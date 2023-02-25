صحف عالمية.. الغرب لا يثق بالصين وإيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، شكوك الغرب بمبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا، وتطوير إيران لصواريخ بعيدة المدى.

مسؤولون غربيون: الدعم الصيني لروسيا يلوث خطة "السلام" الأوكرانية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "دعت الصين إلى وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا والعودة إلى المفاوضات في الوقت الذي تحاول فيه بكين وضع نفسها كصانع سلام في الصراع في الذكرى الأولى للغزو الروسي الشامل.

ومع ذلك، شكك القادة الغربيون على الفور في دوافع الصين، واتهموا بكين بأنها انحازت بالفعل إلى جانب روسيا في الحرب.

وأصدرت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة ورقة من 12 نقطة تحدد موقفها بشأن "تسوية سياسية" للحرب، على الرغم من أن العديد من الإجراءات كررت نقاط الحديث السابقة لبكين.

وانخرط دبلوماسيون صينيون في عملية موازنة صعبة بشأن الحرب، سعياً للظهور على الحياد على الرغم من علاقات بكين الوثيقة مع موسكو بينما ألقى باللوم على واشنطن والناتو في إثارة الصراع.

وقالت وزارة الخارجية في الوثيقة التي لم تصفها بشكل مباشر بأنها حرب "الحوار والتفاوض هما الحل الوحيد القابل للتطبيق للأزمة الأوكرانية. يجب تشجيع كل الجهود التي تفضي إلى تسوية سلمية للأزمة".

وقال رئيسا الناتو والمفوضية الأوروبية إن الاقتراح شابه فشل بكين في إدانة الغزو الروسي.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية: "سننظر في المبادئ بالطبع، لكننا سننظر إليها على خلفية انحياز الصين إلى جانب واحد. إنها ليست خطة سلام".

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو: "الصين ليس لديها الكثير من المصداقية، لأنها لم تكن قادرة على إدانة الغزو غير الشرعي لأوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إن واشنطن تدرس الخطة لكنه شدد على أن الحرب "ستنتهي غداً" إذا التزمت موسكو بالنقطة الأولى - المتعلقة باحترام السيادة.

وقال بلينكن يوم الجمعة "لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين، وأي اقتراح يمكن أن يدفع السلام هو أمر يستحق النظر فيه. إن تجاهل بوتين الصارخ لسيادة أوكرانيا هو جوهر هذا الأمر. يمكن أن تنتهي الحرب غداً إذا سحب قواته ببساطة".

ومن غير المرجح أيضاً أن تتلقى خطة بكين دعماً في كييف حتى تنسحب روسيا من الأراضي التي احتلتها، وهي قضية لم يتم تناولها في الورقة المكونة من 12 نقطة.

واستبعدت زانا ليشينسكا، القائمة بالأعمال في سفارة أوكرانيا في بكين، وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يجمد الصراع على طول خط المواجهة الحالي.

وقالت زانا ليشينسكا للصحفيين في بكين يوم الجمعة إن على الصين إظهار حيادها بدفع روسيا لسحب قواتها وزيادة مشاركتها مع أوكرانيا.

وقال شي ينهونج، الأستاذ بجامعة رينمين، إن بكين ربما كانت على علم بأن أياً من الجانبين لن يلتفت إلى اقتراحها. وقال: "تشعر الصين بضرورة تكرار حيادها بشأن الحرب في هذا المنعطف لإنقاذ بعض النفوذ الدولي ليس فقط من خلال انتقاد الناتو ولكن أيضاً بتمييز نفسها عن سلوك روسيا".

إيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "قال قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني، إن إيران طورت صاروخ كروز يبلغ مداه 1650 كلم، وذلك في خطوة من المرجح أن تثير المخاوف الغربية بعد استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا.

وقال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي: "تمت إضافة صاروخنا من طراز كروز بمدى يبلغ 1650 كيلومتراً إلى ترسانة صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبث التلفزيون ما قال إنها أولى اللقطات التي تظهر صاروخ (باوه) الجديد.

ووسعت إيران برنامجها للصواريخ، ولا سيما البالستية، في تحد لاعتراضات الولايات المتحدة وعلى الرغم من تعبير الدول الأوروبية عن القلق.

وتقول طهران إن برنامجها دفاعي بحت وله طبيعة رادعة.

وتقول إيران إنها زودت موسكو بالطائرات المسيّرة قبل بدء الحرب في أوكرانيا. واستخدمت روسيا الطائرات المسيّرة لاستهداف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية.

وفي تشرين الثاني، قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله، إن إيران طورت صاروخاً بالستياً فرط صوتي".

(م ش)