أعلنت شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، اليوم، انضمامها إلى حملة "حتمًا سننتصر"، التي أعلنها اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في شمال وشرق سوريا في 15 آب المنصرم، لمواجهة الأنظمة التي تحاول كسر إرادة الشعوب، والعنف الممارس ضد المرأة، ودعم مقاومة حفتانين، عبر بيان قرئ في مزار الشهيد دلشير في قرية دكري، وبحضور ذوي الشهداء، من قبل الإدارية في شبيبة الحزب هيفي محمد.

وجاء في البيان:

بداية إلى كافة طليعة الشعوب والمرأة والشبيبة الذين يعملون من أجل تحويل الأزمة في الشرق الاوسط إلى ثورة للحرية، عليهم أن يدركوا جيدًا أن السبيل الأوحد لذلك يكمن في تشكيل جبهة كبيرة موحدة، توجه من خلالها ضربات موجعة للأنظمة الفاشية التي تعتدي على الأرض والمرأة، وتدّمر القيّم التي بنيت بدم وكدح الشعوب منذ آلاف السنين، وخصوصًا النظام التركي الفاشي الذي يحاول القضاء على الشعوب.

نحن في اتحاد المرأة الشابة وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه نعلن انضمامنا إلى حملة "حتمًا سننتصر" ونحيّ هذه الحملة بانضمامنا إليها بروح ثورية مقاومة.

(ر ر/ أ ب)

ANHA