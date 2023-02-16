صحف عالمية.. الأسد يحاول كسب الشرعية الدولية وشقق أردوغان باتت مقابر لقاطنيها

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس تبعات الزلزال على سوريا وتركيا.

بعد الزلزال.... الأسد يحاول كسب شرعية المجتمع الدولي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في مقال لها حول محاولات الأسد، استغلال الدمار للعودة إلى المجتمع الدولي مرة أخرى إن "الأسد يقدم نفسه الآن كحل للمشاكل التي أوجدها، وهو يمثل ذلك الديكتاتور الذي يستخدم زلزالا مميتا لإعادة تأهيل نفسه مع المجتمع الدولي أثناء التقاط الصور في منطقة منكوبة مع زوجته.

ويشبه الأمر جولة الانتصار التي قام بها الأسد في حلب الصيف الماضي مع عائلته، كما لو كان في رحلة يومية ثقافية، على الرغم من قيام قواته بإلقاء البراميل المتفجرة على تلك المنطقة لسنوات.

لدى الأسد، المنبوذ طوال العقد الماضي، سبب الآن للشعور بالثقة مرة أخرى. فقد تلقى اتصالات تعزية في ضحايا الزلزال من حلفائه مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك من أولئك الذين نبذوه، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما قام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ثالثة لدمشق، بعد أن كسر الجليد بزيارة أولى في تشرين الثاني2021. وعاد المسؤولون السوريون إلى وسائل الإعلام الدولية، مطالبين بإنهاء العقوبات الغربية بزعم أنها تعرقل جهود الإغاثة. في الواقع، تشمل هذه العقوبات إعفاءات للمساعدات الإنسانية، والتي استمرت في التدفق إلى دمشق عبر الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة.

وحتى الآن هبطت أكثر من 60 طائرة تحمل مساعدات دولية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، ومنها حلب، ومعظمها من دول صديقة مثل إيران والعراق والإمارات. لكن السعودية، التي كانت مترددة في السابق في إحياء العلاقات مع دمشق، أرسلت طائرة تحمل 35 طنا من المساعدات إلى حلب، وهي الأولى من عدة طائرات.

يجب بذل كل جهد لمساعدة الشعب السوري المتضرر من الزلزال، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة. لكن هذا يجب ألا يؤدي إلى الترحيب بالأسد مرة أخرى في المجتمع الدولي، إذ أن مكافأة الإفلات من العقاب لن تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار في المستقبل.

قبل الزلزال، بدت قبضة الأسد على الأراضي الواقعة تحت سيطرته ضعيفة، مع انهيار الاقتصاد، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة متكررة، ومضاعفة إيران سعر إمداداتها النفطية إلى سوريا والمطالبة بالدفع المسبق. الآن، يبدو أن الأسد مستعد للاستفادة بشكل مباشر من المساعدات الدولية الموجهة إلى السوريين.

أظهرت التحقيقات المتكررة أن مسؤولي النظام، بما في ذلك بعض الخاضعين للعقوبات، يسرقون المساعدات. تقوم الحكومة بسرقة الأموال عن طريق التلاعب بسعر الصرف. ويضع الأسد نفسه كحل للمشاكل الشريرة التي أوجدها، من خلال تقديم تنازل بسيط بالسماح بدخول المساعدات إلى شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون عبر أكثر من معبر حدودي، لمدة ثلاثة أشهر".

حولت الزلزال كتل الشقق التي كانت ترمز إلى صعود تركيا إلى مشاهد للجريمة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها " تم التسويق لمجمع الشقق الحضارية المكون من 12 طابقاً على أنه "قطعة صغيرة من الجنة"، وتم افتتاحه في عام 2013 وظل حتى الأسبوع الماضي رمزاً للتوسع الحضري السريع لهذه المدينة الجنوبية والتوسع على مدى عقدين من الزمان للطبقة المتوسطة في تركيا.

الآن تطوير 249 وحدة سكنية، أصبح قبراً ومسرح جريمة بعد زلزال مدمر ومحاصرة مئات الجثث تحتها. مطوره، محمد كوسكون، قيد الاعتقال. قال كوسكون، الذي تم اعتقاله في مطار إسطنبول في طريقه إلى الجبل الأسود، إنه حصل على جميع التصاريح للبناء.

وهو واحد من أكثر من 230 من بناة ومهندس معماري ومهندس يواجهون إجراءات قانونية وسط الغضب العام المتزايد من انهيار أكثر من 41 ألف مبنى بسبب الزلازل التي حدثت الأسبوع الماضي. وتشمل الاعتقالات الأخيرة، التي أُعلن عنها الأربعاء، مالك ومهندس معماري ومهندس مدني ومديري مشروع لمركز أعمال منهار في ديار بكر وأربعة أشخاص مرتبطين بفندق مدمر في أديامان.

ويقول الخبراء وعائلات الناجين وحزب المعارضة التركي إن العديد من الشقق التي تم بناؤها خلال فترة ازدهار الإسكان التي استمرت عقدين من الزمن لم تلتزم باللوائح الخاصة بالأحداث الزلزالية.

وتأتي الاعتقالات وسط جهود حكومية لتهدئة الغضب العام الموجه إلى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قضى سنوات في تعزيز سيطرته على مؤسسات تركيا بعد وصوله إلى السلطة بسبب الإحباط من استجابة الدولة لزلزال 1999 الذي أودى بحياة الآلاف بالقرب من اسطنبول".

(م ش)