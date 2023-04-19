صحف عالمية.. الخاسر الوحيد من صراع الجنرالين ع في السودان هو الشعب

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الصراع الدائر على السلطة في السودان.

الجنرالان المتنافسان على السلطة في السودان

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تحليل لها عن الأوضاع في السودان "في المرة الأخيرة التي تقاتل فيها رئيس عسكري ونائبه في شرق أفريقيا، قُتل نحو 400 ألف شخص، وهو ما حصل في جنوب السودان.

الآن، صراع دموي على السلطة يزعزع استقرار جارتها الشمالية السودان، حيث يخوض منافسان عسكريان صراعاً، حذر فيه الاتحاد الأفريقي من أنه "يمكن أن يتصاعد إلى صراع شامل"، مهدداً الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

ومن جهة، يوجد الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس الحكومة العسكرية السودانية وقائد الجيش الذي يحظى بدعم مصر ويفتخر بقوات برية وجوية قوية.

ويعارضه عضو آخر في المجلس العسكري الانتقالي الحاكم: الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، نائب رئيس السودان. وهو يشرف على قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهي إحدى أكبر الجماعات المسلحة في المنطقة، ويزعم وجود داعمين خليجيين أقوياء له ويشتبه في أن لها صلات بكيانات روسية تستفيد من صادرات الذهب المشبوهة.

الرجلان اللذان يتهم كل منهما الآخر بإطلاق الطلقة الأولى في الاشتباكات الأخيرة، يحملان مصير السودان بأيديهما. وقال دبلوماسي غربي كبير محاصر في العاصمة الخرطوم "قد ينتهي هذا فقط عندما يفوز أحدهم في هذه المعركة".

قاتل الرجلان في دارفور في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كان البرهان قائداً للجيش في ظل حكم الديكتاتور عمر البشير، وقاد حميدتي، تاجر جمال، ميليشيا الجنجويد على ظهور الخيل في قتالهم المشترك ضد المتمردين في المنطقة الغربية.

لقد وحدوا قواهم في انقلابين أخيرين، الأول ضد البشير عام 2019، بعد شهور من الاحتجاجات في الشوارع، والثاني ضد رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك عام 2021 - وبعد ذلك أصبحا الحاكمين الفعليين للسودان. ويقدر محللون أن كلا الرجلين لديه عشرات الآلاف من المقاتلين تحت إمرتهما.

لكن التحالف بين البرهان وحميدتي كان دائماً هشاً، حيث قال بن هانتر، المحلل المختص بشرق أفريقيا: "لقد تقاسموا السلطة في الحكومة منذ عام 2019، لكن وجود قوتين مسلحتين داخل دولة واحدة كانا دائماً وصفة للصراع الأهلي".

أدت العملية السياسية التي انطلقت بعد أشهر من الاحتجاجات بعد الانقلاب في تشرين الأول 2021 إلى اتفاق مبدئي أواخر العام الماضي كان من المفترض أن ينتهي بصفقة لإجراء انتخابات ديمقراطية، لكن الاتفاق أدى فقط إلى تأجيج التوترات بين الزعيمين العسكريين.

نص جزء من الصفقة على أن قوات الدعم السريع يجب أن تخضع لسيطرة الجيش، لكن الميليشيا القوية، كما قال أشخاص داخل العملية، أرادت أن تظل قوة مستقلة.

الصراع في السودان له بالفعل تداعيات إقليمية. زعمت قوات الدعم السريع أن 30 جندياً مصرياً "استسلموا" لهم، وقال الجيش المصري إنه "يتابع عن كثب الأحداث في السودان في سياق وجود القوات المصرية التي تجري مناورات مع نظرائها السودانيين".

ويحذر محللون من أنه لا يمكن استبعاد حرب أهلية طويلة الأمد تجرّ الجيران. تلقى البرهان تدريباً في الكلية العسكرية في مصر، وقد تلقّى الدعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مسؤول غربي "المصريون يدعمون البرهان، لقد بذلوا قصارى جهدهم في الماضي للتأكد من عدم انهياره".

أضاف المسؤول: "تلقى حميدتي الدعم من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقد نشر ذات مرة قوات برية تابعة لقوات الدعم السريع في اليمن في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين. لقد أعطوه الكثير من النقود على مدى السنوات العشر الماضية بالنسبة لهم، حميدتي هو الرهان الأقوى في الخرطوم في الوقت الحالي، إنه أكثر الوحدات تنظيماً".

الصراع في السودان: جنرال ضد جنرال ضد الشعب

وقالت صحيفة غارديان البريطانية في السياق عينه: "لقي أكثر من 180 شخصاً حتفهم في الوقت الذي يتصارع فيه رجلان متعطشان للسلطة من أجل السيطرة.

في البداية انقلبا على عمر البشير، الرجل القوي الذي خدماه، عندما انتفض الشعب السوداني على الرئيس. ثم انقلبا على السياسيين المدنيين الذين وصلوا إلى السلطة بعد ذلك. والآن انقلبا على بعضهما. خشي الكثيرون من اشتباك عبد الفتاح البرهان، القائد الفعلي وقائد الجيش، والفريق محمد حمدان دقلو، لكن انفجار العنف في نهاية الأسبوع الماضي، وحجمه والسرعة التي انتشر بها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك دارفور والمناطق الحدودية الشرقية، كانت مروعة ومخيفة.

يتمتع كلا الرجلين بسجل قاتم، حيث لعبا أدواراً قيادية في حملة مكافحة التمرد الوحشية ضد المتمردين في دارفور، مع سلوك قوات الدعم السريع سيئة السمعة، واندلع الصراع الحالي بينهما بسبب خطط دمج قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي - التي رعاها البشير كثقل موازن للجيش - في الجيش النظامي، في إطار خطط مثيرة للجدل من المفترض أن تؤدي إلى عودة البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عام 2021. ويبدو أن الرجلين يعتبران معركتهما مسألة بقاء.

وأثارت الأنباء عن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء، الآمال في حدوث هدنة، لكن هناك القليل من الدلائل على استعداد أي من الجانبين للتخلي عن العنف. لطالما تمتع البرهان بدعم مصر، فيما حميدتي مدعوم من الإمارات العربية المتحدة وله علاقات مع مجموعة فاغنر الروسية. كما أبدت المملكة العربية السعودية اهتماماً وثيقاً، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السودان نفسه، هناك مخاوف من أن القتال قد يمتد إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وأجزاء أخرى من المنطقة.

صور حميدتي نفسه على أنه حامي ثورة 2019، ورأى بعض القادة المدنيين، بغير حماس، أنه دفاع محتمل ضد الديكتاتورية تحت حكم البرهان. ومع ذلك، فإن الناس أكثر وعياً وتنظيماً سياسياً من أي وقت مضى، وبالنسبة للكثيرين على مستوى القاعدة الشعبية، أكدت الأيام القليلة الماضية أن العملية السياسية الضحلة في نظام يسيطر عليه اثنان من أمراء الحرب لا يمكن أن تحقق التقدم أو حتى الاستقرار. حتى في هذه الأوقات العصيبة، فإن أولئك الذين قاتلوا بشجاعة وإصرار حتى يُسمع صوتهم لن يتخلوا عن طموحاتهم".

(م ش)