شبيبة تل تمر يخرجون في مظاهرة للمطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، مظاهرة للمطالبة برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

شارك في المظاهرة أهالي تل تمر وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، رافعين يافطات كتب عليها "الشبيبة هم فدائيو القائد آبو"، "آن أوان حرية القائد آبو"، بالإضافة إلى أعلام الشبيبة الثورية السورية وصور القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في تل تمر، وجابت الشوارع الرئيسة في الناحية، وعند وصولهم إلى نهاية شارع الشهيد عمر بارافي وسط الناحية، تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية.

وتخللت الوقفة قراءة بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في تل تمر، من قبل عضوة مؤتمر ستار، زهرة أمين "كلنا على معرفة تامة بما تقوم به دولة الاحتلال التركي من مجازر وجرائم بحق الإنسانية، وتشديد العزلة على القائد أوجلان الذي ما زال مستمراً منذ عام وثمانية أشهر".

وأضاف البيان "تعتقد دولة الاحتلال التركي أنها تستطيع، بتشديد العزلة على القائد، كسر وإنهاء مقاومة جبال كردستان والقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا".

وتابع البيان "لذلك تحاول دولة الاحتلال التركي، بشتى الأشكال والأساليب السلطوية، النيل من مكتسباتنا التاريخية، لذلك يجب أن نكون على معرفة تامة بالواجب الذي يقع على عاتقنا، والمطالبة بحرية القائد الجسدية".

وانتهت المظاهرة بالهتافات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

(ل م)

ANHA