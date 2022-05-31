شبيبة شمال وشرق سوريا: حان وقت رد الدَّين لقوات الكريلا

حديث الشبيبة جاء خلال لقاءات مع وكالتنا حول الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد المنطقة وقوات الكريلا.

ابن مدينة دير الزور التي تحررت على يد قوات سوريا الديمقراطية عام 2019، والإداري في حركة الشبيبة الثورية بمدينة دير الزور وريفها، ماهر عويس، الذي قدِم مع رفاقه من دير الزور لمساندة قوات الكريلا عبر خيمة النصر التي نصبت في ساحة الشهيد عكيد منذ يومين، قال "اليوم هو يوم رد الدَّيْن لقوات الكريلا، فمن حرّرنا بالأمس من ظلام الإرهاب يتعرض اليوم لهجمات جيش دولة الاحتلال ومن واجبنا الوقوف إلى جانبه".

وتابع عويس: "نحن شبيبة دير الزور مع فكر القائد أوجلان، وهدفنا هو السعي لإحلال السلام في المنطقة، وذلك من خلال دحر المحتل التركي ومرتزقته من كل بقعة محتلة من أرضنا".

أما الإدارية في مجلس الشبيبة الثورية بمدينة الرقة وريفها، بشرى الأحمد، قالت: "جئنا إلى مدينة كوباني لنؤكد دعمنا لقوات الكريلا التي تتصدى لهجمات دولة الاحتلال التركي، وتؤكد أنها أمل الشعوب في الخلاص من الظلام الذي يحيط بها".

وأدانت بشرى العزلة المفروضة على القائد أوجلان وقالت: "هذه العزلة هدفها عزل مجتمعنا عن العالم".

'حملة النفير العام بدأت وحان الوقت للانضمام إليها'

صوت الشبيبة في دعم قوات الكريلا لم يقتصر على مناطق الرقة والدير الزور، بل شملت مدينتي منبج، وكوباني المدينة التي بدأت منها شرارة النصر لكل شعوب العالم.

الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج وريفها التي تحررت عام 2016، أحمد الجبيلي، أكد أن هدف دولة الاحتلال هو إفشال المشروع الديمقراطي في المنطقة، وقال: "تكاتفنا هو الحل الوحيد للتصدي لأطماع دولة الاحتلال التركي".

وناشد الجبيلي الشبيبة في عموم سوريا الانضمام إلى مقاومة الكريلا للدفاع عن مناطق الدفاع المشروع وإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي، وقال: "دولة الاحتلال تحاول السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وليس فقط جبال كردستان".

أما عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، مصطفى خليل، قال: "اليوم، يعمل شبيبة الفرات ما بوسعهم لمساندة قوات الكريلا، وهذا دليل على تعلقهم بفكر وفلسفة القائد أوجلان الذي أهداهم طريق التحرر من ظلم الأنظمة الاستبدادية".

وأشار "حملة النفير العام بدأت، وحان الوقت للانضمام إليها، ونقول لدولة الاحتلال كفى. ونقول للخونة الذين يدعون أنهم كرد ويطعنون الكرد: لكم يوم وستحاسبون".

(ن ك/ د)

ANHA