شبيبة تل حميس: لا أحد يستطيع حجب شمس حريتنا وهويتنا

تجمع العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، في ساحة مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي شرقي الناحية، رافعين مشاعل النار وصور القائد عبدالله أوجلان، وذلك مع حلول الذكرى الـ24 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وخلال ذلك قرأ الرئيس المشترك للجنة الشبيبة في مجلس ناحية تل حميس عطاالله السبع، بياناً إلى الرأي العام، أكد من خلاله باسم شبيبة الناحية إدانتهم للمؤامرة .

وجاء في البيان:

" نستنكر ما تقوم به الدولة التركية الفاشية بفرض العزلة على القائد الأممي عبدلله أوجلان، من خلال الممارسات اللا إنسانية بحق القائد، وكل ما تقوم به الدولة التركية بحق القائد يزيد من إصرار وعزيمة شعوب شمال وشرق سوريا ومن حقدها على الدولة الفاشية التركية، حيث وحد فكر القائد بين جميع مكونات المنطقة".

شبيبة تل حميس أكدوا تمسكهم بفلسفة القائد وأنه لا أحد يستطيع أن يحجب الحرية عنهم، وتابع البيان :" نحن الشبيبة في تل حميس نقول لا أحد يستطيع حجب شمس حريتنا وهويتنا "

وأدان البيان أساليب الدولة التركية غير الأخلاقية بحق القائد " ندين ونستنكر ما تقوم به تركيا الوحشية، بحق الفيلسوف الأممي الذي أنار بفكره شعلة الحرية في شمال وشرق سوريا والعالم بأسره ".

واختتم البيان :" شهر شباط شهر أسود لدى الشعوب المتحررة من عبودية الدول الرأسمالية، حيث كان 15/ 2/ 1999م يوماً عصيباً ليس فقط للشعب الكردي بل على كل الشعوب المضطهدة والتي تناضل للتحرر من العبودية والظلم، ففكر القائد كان سبباً في تحرير الشعوب التي عانت الأمرين "

( م ح/سـ)

ANHA