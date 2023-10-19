شبيبة تربه سبيه: سنصعد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

تستمر الحملة العالمية التي أطلقت من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان تحت شعار " "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، وفي السياق خرج أعضاء حركة الشبيبة الثورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه في تظاهرة بالمشاعل.

التظاهرة انطلقت من أمام المجمع التربوي في الجهة الشرقية للناحية، وتوجهت نحو دوار آزادي مروراً بشوارع الناحية.

وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها "تموت القوى المتآمرة تعيش مقاومة امرالي" و صور القائد عبد الله أوجلان.

وعند الدوار وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ألقت بعدها عضوة اتحاد المرأة الشابة جيهان شيخموس كلمة أشارت من خلالها أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي استمرار لمؤامرة استُهدفت من خلالها شعوب المنطقة التي آمنت بهذا الفكر واستطاعت تطبيقه على المجتمع وهذا ما وجدت فيه الدول الرأسمالية خطراً على مصالحها الاستعمارية لذا قامت بهذه المؤامرة.

وأضافت: "نحن هنا اليوم لنؤكد للعالم أجمع أننا في الشبيبة الثورية سنصعد النضال من أجل القائد عبد الله أوجلان وسنستمر بنضالنا حتى تحريره جسدياً وإنهاء الاحتلال على أراضينا.

لتنتهي التظاهرة بترديد " تحيا مقاومة إمرالي, لا حياة من دون القائد"

(كروب/سـ)