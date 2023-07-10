شبيبة قامشلو: قوتنا هي فكرنا وإرادتنا وسنناضل لتحقيق الحرية الجسدية للقائد

في سياق حملة النفير العام التي أعلنت عنها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، اليوم الاثنين، تنديداً بإرسال دولة الاحتلال التركي لرسائل تهديد للقائد عبدالله أوجلان، خرج العشرات من الشبيبة والمرأة الشابة في مظاهرة مشاعل بمدينة قامشلو.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو تحت شعار "الشبيبة فدائيو القائد آبو" العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة، وأهالي المدينة.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة؛ ولدى وصولهم إلى أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء كلمة للإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية، شرفان أحمد نوه من خلالها إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان منذ 27 شهراً دون ورود أي معلومات عنه، وقال: "هذه العزلة تستهدف كل الشعوب وبالأخص الكرد في شخص القائد عبدالله أوجلان".

وفي إشارة إلى حملة النفير العام لحركة الشبيبة والمرأة الشابة، أكد شرفان: "من أجل حرية كل الشعوب ومن أجل القائد أعلنا حملة النفير العام؛ لنا حياة وروح واحدة وهي القائد آبو الذي ناضل من أجل الديمقراطية وحرية كل الشعوب".

وأضاف في ختام المظاهرة: "لن ندعو أي دولة لتحقيق الحرية الجسدية لقائدنا، فقوتنا هي فكرنا وإرادتنا، بل أدعو كل الشبيبة للخروج ضد رسائل التهديد التي يتم تسليمها للقائد والعزلة المشددة المفروضة عليه".

(كروب/سـ)