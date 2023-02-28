صحف عالمية.. العرب يتوجهون صوب دمشق والسوداني يحاول إبعاد بلاده عن سياسة المحاور

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، زيارة المسؤولين العرب لدمشق وسياسة السوداني الخارجية.

مسؤول مصري يلتقي الأسد في الوقت الذي تعاود فيه الدول العربية التعامل مع سوريا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "سافر وزير الخارجية المصري إلى سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد، وهي زيارة نادرة قام بها مسؤول إقليمي رفيع إلى دمشق في الوقت الذي يتجه جيرانها العرب نحو إعادة الارتباط المبدئي مع النظام بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.

قال سامح شكري إن الرحلة - وهي الأولى لوزير خارجية مصري منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل 12 عاماً أدت إلى طرد البلاد من جامعة الدول العربية - كانت بمثابة إظهار للتضامن بعد الزلزال الذي قتل 6000 سوري وأثار المزيد من التعاطف مع الدولة التي مزقتها الصراعات.

وزار وزيرا خارجية الإمارات العربية المتحدة والأردن سوريا منذ الزلزال، بينما سافر الأسد هذا الشهر إلى عمان، كما كانت الإمارات أول دولة عربية ترحب بالأسد منذ الحرب الأهلية عندما سافر إلى هناك قبل عام.

سعت الحكومات العربية لتطوير سياسة تجاه سوريا منذ أن سحق الأسد المعارضة بوحشية واستعاد السيطرة على ثلثي البلاد، بدعم من روسيا وإيران. كانت دمشق معزولة منذ سنوات عديدة، ولا يزال نظامها يخضع لعقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة بحق المدنيين في سياق حربها ضد معارضيها.

ومع ذلك، فإن إعادة الارتباط مع الأسد تشير إلى أن نهج التسلح ربما يقترب من نهايته. قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، هذا الشهر إن هناك "إجماع متزايد" في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي نفعاً.

وتعهد شكري يوم الإثنين بأن مصر ستقدم المزيد من المساعدات "بالتنسيق مع الحكومة السورية"، بالإضافة إلى الإمدادات التي قدمتها بالفعل.

ورحب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد بزيارة شكري قائلاً: "عندما يأتي وزير خارجية مصر إلى دمشق، يأتي إلى وطنه وشعبه وبلده".

قال إميل حكيم، مدير الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، إن العواصم العربية كانت تسعى لإعادة التواصل مع دمشق لبعض الوقت، لكنهم وجدوا صعوبة في التوصل إلى سياسة قابلة للتطبيق.

وقال"هناك نقص في بدائل السياسة. الحكومات العربية أيضاً تعلم جيداً أن هناك القليل جداً الذي يمكن أن تتوقعه من الأسد فيما يتعلق بالعملية السياسية أو الاصطفاف الإقليمي من الصعب للغاية رؤية ما يمكن للأسد تقديمه، بالنظر إلى ضعفه ومديونته لروسيا وإيران".

قال الحكيم، إن أحد أسباب الدفع للتواصل مع دمشق هو "عدم الاهتمام الأميركي بسوريا، لذلك يحاول الجميع أن يربح موقفاً هناك".

وأضاف إن دول الخليج ترغب أيضاً في إبعاد الأسد عن إيران، خصم إقليمي لكنها شريان حياة حاسم لنظام دمشق".

نهج السوداني المتوازن مفتاح لمعالجة أزمات العراق

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تحليل لها: "بعد مرور أربعة أشهر على حصول حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني على تصويت برلماني بالثقة في فترة ولايتها القصيرة التي امتدت لعام واحد - وهو وقت كافٍ لاستكشاف توجهات الحكومة وأولويات السياسة الخارجية - أثار رئيس الوزراء جدلاً بشأن إعطاء الأولوية لسياسة "الانفتاح وضرب التوازنات".

وقد أثيرت هذه المخاوف على الرغم من اختيار السوداني من قبل الائتلافات السياسية المتحالفة مع إيران التي كانت تأمل في استخدام حكومته لتقييد سياسة التسوية وتحقيق التوازنات (بين إيران والفاعلين المرتبطين بها والمصالح العراقية مع العالم العربي).

وكان هدف الائتلافات الموالية لإيران زيادة سيطرتها على صنع القرار العراقي وعرقلة جهود إعادة العراق إلى الساحة العربية، وهو توجه يرفضه السوداني الذي يفضل سياسة الانفتاح والتوازن مع العالم الخارجي.

كما تضمن بيان السوداني أحكاماً للقضاء على الفساد وتمكين الجيش الوطني. لكن هذه التحركات تتعارض مع مصالح الميليشيات الموالية لإيران في العراق. كما أكد أهمية إقامة علاقات متوازنة وإيجابية مع الدول العربية والخليجية الشقيقة، وكذلك مع دول الجوار، تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة والمعاملة العادلة.

منذ توليه منصبه، حاول السوداني تفعيل عناصر بيانه من خلال برامج مختلفة وإصدار توجيهات لمواصلة الجهود التي بدأها سلفه لإحكام السيطرة على الحدود العراقية الإيرانية، ومحاربة تهريب المخدرات ووقف تهريب الدولار. كما قرر مواصلة الوساطة بين الرياض وطهران، وعقد اجتماعات عاجلة مع سفراء دول الخليج للعمل على هذا الدور، وزيارة عدد من دول الخليج. وأكد خلال هذه الزيارات معارضته الشديدة لاستخدام الميليشيات للأراضي العراقية لشن هجمات على دول الخليج.

وزار السوداني إيران ويخطط لزيارة تركيا ومصر. تنبع هذه الزيارات الدبلوماسية من رغبته في تخفيف التوترات بين القوى الإقليمية المتنافسة حتى لا يتورط العراق في تصفية حساباتهم. كما رتب مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والقيادة الذي عقد في عمان أواخر كانون الأول بالتنسيق مع القيادة الأردنية.

في ضربة لإيران، أعرب السوداني الشهر الماضي، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال عن رغبته في إبقاء القوات الأجنبية - في إشارة إلى القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي - في العراق حتى يتم القضاء على داعش تماماً. في كانون الثاني، زار السوداني ألمانيا وفرنسا، وهما دولتان أوروبيتان لهما تأثير كبير على الساحة العالمية".

(م ش)