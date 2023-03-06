صحف عالمية.. الموت يلاحق السوريين في تركيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، أعداد ضحايا الزلزال السوريين في تركيا، وجولة وزير الدفاع الأميركي في الشرق الأوسط.

10٪ من الذين فقدوا حياتهم في زلزال تركيا هم سوريون

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "ارتفع عدد ضحايا الزلزال المميت الذي ضرب تركيا الشهر الماضي إلى 45968. وقالت الحكومة التركية، إن من بين القتلى في تركيا 4267 شخصاً حتى الآن هم سوريون - حوالي 10٪ - كانوا في الغالب من اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية في سوريا.

بالإضافة إلى القتلى السوريين في تركيا، يُعتقد أن هناك حوالي 6000 قتيل في سوريا، لكن العدد غير واضح بسبب نقص البيانات الرسمية من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والجماعات المتمردة والمتطرفة في إدلب وعفرين.

وهذا، مرة أخرى، يشهد على فشل المجتمع الدولي في تقديم المساعدة للسوريين المستضعفين.

لقد عانوا على جانبي الحدود ويظهر العدد الكبير للقتلى في تركيا أنهم كانوا موجودين بشكل غير متناسب في المناطق المتضررة من الزلزال وأنه ربما تم إيواؤهم في مساكن دون المستوى.

ولا تزال التفاصيل الكاملة للزلزال مجهولة بعد شهر من وقوعها، بما في ذلك عدد القتلى والجرحى. ودمرت عشرات الآلاف من المنازل والشقق ويقول مسؤولون إن نحو 13 مليون شخص تضرروا.

قالت وسائل إعلام تركية إن هناك 1.7 مليون لاجئ سوري في المحافظات المتضررة من الزلزال، بما في ذلك مناطق في هاتاي وقرب غازي عنتاب.

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: "العديد من اللاجئين الذين فروا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية قد واجهوا الآن صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى - فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

هذا يترك الكثير من الأسئلة، يبدو أن تركيا تريد الخروج من الزلزال. هناك انتخابات مقبلة والحزب الحاكم لا يريد أن يرى أي انتقادات في وسائل الإعلام، وكثير منها تدار من قبل أصوات مؤيدة للحكومة.

وهذا يعني أن النقد كان في الغالب في وسائل الإعلام الأجنبية فقط، فيما يتعلق باستجابة الحكومة. القائمة الإجمالية للأشخاص المفقودين، على سبيل المثال، لم تُنشر في تركيا، بما في ذلك السوريين الذين لم يُحسب مصيرهم.

ولأن السوريين كانوا لاجئين، وفي بعض الحالات، كانوا غير موثقين، فليس من الواضح عدد المفقودين، أو عدد الذين قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض، واشتكى سوريون في السابق من تقييد تحركاتهم وإقامتهم في تركيا ومن تعرضهم للعنصرية المتزايدة".

وزير الدفاع الأميركي يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله في بداية جولة الشرق الأوسط

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال القصر الملكي، إن العاهل الأردني الملك عبد الله التقى بوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن يوم الأحد وبحث معه توسيع التعاون العسكري بين البلدين.

تهدف المملكة إلى الحد من تهريب المخدرات من سوريا، والتي تلقي باللوم فيها على الميليشيات الموالية لإيران.

كان الاجتماع بداية لجولة في الشرق الأوسط قام بها أوستن؛ بهدف إظهار مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة وسط موقف أميركي أكثر صرامة تجاه إيران.

كما سيذهب إلى إسرائيل ومصر، كإظهار لدعم الحلفاء الإقليميين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن القصر أن "الاجتماع تناول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآفاق توسيع التعاون الدفاعي".

وقالت، إن الملك "أعرب عن فخره بعلاقات الصداقة العميقة والشراكة العسكرية القوية بين البلدين".

ويمتنع الأردن، الذي أبرم اتفاقية دفاعية مع واشنطن ويعتمد على المساعدات الأميركية والأوروبية، عن توجيه انتقادات علنية لإيران ولديه قنوات دبلوماسية مع طهران.

لكن المملكة بدأت العام الماضي في إلقاء اللوم على الميليشيات الموالية لإيران التي تعمل في المناطق الحدودية مع الأردن، في زيادة تهريب المخدرات من سوريا، وخاصة الحبوب المنشطة المعروفة باسم الكبتاغون.

تأتي زيارة أوستن بعد يوم واحد فقط من قيام الجنرال الأميركي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، بزيارة نادرة لمجال النفوذ الأميركي في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية قبل الزيارة إن المناقشات ستركز على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف مع الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة.

ونقل موقع البنتاغون الرسمي عن مسؤول دفاعي كبير قوله، إن المناقشة ستكون "المجموعة الكاملة من التهديدات المرتبطة بإيران".

وتشمل هذه التهديدات "تسليح إيران وتدريبها وتمويل الجماعات التي تعمل بالوكالة، والعدوان في البحر، والتهديدات الإلكترونية، وبرنامج الصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات بدون طيار".

في إسرائيل، سيثير أوستن أيضاً مخاوف بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة الذي أثار قلق الأردن والزعماء العرب.

وقال مسؤولون أميركيون، إنه سيناقش الجهود الدبلوماسية؛ للحد من التوترات قبل مواسم رمضان وعيد الفصح".

(م ش)