صحف عالمية.. الفلسطينيون غاضبون من حليفة تركيا (أذربيجان) وقمة المناخ قد تنهي دون اتفاق

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، الإدانات الفلسطينية لقرار أذربيجان بفتح سفارة لها في إسرائيل، واحتمالات انتهاء قمة المناخ في مصر دون اتفاق.

الفلسطينيون غير راضين عن قرار أذربيجان بفتح سفارة في تل أبيب

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تقرير لها "أثار قرار أذربيجان، الجمعة، فتح سفارة في تل أبيب، دهشة وإدانة بين الفلسطينيين.

وتشترك أذربيجان في حدود طويلة مع إيران وهي مشتر رئيسي لأنظمة الأسلحة الإسرائيلية. ومن المقرر الآن أن تصبح لأول دولة ذات أغلبية شيعية، بعثة في إسرائيل.

وبينما سعى بعض الدبلوماسيين الفلسطينيين والمحللين السياسيين السابقين إلى التقليل من أهمية الخطوة في وقت تشهد صراعات دبلوماسية مكثفة بين الفلسطينيين وإسرائيل، رأى آخرون أنها انتصار للدبلوماسية الإسرائيلية.

وأخبر ضباط استخبارات عرب كبار عرب نيوز أن التعاون المتزايد بين الأجهزة الأمنية لأذربيجان وإسرائيل في السنوات الأخيرة يعني أن الأفراد الإسرائيليين لديهم الآن إمكانية التشغيل بحرية في المناطق القريبة من الحدود الأذربيجانية الإيرانية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ''عرب نيوز'' إن أذربيجان لم تكن لتتخذ قرار فتح السفارة دون استشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظراً لأن أذربيجان باتت محمية تركية.

وقال إنه فوجئ بالقرار؛ لأن أذربيجان هي الرئيس الحالي للقمة الإسلامية التي عارضت في الماضي مثل هذه الخطوة.

وقال "لسوء الحظ، يأتي قرار أذربيجان في وقت يتولى فيه اليمين الإسرائيلي السلطة في إسرائيل، وهو ما يعتبر مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف على هجماته ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية".

وأضاف "نعرب عن استغرابنا وإدانتنا لهذه الخطوة السياسية غير المحسوبة التي تضر بالفلسطينيين".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة لصحيفة عرب نيوز إنه رأى في افتتاح السفارة بمثابة "رد الجميل" لإسرائيل لتوفيرها طائرات بدون طيار ومعدات استطلاع وغيرها من التقنيات العسكرية التي ساعدتها على قلب المد في صراعها مع أرمينيا.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، لصحيفة عرب نيوز، إن أذربيجان لعبت دوراً حيوياً في الصراع الإسرائيلي مع إيران، مشيرة إلى استخدام القواعد الأذربيجانية لشن ضربات إسرائيلية بطائرات بدون طيار داخل إيران واستضافة عناصر الموساد.

وقال إن تعاونها الأمني ​​مع أذربيجان يمكن أن يوفر لإسرائيل نقطة انطلاق لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

واتفق المحلل السياسي الفلسطينيين غسان الخطيب على أن قرار أذربيجان فتح سفارة في تل أبيب مرتبط بالتعاون الأمني ​​بين البلدين، لكنه قال إنه جاء "على حساب المبادئ والالتزامات والقوانين الدولية".

قمة المناخ قد تنهي دون اتفاق

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "يخوض المفاوضون بشأن المناخ مواجهة في قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ في مصر في محاولة للاتفاق على صفقة جديدة للدول الغنية لتقديم الدعم المالي للدول الفقيرة.

وكان من المقرر، أن تنتهي القمة يوم الجمعة، لكن المفاوضين قالوا إنهم سيواصلون المحادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

يوم الجمعة، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيدعم صندوقاً جديداً "للخسائر والأضرار" لمساعدة البلدان الفقيرة طالما تم توسيع قاعدة المانحين من الدول المساهمة.

لكن الصين، قاومت الاقتراحات بضرورة أن تساهم، على الرغم من ضغوط الاقتصادات المتقدمة. كما أحجمت الولايات المتحدة عن دعم اقتراح الاتحاد الأوروبي.

وقالت بريتي بهانداري، كبيرة المستشارين في معهد الموارد العالمية، إن عدم استجابة الولايات المتحدة لاقتراح الاتحاد الأوروبي كان أمراً "صارخاً"، مضيفة أنه كان "صمتاً يصم الآذان".

قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بربوك، إنه بينما يتعين على الدول الصناعية الغنية أن تقود الجهود التمويل، وينبغي على الدول الأخرى المساهمة أيضاً.

وينص اقتراح الاتحاد الأوروبي على أن الأموال يجب أن تذهب فقط إلى الدول الأكثر ضعفاً، وأن الدول يجب أن تلتزم بعمل أكثر طموحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إنني هنا لأناشد جميع الأطراف أن تنهض إلى هذه اللحظة وللتحدي الأكبر الذي يواجه الإنسانية".

روسيا أطلقت صاروخ كروز بقدرة رؤوس حربية نووية مع حمولة "وهمية"

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "أطلقت روسيا صاروخ كروز قادر على حمل الرؤوس النووية على أوكرانيا، ولكن بدون حمولة نووية، حيث تم تركيب رأس حربي وهمي، مما يسلط الضوء على تضاؤل ​​مخزون الصواريخ الدقيقة، وفقاً لتقرير صادر عن منفذ الدفاع الأوكراني صباح الجمعة.

إن Kh-55، المعروف أيضاً باسم X-55، هو صاروخ سوفيتي تم تطويره في الأصل على وجه التحديد كحامل للأسلحة النووية، ويصل مداه إلى 2500 كيلومتر ويتم إطلاقه من طائرة قاذفة.

وزعم التقرير، الذي شاركته وزارة الدفاع الأوكرانية، أن صاروخاً واحداً على الأقل من طراز Kh-55 قد تم إطلاقه يوم الثلاثاء بدون رأس حربي نووي.

تفسير آخر محتمل هو أن الروس استخدموا عن عمد Kh-55 برأس حربي نووي وهمي من أجل التغلب على الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال وابل الصواريخ الشامل.

ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون الإطلاق مقصوداً، بهدف "إرسال رسالة" إلى أوكرانيا وحلفائها الغربيين بشأن تصعيد نووي محتمل للحرب، وهو تهديد كررته روسيا مرات عديدة في الماضي.

(م ش)