صحف عالمية.. الدروز يتحدون حكومة دمشق ومصداقية أوروبا على المحك

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، المظاهرة الدرزية المناهضة لحكومة دمشق، وفضيحة الفساد القطرية.

احتجاجات الدروز في جنوب سوريا تتحدى النظام

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: " شكل المتظاهرون في مدينة السويداء الدرزية جنوبي سوريا؛ تحدياً نادراً للنظام السوري خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين، تم توثيق الاحتجاجات على الإنترنت في عدة مقاطع فيديو منذ أوائل كانون الأول. في حين أنه من الصعب الحكم على نطاقها أو حجمها، فإن حقيقة وجود احتجاجات مفتوحة خارج مقر نظام البعث أمر مهم.

وأشار تقرير في موقع ميدل إيست آي إلى أن "السويداء تتمتع بحكم شبه ذاتي، ورجال الكرامة هم المسؤولون إلى حد كبير عن أمنها".

كانت الاحتجاجات مدفوعة بضائقة اقتصادية واسعة النطاق، وبحسب أحد التقارير، تجمع عشرات المتظاهرين في ساحة رئيسية بالمدينة وأدانوا عجز الحكومة عن توفير ظروف معيشية أفضل. كما دعا المتظاهرون السوريين في جميع أنحاء البلاد إلى الإضراب".

مصداقية أوروبا على المحك بعد فضيحة الفساد القطرية

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية إن "شخصيات بارزة حذرت من فضيحة فساد متزايدة؛ بسبب مزاعم بأن قطر التي تستضيف مونديال قطر أنفقت مئات وآلاف النقود والهدايا على أعضاء البرلمان الأوروبي والمسؤولين للتأثير على صنع القرار، قد تهدد مصداقية أوروبا.

وانتشرت الفضيحة أكثر يوم الإثنين بعد أن جمدت اليونان أصول، إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، المشتبه به الرئيسي في القضية، وأحد أربعة أشخاص اعتقلوا واتهموا في بلجيكا نهاية الأسبوع.

وصادرت الشرطة البلجيكية 600 ألف يورو نقداً في إطار تحقيق في مزاعم بأن الدوحة سعت لشراء النفوذ، ونفذت الشرطة 16 مداهمة وكانت هناك مطالبات بمبالغ كبيرة من المال تم العثور عليها في حقيبة في غرفة فندق في بروكسل وكذلك في شقة.

كما تم تفتيش منازل اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، في الاجتماع الدوري مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا حادث يتعلق بمصداقية أوروبا ولا بد من إزالته بالكامل بقوة القانون".

وقال البرلمان الأوروبي، إنه سيتم التعامل مع أعضاء البرلمان الأوروبي وفقاً لذلك إذا ثبتت إدانتهم بالفساد.

واتهم المدعون دولة "لم تذكر اسمها" بمحاولة التأثير على البرلمان الأوروبي، رغم أن المسؤولين زعموا أن الدولة هي قطر.

واعترف مسؤولون أوروبيون كبار يوم الإثنين أن تأثير الفضيحة قد يكون مدمراً للغاية".

بوتين يلغي المؤتمر الصحفي السنوي مع تزايد القلق بشأن الوضع في أوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: " ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي لأول مرة منذ عقد، حيث يواجه الكرملين قلقاً متزايداً بشأن غزوه لأوكرانيا بعد انسحاب كبير في ساحة المعركة وتجنيد عسكري لا يحظى بشعبية في الداخل.

وأظهر القرار الذي أعلنه الكرملين في مكالمة هاتفية مع الصحفيين يوم الإثنين، المسافة المتزايدة لبوتين عن الشؤون السياسية الداخلية وتردده في الرد على أسئلة صعبة مع فشل الجهود الحربية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الإثنين " لن يعقد المؤتمر قبل العام الجديد، نأمل أن يظل الرئيس يجد فرصة للتحدث مع الصحفيين".

وعادة ما يكون المؤتمر الصحفي عبارة عن ماراثون واسع النطاق يستمر لمدة تصل إلى أربع ساعات ويحضره مئات الصحفيين، المحليين والأجانب على حد سواء.

وأظهر قرار يوم الإثنين بإلغاء المؤتمر الصحفي إلى أي مدى زادت القيود المفروضة على وسائل الإعلام الروسية المقيدة بالفعل منذ أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا في شباط".

(م ش)