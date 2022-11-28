صحف عالمية.. عداء قطري للمرأة والأردن في مواجهة مهربي المخدرات من سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، تنسيق إيران مع قطر لقمع المعارضة في كأس العالم، وإحباط الجيش الأردني محاولات تهريب مخدرات من سوريا.

إيران تنسق مع قطر لقمع المعارضة في كأس العالم

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير لها " عملت السلطات الإيرانية مع قطر لقمع أي تعبيرات مناهضة للنظام في كأس العالم لكرة القدم الجارية في الدولة الخليجية، وفقاً لوثائق سربتها مجموعة Black Reward للقرصنة.

وتم الاستيلاء على الوثائق من قبل Black Reward بعد اختراق أنظمة شبكة أخبار فارس ومشاركتها مع وكالة أنباء "إيران إنترناشيونال" قبل نشرها على قناة تيليغرام التابعة للمجموعة.

وقال قائد الباسيج، اللواء قاسم قريشي، لمراسل أخبار فارس في التسجيل المسرب، إن قطر قدمت قائمة بالإيرانيين الذين اشتروا تذاكر، مشيراً إلى أن القائمة تضم 500 شخص معروف بنشاطهم المناهض للنظام.

وأبرمت قطر عدداً قليلاً من الصفقات مع إيران، بما في ذلك اتفاقية واحدة بعدم السماح للأفراد المذكورين بدخول البلاد واتفاقية أخرى لمنع "إيران إنترناشيونال "من دخول البلاد.

وأعلنت "إيران إنترناشيونال" منتصف تشرين الثاني أن قطر ألغت الإذن الممنوح لمراسليها وطاقمها لتغطية مباريات كأس العالم دون تقديم تفسير.

كما وافقت الدولة الخليجية على منع الرموز المعادية للنظام، مثل شعار "المرأة والحرية والحياة" والعلم الإيراني القديم الذي يظهر عليه أسد وشمس تم استبداله بعد الثورة الإسلامية، بحسب قريشي.

وفقاً لإيران إنترناشيونال، مُنع المشجعون الإيرانيون الذين حاولوا جلب شعار الأسد والشمس أو شعارات الاحتجاجات التي تجتاح إيران من دخول الملاعب وحتى اعتقالهم من قبل الشرطة".

الجيش الأردني يحبط محاولات تهريب مخدرات من سوريا

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن قوات الأمن الأردنية أحبطت محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا خلال يومين.

وصادر حرس الحدود عند معبر جابر الحدودي، المعبر الحدودي الأردني الرئيسي مع سوريا، يوم الأحد 10 آلاف حبوب الكبتاغون و1 كيلوغرام من الكريستال ميث مخبأة داخل شاحنة.

وضبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، السبت، 564 ورقة حشيش بحجم النخيل و20 ألف حبة كبتاغون وبندقية كلاشينكوف وذخيرة.

قال مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن دوريات المراقبة على الخطوط الأمامية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تعقبت مجموعة مسلحة من المهربين عبرت بشكل غير قانوني إلى المملكة من سوريا.

وتصرفت دوريات الاستجابة بسرعة وطبقت قواعد الاشتباك، وقال المصدر إن الجيش بعد إصابة مهرب، أجبر الآخرين على الفرار إلى الأراضي السورية، مضيفاً أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل التعامل بحزم مع أي تهديدات حدودية، وستحبط أي جهود لتقويض وزعزعة الأمن الأردني".

جهود الولايات المتحدة لتسليح تايوان تواجه تحدياً جديداً في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " إن السلطات الأميركية قلقة من خطر نقص إمداد الأسلحة اللازمة لتايوان، بسبب المساعدات العسكرية واسعة النطاق لأوكرانيا.

يخشى مسؤولو الحكومة الأميركية والكونغرس من أن يؤدي استمرار الصراع في أوكرانيا إلى تعقيد صفقة أسلحة لتايوان تقدر بـ 19 مليار دولار، مما يؤدي إلى مزيد من تأخير جهود تسليح الجزيرة، وسط توتر العلاقات مع الصين، حيث أن شحنات الأسلحة الكبيرة إلى كييف قد حدت بالفعل من قدرة البنتاغون على مساعدة تايوان.

وضخت الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط، مما فرض ضرائب على قدرة الحكومة والصناعة الدفاعية لمواكبة تسليح كييف في صراع لا يتوقع أن ينتهي قريباً. ويتعارض تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا الآن مع المطالب طويلة المدى لاستراتيجية الولايات المتحدة لتسليح تايوان لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد غزو محتمل من الصين، وفقاً لمسؤولين في الكونغرس والحكومة.

وأقر المسؤولون الأميركيون بالتأخير في تسليم الأسلحة إلى تايوان، لكنهم يقولون إن هذه المشتريات كلها جديدة خارج خط الإنتاج، في حين أن صواريخ ستينغر وجافلين المتوجهة إلى أوكرانيا تأتي من المخزونات الموجودة داخل ترسانة الولايات المتحدة.

وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون في بيان "نواصل العمل بجد لتوفير قدرات لتايوان بأسرع ما يمكن، مع التأكد أيضاً من أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها ضد روسيا".

بدورها رفضت متحدثة باسم حكومة تايوان في واشنطن العاصمة التعليق على مبيعات الأسلحة لبلادهم، لكن مسؤولين من الجزيرة أعربوا في السابق عن قلقهم بشأن التأخير.

(م ش)