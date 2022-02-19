تزداد المطالب الشعبية بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، لِما يقدمه هذا الحزب لشعبه، فهو الذي يقاتل ويناضل من أجل قضية شعبه، ويعمل على نشر الفكر الحر الديمقراطي والتعايش المشترك واسترداد حقوق الشعوب المضطهدة، كما أنه قدم الآلاف من الشهداء حفاظاً على المكتسبات المتحققة للشعوب.

حيث يقول الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج وريفها، أحمد الجميلي، بأن "الدول الرأسمالية قامت بتصنيف حزب العمال الكردستاني على أنه حزب إرهابي بهدف إبعاد الشعب عنه، ولكن الحزب باستمراره ونضاله وصل إلى عشرات الملايين حول العالم وأوصل فكر القائد عبد الله أوجلان".

مؤكداً أنهم ضد أن يبق الحزب في "قائمة الإرهاب"، لأنه تأسس لخدمة الشعب، أما الإرهاب فهو مَن يقتل ويقمع الشعب، كما أن الحزب ناضل من أجل الشعب وحريته وتحريره من العبودية والأنظمة الرأسمالية منذ أكثر من 44 عاماً ولا يزال مستمراً بنضاله حتى يومنا هذا".

وطالب في نهاية حديثه المجتمع بالانضمام إلى صفوف هذا الحزب الذي يضمن الحياة الحرة والكريمة ويضمن التعايش المشترك لكافة أطياف المجتمع.

أما الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، سيدانا حنوش، فقد قالت بأن إدراج حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" أمر مقصود من جميع الدول المتآمرة على القائد عبد الله أوجلان، والتي تعمل جاهدة على ألا تكشف حقيقة استعبادها للشعوب المضطهدة.

وأكدت سيدانا حنوش بأن حزب العمال الكردستاني هو ضمان كافة المكونات وحقوقها، لافتة إلى أنه على الشعوب العمل يداً بيد لإخراج حزب العمال من "قائمة الإرهاب".

واختتمت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، سيدانا حنوش، حديثها قائلة: "نحن اتحاد المرأة الشابة وكشعب شمال وشرق سوريا نسير على فكر القائد عبد الله أوجلان وسنواصل النضال على نهج ومسيرة القائد لتتم إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب ويتحرر جسد القائد عبد الله أوجلان".

يأتي هذا في حين تواصل فيه "مبادرة العدالة والحرية من أجل الكرد" حملة جمع التواقيع الهادفة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب"، إذ تسعى المبادرة لجمع 4 مليون توقيع لإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، وانضم إليها أكثر من 1000 شخصية عالمية من 30 دولة، فيما لا تزال الحملة مستمرة.

شبيبة الدرباسية: يجب إزالة اسم حزب العمال من "قائمة الإرهاب" ووضع تركيا بدلاً عنه

في السياق أوضح الشبيبة في ناحية الدرباسية أن حزب العمال الكردستاني قوة تدافع عن شعبها وقضيتها وكافة الشعوب المضطهدة، وأكدوا أنه من المفترض أن تكون دولة الاحتلال التركي على رأس "قائمة الإرهاب"؛ لأنها ترتكب بشكل يومي أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء.

وقالت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية، ماجدة حسن: "إن وضع اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" جريمة بحق شعب كامل، وتضامن الدول مع الاحتلال التركي الذي يقتل ويرتكب أبشع الجرائم بحق المظلومين والأطفال دليل على انعدام الإنسانية والأخلاق في هذه الدول".

منوّهة إلى أن حزب العمال الكردستاني ذو تأثير كبير على الشعب الكردي، والشعوب الكردستانية والعالم، لذلك فإن المؤامرة الدولية ضده لا تزال مستمرة، بإبقاء اسمه على "قائمة الإرهاب"، بهدف القضاء على أفكاره وإرادته الحرة.

وبيّنت ماجدة أن ما تسعى إليه دولة الاحتلال التركي والدول المشاركة معها من إجراءات الحد من انتشار أفكار حزب العمال الكردستاني، سيبوء بالفشل؛ لأن أفكاره انتشرت في المنطقة والشرق الأوسط والعالم.

وقالت: "انتصارات حزب العمال الكردستاني في جبال كردستان ومساعيه الدائمة من أجل توحيد أراضي كردستان، والدفاع عن حقوق وحرية شعبه أكبر ردّ على مخططات دولة الاحتلال التركي والدول المتضامنة معها، وخاصة انتصاره الكبير على الاحتلال التركي في غاري وهزيمته".

مطالبة الشعب الكردي بتوحيد الصفوف، والعمل من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وقالت: "علينا الدفاع عن هذه القوة التي تقاتل منذ أعوام من أجل حريتنا".

فيما ترى وئام محمود في حزب العمال الكردستاني وقواته، قوة نبيلة وقوية، هزمت الاحتلال التركي بأسلحتها الخفيفة، وقوة تنتصر دائماً؛ لأنها تقاتل بإرادتها، وبإصرارها على متابعة النضال والدفاع عن أرضها وقضيتها.

مشيرة إلى أن لحزب العمال الكردستاني الملايين من المناصرين الذين يؤمنون بأفكاره وبقائده عبد الله أوجلان، مطالبة الدول ذات الصلة بإزالة اسمه من "قائمة الإرهاب".

بينما يرى كادو درباسية أنه على المجتمع والقوى الدولية إعادة النظر في ملف حزب العمال الكردستاني، والتمعن في ما يسعى إليه هذا الحزب بعيداً عن ما تروّج له دولة الاحتلال التركي، معتبراً حزب العمال قوة تدافع عن نفسها ولا تهاجم أي دولة.

وطالب كادو درباسية المجتمع الدولي أيضاً، بوضع دولة الاحتلال التركي في "قائمة الإرهاب"، نظراً لهجماتها وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة.

(كروب)

ANHA