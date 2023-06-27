شبيبة شمال وشرق سوريا: مزاعم روسيا وتركيا وحكومة دمشق باطلة

أطلق نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مغازلاً دولة الاحتلال التركي، قبيل انطلاق ما تعرف بمباحثات أستانا في 20 حزيران الجاري، التهم لشعب شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية، بأنهم "انفصاليون"، في استمرار لمزاعم روسيا ودولة الاحتلال التركي وكذلك حكومة دمشق.

كما خرج البيان الختامي عن مجتمعي أستانا 20، بكيل الاتهامات للشعب في شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج، أحمد الجميلي، قال في استطلاع رأي لوكالتنا عن مدى صحة هذه المزاعم المستمرة: "اجتمعت الدول الأربعة لبحث الملف السوري، رأينا قبل الاجتماع اتهامات من قبل روسيا بأن الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تريد الانفصال عن سوريا وما إلى ذلك؛ وبعد أن انتهى الاجتماع أيضا زعموا ذلك.

ولفت إلى أن شمال وشرق سوريا، ومنذ انطلاق ثورة 19 تموز، عبر الإدارة الذاتية لعبت الدور الأكبر في الدفع نحو التآخي بين كافة المكونات في المنطقة، دون تمييز ديني أو عرقي أو طائفي، وفيها أخذ كل شخص دوره في الإدارة الذاتية.

وأشار أحمد الجميلي إلى أن: "الإدارة الذاتية تتجه دائماً إلى الحلول السلمية، وتسعى منذ نشوئها لتوحيد صف الشعب السوري وإنهاء الأزمة، وكل نقاشاتها ومحادثاتها تجري على أساس سوريا موحدة ديمقراطية، وبناء مجتمع سليم يضمن حقوق كافة مكونات شمال وشرق سوريا وحقوق كافة الأديان. على هذا الأسس نشأت".

وفنّد الإداري بمجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في الرقة، عمار العساف، اتهامات وزير الخارجية الروسي، وقال عنها "باطلة ولا تمت إلى الواقع بصِلة، ونحن نسعى إلى عكس ذلك".

أوضح العساف: "نحن نسعى لتمتين أواصر أخوة الشعوب والتآخي بين كافة المكونات، تحت مظلة واحدة، وهي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

ونوّه إلى أن: "الشعب السوري شعب مسالم ويسعى نحو حريته، ويناضل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وبناء مجتمع حر تحت مظلة الإدارة الذاتية التي جمعت كافة المكونات ضمن سوريا".

(ل م)

ANHA