كريسترسون الذي يقود الحكومة المحافظة المنتخبة في أيلول والتي كانت متحمسة بشكل عام؛ لتعزيز العلاقات الأمنية مع تركيا، يوم الأحد إن السويد لا يمكنها تجاوز قوانينها ومؤسساتها القضائية".

استعداداً لتهديدات الصين.. الجيش الأميركي يعمق علاقاته مع اليابان والفلبين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" تعمل القوات المسلحة الأميركية واليابانية على دمج هيكل قيادتها بسرعة وتوسيع نطاق العمليات المشتركة، بينما تستعد واشنطن وحلفاؤها الآسيويون لصراع محتمل مع الصين مثل الحرب على تايوان، وفقاً لما ذكره قائد مشاة البحرية في اليابان اللفتنانت جنرال جيمس بيرمان.

وقال بيرمان إن الولايات المتحدة وحلفاءها في آسيا يقومون بمحاكاة الأسس التي مكنت الدول الغربية من دعم مقاومة أوكرانيا لروسيا في الاستعداد لسيناريوهات مثل الغزو الصيني لتايوان.

وأضاف: "لماذا حققنا مستوى النجاح الذي حققناه في أوكرانيا؟ يرجع جزء كبير من ذلك إلى أنه بعد العدوان الروسي في عامي 2014 و2015، استعدنا بجدية بعد الاستعداد للصراع في المستقبل: تدريب الأوكرانيين، والتخزين المسبق للإمدادات، وتحديد المواقع التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم، واستدامة العمليات".

وتابع "نحن نسمي ذلك إعداد المسرح. ونقوم بإعداد المسرح في اليابان، في الفلبين، وفي أماكن أخرى".

وتأتي مقارنة بيرمان الصريحة بشكل غير عادي بين حرب أوكرانيا والصراع المحتمل مع الصين في الوقت الذي زادت فيه بكين بشكل كبير من حجم وتعقيد مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان في السنوات الأخيرة. تعمل اليابان والفلبين أيضاً على تكثيف التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة في مواجهة تصاعد الإصرار الصيني".

أنصار بولسونارو يقتحمون الكونغرس البرازيلي والقصر الرئاسي

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإمارتية " اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جاير بولسونارو حواجز الشرطة واقتحموا الكونغرس الوطني والقصر الرئاسي ومباني المحكمة العليا يوم الأحد احتجاجاً على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا، لكن لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ أظهرت مثيري شغب يلقون الأثاث ويحطمون نوافذ القصر الرئاسي وينهبون الغرف في المحكمة العليا، وطوقت السلطات المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان في برازيليا.

تذكرنا المشاهد بهجوم 6 كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حليف بولسونارو.

أظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص اقتحموا الكونغرس الوطني، وكثير منهم يلوحون بالأعلام البرازيلية.

وقال لولا في مؤتمر صحفي خلال زيارة رسمية إلى ولاية ساو باولو: "هؤلاء المخربون، هم فاشيون متعصبون، فعلوا ما لم يحدث في تاريخ هذا البلد، كل هؤلاء الذين فعلوا هذا سيتم العثور عليهم وسيعاقبون".

(م ش)