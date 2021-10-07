شبيبة قامشلو يستنكرون المؤامرة وخيانة PDK عبر مظاهرة

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة سلسلة من الفعاليات والتظاهرات في قامشلو للتنديد بأفعال حزب PDK وتعاونه مع دولة الاحتلال التركي، وكذلك استنكاراً للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان.

وخرجت اليوم مظاهرة في حي العنترية بمدينة قامشلو بمشاركة العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة والأهالي. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "بمقاومة القائد آبو وحتى متين وزاب وآفاشين ، ضمانة للنصر".

وانطلقت المظاهرة من أمام مستودع الحبوب في العنترية وجابت شوارع الحي وسط ترديد المشاركين الشعارات التي تندد "بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني و تحيي مقاومة HPG" لتتحول المظاهرة بعدها إلى وقفة احتجاجية في الحي.

وهناك أدلت عضوة اتحاد المرأة الشابة آيان أحمد ببيان قالت فيه:

"كما هو معروف ، تدور معركة شرسة في جميع أنحاء كردستان اليوم ، فالعدو الفاشي والقاتل يهاجم مناطق الدفاع المشروع بكل وحشية. وينفذ جميع أنواع الهجمات حتى الأسلحة الكيميائية. فيما يبدي مقاتلو حركة حرية كردستان مقاومة لا مثيل لها أمام تلك الهجمات.

ومع حلول ذكرى المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان، يهدف العدو لاستكمالها عبر الهجوم على ساحات النضال والمقاومة ، لكنهم اليوم يريدون تحقيق ذلك الهدف من خلال تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني معهم. كما يهدفون من وراء ذلك إلى احتلال شنكال أيضاً.

وفي ذكرى المؤامرة الدولية تستمر المقاومة الفدائية من قبل قوات الكريلا على كل الساحات استكمالاً لمقاومة القائد عبدالله أوجلان، والتي ستستمر حتى نيل حرية القائد.

نحن كشابات وشباب يقع على عاتقنا تصعيد النضال على كافة المستويات، وهذه المهمة كلفنا بها القائد أوجلان لنلعب دورنا الريادي في الثورة. ونحن كشابات وشباب لا نقبل المؤامرة على قائدنا ، ولن نتسامح مع هذه المؤامرة.

نحن، حركة اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في قامشلو، ندعو جميع الشابات والشباب للنضال معًا ضد خيانة واستبداد حزب PDK وفاشية الدولة التركية ، وكذلك من أجل نيل حرية القائد آبو".

وانتهت الوقفة بترديد الشعارات التي تندد بالخيانة.

(س ي/ل)

ANHA