شبيبة تربه سبيه: يعاهدون على مواصلة النضال حتى نيل الحرية الجسدية للقائد أوجلان

نظم اتحاد الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه مسيرة ليلية بالمشاعل وذلك للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان و المطالبة بالإفراج عنه .

بدأت المسيرة من أمام مركز الشبيبة الثورية غرب السوق المركزي رافعين صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام اتحاد الشبيبة الثورية و المرأة الشابة و لافتة كتب عليها "نستنكر مؤامرة 15 شباط ,يوم إبادة الشعوب" ومشاعل مضيئة مرددين الشعارات التي تحيي القائد وتشجب الدولة التركية واتجهوا صوب المدخل الغربي للناحية.

المسيرة توقفت أمام المدخل الغربي للناحية وهناك ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة نورا سليمان كلمة استنكرت في بدايتها المؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله أوجلان في 15 شباط واعتبرتها يوم إبادة الشعوب لأن القائد عبدالله أوجلان صاحب فكر ديمقراطي نير ينادي بحرية الشعوب كافة من الظلم والسياسات الحاكمة .

أشارت نورا إلى أن الدول المتآمرة كانت تهدف من خلال المؤامرة التي نفذت ضد القائد عبدالله أوجلان إلى إيقاف نضال القائد ضد السياسات الاستعمارية و الهيمنة الدولية والذهنية الرجعية التي كانوا يعملون بها على صهر وتدمير الشعوب الضعيفة واحتلال أراضيها وطمس هويتها وثقافتها.

فيما أكدت نورا في ختام كلمتها أنهم سيواصلون النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

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ANHA