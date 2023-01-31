صحف عالمية.. الموساد يستهدف إيران ومخاوف من تصعيد إسرائيلي فلسطيني أوسع

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على وقع الاستهداف الإسرائيلي لإيران، وعمليات القتل المتبادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار أصابت منشأة أسلحة إيرانية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "ضربت غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار داخل إيران منشأة متطورة؛ لإنتاج الأسلحة في هجوم تعتقد إسرائيل أنه حقق أهدافها، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات حول العملية.

ونفذت العملية في ساعة مبكرة من صباح الأحد من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، واستهدفت موقعاً لوزارة الدفاع في أصفهان بوسط إيران، حيث أصابت مبنى في أربع مناطق مختلفة بضربات دقيقة، بحسب المصادر.

وتتناقض الرواية مع المسؤولين الإيرانيين الذين قالوا إن الدفاعات الجوية الإيرانية صدت محاولة هجوم على مستودع ذخيرة؛ تسبب في أضرار طفيفة.

وشكل الهجوم فصلاً آخر في الصراع الطويل الأمد بين إسرائيل وإيران، حيث استخدمت إسرائيل التخريب والاغتيال وهجمات الطائرات بدون طيار لاستهداف برنامج إيران النووي وقدرات أسلحتها التقليدية، وتسليح إيران للميليشيات على طول حدود إسرائيل.

وقال الأشخاص، إن موقع وزارة الدفاع الذي استُهدف يوم الأحد كان منشأة لإنتاج الأسلحة. وهي تقف على الجانب الآخر من الشارع من موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، والذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه لعمله في برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقال رونين سولومون، محلل استخبارات مستقل في إسرائيل، إن مركز أبحاث الفضاء يضم معهد المواد والطاقة، الذي يجري أبحاثاً يمكن استخدامها في تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ والأقمار الصناعية واختبار المعادن للمشروع النووي.

وقارن الأشخاص المطلعون على المناقشات عملية صباح الأحد بغارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار من طراز كوادكوبتر العام الماضي على مواقع إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية في مدينة كرمانشاه الغربية، ورداً على ذلك، أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على مدينة أربيل الكردية العراقية في آذار الماضي، زاعماً أن المنطقة تضم عناصر من الموساد الذين شنوا هجوم الطائرات المسيّرة.

وقوبلت الضربة الإسرائيلية، التي لم تعترف بها قيادة الدولة علناً، بالترحيب في أوكرانيا، حيث يقول المسؤولون الأميركيون إن روسيا استخدمت طائرات بدون طيار إيرانية الصنع لمهاجمة البنية التحتية المدنية. استدعت إيران يوم الإثنين القائم بالأعمال في سفارة أوكرانيا في طهران؛ بسبب تغريدة لأحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

تصاعد العنف يثير مخاوف من تصعيد إسرائيلي فلسطيني أوسع

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، إن " إطلاق النار يوم الجمعة كان هو الأسوأ في القدس منذ عام 2008، وجاء وسط تصاعد في العنف أدى إلى تفاقم المخاوف من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده قد يكون على وشك تصعيد أوسع.

وفي اليوم السابق، قتلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين في أعنف غارة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقدين. ورداً على ذلك، أطلق مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة صواريخ باتجاه إسرائيل التي قصفت بدورها أهدافاً في القطاع الساحلي. في اليوم التالي، جرح فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً إسرائيليين آخرين في إطلاق نار آخر في القدس.

وحتى قبل إراقة الدماء الأخيرة، كانت التوترات الإسرائيلية الفلسطينية عالية، وكان العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 154 خلال غارات شبه ليلية في المنطقة رداً على سلسلة من الهجمات الفلسطينية التي بدأت الربيع الماضي وأسفرت عن مقتل 31 إسرائيلياً في عام 2022.

لكن العديد من المراقبين، يخشون أن يؤدي إراقة الدماء الأخيرة إلى اندلاع دائرة أخرى من العنف والأعمال الانتقامية التي تتسبب فيها حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة المتشددة - التي مكنت القوميين المتطرفين مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين وصلوا إلى السلطة، متعهدين باتخاذ موقف صارم ضد الفلسطينيين، كما لن تستطيع الإدارة الفلسطينية المنهارة في الضفة الغربية أن توقف هذا العنف.

مع تضاؤل ​​تأثير المجتمع الدولي على الصراع أيضاً، يخشى البعض من اندلاع انتفاضة أخرى، شبيهة بالانتفاضات الفلسطينية في الثمانينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

مايكل ميلستين، المستشار السابق للوكالة الإسرائيلية التي تشرف على الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية، قال إنه في الوقت الحالي، لا يعتقد أن انتفاضة أخرى تختمر.

لكنه حذر من أنه إذا اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات أضعفت السلطة الفلسطينية، أو أدت إلى تدهور اقتصاد المنطقة، فقد يصبح مثل هذا السيناريو" أكثر توقعاً".

كما سلطت جولة العنف الأخيرة الضوء على احتمال تصعيد المواجهات في الضفة الغربية إلى غزة، حيث رد مقاتلو الجهاد الإسلامي في القطاع بإطلاق صواريخ على مقتل مقاتليهم في جنين.

وبقيت حماس، بعيدة عن القتال، كما فعلت خلال زيادة سابقة في الأعمال العدائية في آب، لكن محللين قالوا إن تداخلاً أعمق للتوترات في الضفة الغربية وغزة قد يقلب الوضع الأمني ​​في المستقبل.

قال آفي ميلاميد، ضابط مخابرات إسرائيلي سابق: "أنت لا تعرف كيف سيتطور مثل هذه التصعيد، يمكن أن ينتهي الأمر مثل يوم الجمعة بجولة قصيرة من القتال، أو يمكن أن تنتهي بشكل مختلف تماماً، وتتحول كرة الثلج إلى تصادم هائل. لا أحد يعرف".

(م ش)