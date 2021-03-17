شبيبة تربه سبيه تطالب السّلطات التّركيّة بالكشف عن الوضع الصحّي للقائد أوجلان

وتجمّع مساء اليوم، العشرات من الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي أمام مركز الشبيبة الثورية غرب ناحية تربه سبيه، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام الشبيبة والمشاعل المضيئة.

وانطلقوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسة في الناحية، مرددين شعارات "لا حياة بدون القائد", "بروح الشبيبة سنكسر العزلة", "عاش القائد عبد الله أوجلان".

وعند وصول المشاركين في المسيرة إلى دوّار آزادي شمال الناحية، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد الشبيبة الثورية في مقاطعة قامشلو نسرين حسن بياناً أشارت من خلاله إلى أنّ الدولة التركية تشدّد العزلة على القائد عبد الله أوجلان تزامناً مع انتصارات الشعب الكردستاني على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية وانتصارات الكريلا في جبال غاري على الجيش التركي.

ونوه البيان إلى: "أنّ شعوب شمال وشرق سوريا وشعوب الشرق الأوسط تعلّمت من أفكار القائد عبد الله أوجلان وطروحاته لحلّ الصراعات في المنطقة، والتي تهدّد سياسة الدولة التركية لهذا الأمر تقوم بتشديد العزلة عليه حتّى يتدهور وضعه الصحّي في السجن".

وأكّد البيان في نهايته: "السير على خطا الشّهداء وتطبيق أفكار القائد عبد الله أوجلان حتّى يتمّ تحريره من سجون الدولة التركية والاطمئنان عليه، لذلك يجب على الدولة التركية الكشف السريع عن الوضع الصحّي للقائد عبد الله أوجلان".

ومن ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد، وتندّد بالعزلة المفروضة عليه.

(إ)

ANHA