صحف عالمية.. الخلافات تتعمق بين واشنطن وأنقرة واشتداد الصراع بين موسكو والناتو

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الإثنين، توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وزيادة حدة التوتر بين روسيا والناتو.

اتفق بلينكن وأوغلو على أن لا يتفقا

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "قام وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم 18 كانون الثاني بزيارة إلى واشنطن. كل ما كان يجب أن يقال عن العلاقات الثنائية قد تم الإعلان عنه مسبقاً من قبل الجانبين، لذلك سارت المحادثات كما كانت متوقعة.

وتتطلب الممارسة المتبعة أنه عندما يجتمع وزيرا الخارجية، فإنهما يؤكدان على وجه التحديد الموضوعات التي يتفق عليها البلدان. هذا ما فعلوه الأسبوع الماضي في واشنطن. ولم يكن هناك مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

وصدر بيان مبدئي مشترك يعطي فكرة محدودة عن كيفية سير المحادثات، لدينا فكرة عن بدء المحادثات بفضل بيان جاويش أوغلو بعد الاجتماع.

وقال إن المحادثات كانت مثمرة للغاية وأن الجانبين اتفقا على زيادة تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وأشار على وجه التحديد إلى أن تركيا انتقلت من المرتبة الخامسة إلى الرابعة بين الدول التي تستورد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

كان موقف الولايات المتحدة تجاه تركيا أقل من تصالحي لعدة سنوات وأصبح أكثر صرامة خلال إدارة بايدن ومع ذلك، فقد غيرت الأزمة الأوكرانية العديد من النماذج، بما في ذلك تصور الولايات المتحدة حول أهمية تركيا للمجتمع الأوروبي الأطلسي.

تم تحديث تقرير حديث للكونغرس بعنوان "التركية: الخلفية والعلاقات الأميركية" في 22 كانون الأول ويعطي فكرة عن نهج واشنطن المعدل تجاه أنقرة، تم حذف العديد من الدلالات السلبية في النسخة المحدثة من التقرير، ومعظمها يتعلق بإشارات سلبية غير ضرورية إلى تركيا.

وناقش جاويش أوغلو ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن العديد من القضايا المعقدة؛ أهمها على النحو التالي.

يبدو أن شراء تركيا 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 وتحديث حوالي 80 أخرى موجودة بالفعل في مخزون القوات الجوية التركية قد سيطرت على المحادثات.

وذكر جاويش أوغلو، في بيانه بعد الاجتماع، هذا باعتباره البند الأول، وتساءل عما إذا كانت إدارة بايدن ستقف بحزم وراء وعدها بالمضي قدماً في البيع.

ومن ناحية أخرى، لا يزال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز يصر على أنه سيبذل قصارى جهده؛ لعرقلة هذه الصفقة.

وكرر الوزيران أن معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لم تكن من الناحية الفنية قضية بين أنقرة وواشنطن. ومع ذلك، فهو عامل غير مرئي ولكنه مهم، تواصل الولايات المتحدة وضع ثقلها وراء انضمام هذين البلدين.

قد تستمر تركيا في معارضة عضوية هذين البلدين ما لم يتم استيفاء شروطها بالكامل، لكن الولايات المتحدة قد تربطها لاحقاً بصفقة F-16 وتحلها بهذه الطريقة.

فيما يتعلق بسوريا، لم تتخل (أنقرة) رسمياً بعد عن نيتها تنفيذ عملية عسكرية في سوريا. تواصل الولايات المتحدة التعبير عن معارضتها لمثل هذه العملية وتركيا تحافظ على موقفها الملتبس هذا، ومن المرجح أن يستمر دعم واشنطن القوي للكرد في سوريا في إلقاء بظلاله على العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وحافظت الولايات المتحدة على موقفها بعدم دعم تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، يبدو أن أنقرة مصممة على غض الطرف عن تحذيرات الولايات المتحدة وستستمر التطبيع.

لم تكن هناك إشارة مباشرة إلى نية الولايات المتحدة بيع مقاتلات F-35 فائقة إلى اليونان. ومع ذلك، اشتكى أوغلو من موقف واشنطن بعدم مراقبة توازن القوى التقليدي بين تركيا واليونان.

وأثار بلينكن مسألة فشل تركيا في الالتزام بعقوبات الناتو والاتحاد الأوروبي على روسيا، لكن يبدو أن جاويش أوغلو أصم آذانه.

يبدو أن كلاً من أنقرة وواشنطن حافظتا على مواقفهما المعلنة سابقاً واتفقتا على عدم الاتفاق".

كل من روسيا والناتو حشرا نفسيهما في الزاوية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تحليل لها إن "حدة المواجهة بين الناتو وروسيا ازدادت، وبدأت تقترب بسرعة من نقطة تحول قد تجعلها أكثر خطورة، ويأتي التصعيد في أعقاب مسار عسكري، أكدته اجتماعات عقدت هذا الأسبوع من قبل كبار الجنرالات من حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وسط تصريحات مرعبة أدلى بها القادة الروس حول "الخيارات النووية" المحتملة.

واليوم، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الشامل لموسكو، هناك القليل من بوادر الأمل في التوصل إلى حل سياسي، بدلاً من ذلك، ما كان حرباً بالوكالة حتى الآن، يمكن أن يتحول إلى صراع مباشر في محاولة؛ لحشر الطرف الآخر في الزاوية، ربما يكون كلا الجانبين قد حشرا نفسيهما في الزاوية، مما يجعل من المستحيل على أي منهما التراجع.

قال ديمتري ميدفيديف؛ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بصراحة: "إن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تؤدي إلى حرب نووية".

وكان الزعماء الغربيون قد تجاهلوا في السابق مثل هذه التصريحات من الرئيس الروسي السابق.

في الواقع، يبدو القادة الغربيون واثقون - بدرجات متفاوتة - من أن موسكو لن تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية في الحرب، معتقدين أن هذا سيؤدي إلى هزيمة جيشها وحتى إسقاط نظامها، إنهم واثقون من أنها ستتراجع في النهاية، لكن من غير المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتراجع، وفي هذه الحالة قد يكونوا مخطئين؟

لماذا جولة التصعيد الحالية أخطر من الجولة السابقة؟ أولاً، هناك جهود منسقة في الغرب للحصول على مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا، بما في ذلك الدبابات والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية التي يمكن أن تمكن كييف من شن هجمات على الأراضي الروسية. تنظر موسكو إلى هذه الأسلحة، وخاصة الأسلحة بعيدة المدى، على أنها استفزازية.

وعلاوة على ذلك، أضافت واشنطن الآن شبه جزيرة القرم إلى المعادلة العسكرية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يثير حفيظة الكرملين. أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مجدداً على هدف بلاده لاستعادة شبه جزيرة القرم. توافق واشنطن وتعتقد أن شبه جزيرة القرم ستغير ديناميكيات الحرب وحثت على إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لهذا الغرض.

ولم تتعهد المملكة المتحدة، من خلال وزير دفاعها واستخباراتها العسكرية، بإرسال عربات مدرعة وآلاف الصواريخ والذخيرة إلى أوكرانيا فحسب، بل كشفت أيضاً عن جهود دول الناتو لتدريب الجنود الأوكرانيين.

إن دفع الناتو الاستراتيجي لمزيد من الدعم اللوجستي لأوكرانيا؛ سيشكل تحدياً كبيراً لروسيا. بحلول منتصف آذار، سيعود الجنود الأوكرانيون الذين أكملوا تدريبهم في الغرب بمعدات واستراتيجيات جديدة، تفرض وضعاً جديداً للجيش الروسي.

أقر البرلمان الأوكراني هذا الشهر قانوناً يسمح للمواطنين الأجانب بالقتال إلى جانب الجيش.

وأثارت قمة الأسبوع الماضي التي شارك فيها قادة دفاع الناتو مزيجاً من القلق وتجدد القتال في الرتب السياسية والعسكرية الروسية. ومع دخول الحرب مرحلة جديدة، هناك حديث داخل الأوساط الروسية حول الإجراءات الوقائية الممكنة.

كل المفاجآت ممكنة في صندوق باندورا الأوكراني، تنذر هذه الحرب بمزيد من الاستراتيجيات غير التقليدية و "الوقائية"، والتي كانت حتى وقت قريب تعتبر غير مرجحة".

(م ش)