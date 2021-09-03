شبيبة: سنرفع من وتيرة النضال ونعتمد على ذاتنا لرفع العزلة وتحرير القائد جسدياً

وتواصل دولة الاحتلال التركي فرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان وتمنع محاميه وعائلته من زيارته، وسط مطالبات متتالية برفع العزلة عنه.

وجرى آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 7 من آب 2019، حيث تمكن محاموه ريزان ساريجا ونوروز أويسال من لقائه بعد 8 سنوات من العزلة المشددة المطبقة عليه في سجن إمرالي.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام لـ5 دقائق ثم انقطع فجأة، وذلك عقب موجة غضب شعبية عارمة حول الأنباء التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، في الـ14 من الشهر نفسه، وأفادت بتدهور صحة القائد.

مقاومة السجون

ولأجل رفع العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان تتواصل حملة الإضراب المفتوح عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون في سجون كردستان وتركيا ضد العزلة.

وبدأ المعتقلون السياسيون في السجون التركية بتاريخ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام لإنهاء العزلة المشددة التي تطال القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، وإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون.

ويُأسر القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

'لن يهدأ لنا بال حتى رفع العزلة عن القائد وتحريره جسدياً'

وفي هذا السياق استنكرت الناطقة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هبون محمد، العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقالت إن "العدو يشدد العزلة مع مرور الوقت؛ ولأجل رفع العزلة فقد بدأ المعتقلون في السجون التركية حملة إضراب عن الطعام، ونحن بدورنا نساند تلك الحملة".

وأكدت هبون محمد على مساندة حملة الإضراب عن الطعام بكافة السبل، سواء عبر تنظيم الفعاليات أو المشاركة في حملة الإضراب عن الطعام إن لزم الأمر.

واختتمت هبون حديثها قائلة "لن يهدأ لنا بال حتى رفع العزلة عن القائد وتحريره جسدياً، ولأجل ذلك سنبقى نناضل ونرفع من وتيرة النضال".

فعاليات لرفع العزلة عن القائد آبو

وبدوره قال الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود: "لأجل رفع العزلة عن القائد كنا قد أعلنا عن حملة "حتماً سننتصر، حان وقت حرية القائد آبو" تمت عبرها الكثير من الفعاليات ولا تزال الحملة مستمرة، وستصبح وسيلة لتنظيم المجتمع من كافة الجهات وبشكل خاص لأجل تنظيم الشعب وفق حرب الشعب الثورية".

وبدأت في 15 آب في عام 2020 حملة بهدف رفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان في السجون التركية تحت شعار "حتماً سننتصر، حان وقت حرية القائد آبو"، ونظمت ضمن إطار هذه الحملة الكثير من الفعاليات من مسيرات راجلة للشبيبة وتنظيم خيم الاعتصام وغيرها الكثير من الفعاليات من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية على مستوى شمال وشرق سوريا كافة.

وشدد محمد على النضال بوجه الفاشية التركية قائلاً "سنبقى صامدين ضد الاحتلال التركي ونقاوم بوجهه حتى تحرير القائد جسدياً".

واستنكر صمت المنظمات الدولية، مؤكداً أن شعب المنطقة وشبابها لا يثقون بعهود القوى الخارجية، وقال محمد "يعتمد الشعب على نفسه وبنضاله ضد العدو التركي لأجل رفع العزلة وتحرير القائد جسدياً".

هذا وتلتزم المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان وفي مقدمتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي CPT الصمت حيال الانتهاكات التركية المتواصلة بحق القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الكرد في السجون التركية كافة.

(ج)

ANHA