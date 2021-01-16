شبيبة سوريا المستقبل تعاهد قسد على تقديم كل التضحيات دعمًا لانتصاراتها

وتوافد المئات من أهالي ناحية صرين إلى مدخل الناحية الشمالي للمشاركة في مظاهرة تنظمها شبيبة حزب سوريا المستقبل بالتعاون مع الشبيبة الثورية في إقليم الفرات شارك فيها المئات من الشبيبة.

وانطلقت المظاهرة بعد التجمع عند الجسر الحديدي نحو وسط الناحية رافعين لافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركي، لا للعدوان التركي، بروح شهدائنا سننتصر"، وسط ترديد شعارات منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا عامة.

هذا وتخللت المظاهرة وقفة احتجاجية وسط الناحية أمام مقر بلدية الشعب انتهت ببيان ألقاه رئيس مكتب الشبيبة في حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات لاوين درويش، الذي ندد فيه بالهجمات المتواصلة على ناحية عين عيسى وسط صمت دولي.

وجاء في البيان "من هنا من صرين المحبة والتآخي نحييّ القوات المتمركزة في الجبهات وخنادق القتال، أيها الأحرار في أرجاء العالم إن هجمات الاحتلال على ناحية عين عيسى ليست الأولى، وبفضل شبابنا وقواتنا قوات سوريا الديمقراطية وشعبنا العظيم انتصرنا على غاياتهم".

وقال لاوين درويش في البيان إن "الاحتلال التركي يستهدف مكتسبات شعبنا، ونحن شبيبة سوريا نعاهد شعبنا وقواتنا بالمضي في طريق النضال حتى كسر الاحتلال ودحر مآربه".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات المنددة بالاحتلال التركي وهجماته على ناحية عين عيسى.

(كروب/ج)

ANHA