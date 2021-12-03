شبيبة تربه سبية يحيون فعاليات اليوم الـ 60 تحت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام أمام معبر سيمالكا مع باشور كردستان في يومها الـ 60 على التوالي والمطالبة من حزب PDK تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم.

وتم تنظيم فعاليات اليوم من قبل مجلس ناحية تربه سبية في مقاطعة قامشلو. وحيث شارك فيها شبيبة الناحية وأحيوا الفعاليات حتى وقت متأخر من مساء اليوم، وسط الخروج بمسيرة صوب حدود باشور كردستان، وترديد الشعارات التي تطالب حزب الديمقراطي الكردستاني بالاستجابة لمطالبة المعتصمين.

ورغم برودة الطقس يواصل المعتصمون والشبيبة اعتصامهم في الخيمة على أنغام الأغاني الثورية والتي تحي مقاومة الكريلا.

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ANHA