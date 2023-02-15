صحف عالمية.. الناتو يحذر من هجوم روسي كبير وشي يتعهد بتعزيز التجارة مع إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، تحذيرات الناتو من هجوم روسي كبير وشيك في أوكرانيا، والعلاقات الصينية الإيرانية.

الناتو: هجوم روسي كبير قيد التنفيذ في أوكرانيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين غربيين، إن "روسيا شددت الخناق على مدينة باخموت المتنازع عليها في شرق أوكرانيا في الوقت الذي حذرت فيه منظمة حلف شمال الأطلسي من بدء هجوم روسي كبير جديد.

اجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، يوم الثلاثاء؛ لمناقشة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة إنتاج الذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى في دول الناتو، حيث يقترب الغزو الروسي من عامه الأول.

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباري، يوم الثلاثاء، إن روسيا أحرزت مزيداً من التقدم شمال باخموت كجزء من محاولة لتطويق المدينة بعد أشهر من القتال الوحشي هناك، لكنها قالت إن تقدماً تكتيكياً تم إحرازه في الجنوب.

جلبت روسيا الآلاف من القوات الجديدة إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ادعاء كييف أنها صدت التقدم على محاور متعددة. لكن الفارق في القوى العاملة يتأرجح تدريجياً لصالح روسيا منذ أن أعلنت عن التعبئة في أيلول، وسمح لها بتحقيق مكاسب صغيرة ووضع أوكرانيا في موقف غير مستقر في باخموت.

وقالت المملكة المتحدة، إن القوات الروسية تتلقى أوامر بالتقدم على طول معظم المحاور لكنها فشلت في حشد قوة قتالية كافية لتحقيق نتائج حاسمة في أي مكان على طول خط المواجهة.

وحذر مسؤولون غربيون وأوكرانيون في الأسابيع الأخيرة من هجوم روسي كبير؛ يهدف إلى اختراق الخطوط الأوكرانية في الشرق والجنوب ويتزامن مع الذكرى الأولى للحرب في 24 شباط.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ للصحفيين، يوم الإثنين "أعتقد أن الحقيقة هي أننا نشهد البداية بالفعل"، قائلاً إن روسيا جلبت كميات هائلة من القوى البشرية للقتال، مضيفاً: "نرى كيف يرسلون المزيد من القوات والمزيد من الأسلحة والمزيد من القدرات؛ لمحاولة الضغط على الأوكرانيين".

وقال ستولتنبرغ، إنه من الضروري تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة التي يمكن أن تساعدها في تعزيز دفاعاتها وشن هجماتها الخاصة لاستعادة الأراضي المفقودة.

قال ستولتنبرغ: "كلما تمكنا من توصيل الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار والوقود إلى الجبهة الأوكرانية بشكل أسرع، ننقذ المزيد من الأرواح".

شي يتعهد بتعزيز التجارة مع إيران والمساعدة في إحياء الاتفاق النووي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: " تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ بتكثيف التعاون التجاري والاستثماري مع إيران و "المشاركة البناءة" في جهود إحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية، حيث سعى إلى طمأنة طهران؛ بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.

خلال زيارة الرئيس، إبراهيم رئيسي إلى بكين يوم الثلاثاء - وهي أول رحلة من نوعها يقوم بها رئيس إيراني منذ أكثر من 20 عاماً - قال شي: "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي والإقليمي، ستعمل الصين بثبات على تطوير تعاون ودي مع إيران، وتعزيز تنمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران".

وتأتي زيارة رئيسي إلى بكين في وقت؛ فشل اتفاق تعاون ثنائي مدته 25 عاماً تم توقيعه في عام 2021 في تحقيق الفوائد الاقتصادية التي كانت تتوقعها طهران، وأثارت مساعي شي لتعميق العلاقات مع خصوم إيران الإقليميين مثل السعودية هزة في إيران.

وخلال الاجتماع مع شي، قال رئيسي، إن العلاقات بين البلدين "تمضي قدماً"، لكن "ما تم إنجازه لا يزال وراء ما كان يجب القيام به"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

قال فان هونغدا، الخبير الإيراني في جامعة شنغهاي الدولية للدراسات، "بعد توقيع البلدين على هذه الاتفاقية في عام 2021، لم تحقق العلاقة انفراجة بعد.

وأعرب بعض المسؤولين الإيرانيين عن عدم رضاهم عن استثمارات الصين في إيران. في الوقت الحاضر، الحاجة الأكثر إلحاحاً في إيران؛ هي التنمية الاقتصادية. لذلك، كلما زاد الاستثمار الصيني كان ذلك أفضل".

وفقاً لقراءة الاجتماع، قال شي، إن الصين مستعدة للعمل مع إيران؛ لتنفيذ اتفاق 2021، لتعميق التعاون العملي في التجارة والزراعة والصناعة والبنية التحتية وغيرها من المجالات واستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الإيرانية عالية الجودة.

وأحد المجالات التي تثير قلق طهران هو مبيعات النفط الإيرانية إلى الصين، كانت هناك تكهنات على نطاق واسع بأن بكين قد تزيد مشترياتها من روسيا وتشتري نفطاً أقل من إيران حيث فرضت العقوبات الغربية؛ بسبب الحرب الأوكرانية ضغوطاً على موسكو للعثور على عملاء بديلين لنفطها.

وقال محللون، إن التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين أعطت الصين حافزاً؛ لزيادة تعزيز العلاقات مع طهران.

وقال شي: "تدعم الصين إيران في حماية السيادة الوطنية ومقاومة الأحادية والبلطجة".

وقال فان: "العقوبات الأميركية الحالية هي أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على تبادلات الصين مع إيران، إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات صارمة بشكل متزايد على بعض البلدان، فقد يتعين على هذه الدول الخاضعة للعقوبات السعي للتعاون مع بعضها البعض".

(م ش)