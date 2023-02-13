صحف عالمية.. الأسد يدرس فتح المزيد من المعابر والغضب يتصاعد في تركيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الإثنين، تبعات الزلزال على سوريا وتركيا.

منظمة الصحة العالمية: الأسد يدرس فتح المزيد من المعابر الحدودية

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب عن انفتاحه على المزيد من المعابر الحدودية؛ لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون.

والتقى رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالرئيس السوري في دمشق ظهر الأحد؛ لمناقشة الاستجابة للزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص في أنحاء سوريا وتركيا.

وتزايدت المخاوف بشكل خاص بشأن كيفية وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في سوريا، التي دمرتها أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

وقال تيدروس بعد زيارة حلب ومشاهدة الدمار بشكل مباشر: "أزمات الصراع المتفاقمة، وباء كوفيد، والكوليرا، والانحدار الاقتصادي والآن الزلزال، كل ذلك قد تسبب في خسائر لا تطاق".

قال إنه "ينتظر التحرك عبر الخطوط إلى الشمال الغربي، حيث قيل لنا إن التأثير أسوأ".

كما أدى الزلزال إلى تعطيل المعبر الحدودي الوحيد أمام المساعدات المكوكية القادمة من تركيا.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي من العاصمة السورية، "التقيت بعد ظهر هذا اليوم بفخامة الرئيس الأسد، الذي أشار إلى أنه منفتح على النظر في نقاط عبور إضافية عبر الحدود لهذه الحالة الطارئة".

عادة ما تصل المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون عبر تركيا عبر آلية عبر الحدود تم إنشاؤها في عام 2014 بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لكن دمشق وحليفتها موسكو تتنازعانها منذ فترة طويلة، اللتين تعتبرانها انتهاكاً للسيادة السورية، وتحت ضغط من روسيا والصين، تم تقليص عدد نقاط العبور بمرور الوقت من أربعة إلى واحدة.

وقال ريتشارد برينان، مدير منطقة شرق البحر المتوسط ​​في منظمة الصحة العالمية، للصحفيين إنه "لم تكن هناك عمليات تسليم عبر الخطوط منذ وقوع الزلزال. لقد حددنا موعداً في اليومين المقبلين، ما زلنا نتفاوض من أجل المضي قدماً".

وقال إنه قبل الزلزال، كان لدى الأمم المتحدة عادة الإذن بإدخال قافلة مساعدات واحدة شهرياً، مضيفاً إنه حتى قبل وقوع الكارثة، كانوا يحاولون زيادة ذلك إلى ثلاثة أو أربعة.

وقال: "الآن بالطبع هناك شعور أكبر بالإلحاح"، مشيراً إلى الحاجة إلى المزيد من القوافل.

واتفق مايكل رايان، رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، على أن "ما نحتاجه هو وصول واسع النطاق".

الغضب يتصاعد في تركيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "تتدفق المساعدات الآن إلى تركيا منذ أن دمر الزلزالان المزدوجان مساحات شاسعة من البلاد، لكن الغضب يتزايد في البلدات المدمرة؛ بسبب استجابة الحكومة المتعثرة والبناء الرديء الذي أدى إلى اعتقال العشرات من المقاولين.

ووصل عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا إلى أكثر من 33000 قتيل، منهم 29600 قتيل في تركيا و 3500 قتيل آخرين في سوريا.

وعبر منطقة الزلزال الهائلة في تركيا وسوريا، هناك الملايين بلا مأوى، ينامون في الخيام أو السيارات أو في المساجد التي أصبحت ملاجئ مؤقتة، مما خلق تحدياً لوجستياً هائلاً للوكالات الحكومية التركية والمانحين الدوليين - وأثار غضباً متزايداً بين الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون المساعدة.

وبعد مرور أكثر من ستة أيام على الزلزال المزدوج القوي الذي ضرب تركيا وسوريا، لا يزال رجال الإنقاذ يسحبون ناجين غير محتملين من تحت الأنقاض. لكن جهود البحث والإنقاذ بدأت تتباطأ مع تضاؤل ​​فرص العثور على أشخاص أحياء".

(م ش)