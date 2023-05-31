شبيبة تل كوجر يعاهدون على مواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية  للقائد عبد الله أوجلان

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو تظاهرة حاشدة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت المسيرة التي شارك فيها العشرات من الشبيبة وأهالي الناحية ، من دوار الدلة الواقع في وسط الناحية وجاب المتظاهرون شوارع الناحية، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام الشبيبة وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي. ولافتة كتب عليها "سننتصر، المرأة، الحرية، الحياة" وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد".

ولدى وصولهم إلى أمام حديقة القائد عبدالله أوجلان تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء. تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية في ناحية تل كوجر علاء صالح العلي، أشار فيها إلى دور القائد عبد الله أوجلان في توحيد المكونات تحت مظلة الأمة الديمقراطية.

وأضاف العلي: "يتعرض القائد عبد الله أوجلان لعزلة مشددة من قبل الأنظمة الاستبدادية التي تحاول تعميق الأزمات في المنطقة لتحقيق مصالحهم ".

وطالب العلي الشبيبة وكافة المكونات بالتكاتف على نهج القائد عبد الله أوجلان ورفع وتيرة النضال والمقاومة من أجل تحقيق حريته الجسدية.

وانتهت التظاهرة بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".