شبيبة تل تمر... سنبقى في ساحات النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، مسيرةً بالمشاعل، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

وانطلقت المسيرة من امام مركز مجلس عوائل الشهداء في تل تمر، وجابت الشوارع الرئيسية في الناحية، بمشاركة العشرات من الشبان والشابات، واهالي الناحية، حاملين المشاعل، واعلام الشبيبة، وصور القائد عبدالله اوجلان.

وعند الوصول الى نهاية شارع الكهرباء وسط الناحية تحولت المسيرة الى وقفة احتجاجية، تخللها قراءة بيان من قبل الاداري في حركة الشبيبة الثورية السورية عبدالقادر هاشم عبدالقادر قال فيها:

"إننا في حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل تمر ندين ونستنكر ما يتعرض له القائد عبدالله اوجلان، في زنزانة إمرالي من قبل الفاشية التركية وحزب العدالة والتنمية، حيث انهم يمارسون على القائد ابشع وسائل التعذيب، ويقومون بحرمانه من حقة في مقابلة محاميه وذويه، على مرأى العالم اجمع.

واضاف البيان" على الرغم من كل المطالبات الشعبية المستمرة التي تطالب بالكشف الفوري عن صحة القائد، والوضع في سجن إمرالي، ورغم هذه المطالبات الا ان منظمات حقوق الانسان لم تحرك ساكناً تجاه تصرفات حزب العدالة والتنمية، الغير اخلاقية بحق القائد اوجلان".

وطالب البيان" اننا نطالب اصحاب الضمير والوجدان من دول العالم، بوضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي تجاه القائد المناضل عبدالله اوجلان، كما اننا ندين ونستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي الهمجية على المواطنين العزل في شمال وشرق سورية، والتي راح ضحيتها المئات.

واكدت شبيبة تل تمر في بيانهم" اننا من هنا من ساحات النضال والمقاومة في منطقة تل تمر، سوف نقوم بتصعيد النضال الايديولوجي حتى فضح المؤامرة الدولية على القائد اوجلان".

وطالب البيان في ختامه" جميع الحركات الشبابية، والتواقة للحرية بشخصية وفكر القائد عبدالله اوجلان، بالتصعيد من وتيرة النضال حتى تحرير القائد جسدياً، وكسر الفاشية التركية واعوانها".

(ك)