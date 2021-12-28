شبيبة قامشلو ينظمون مسيرة بالمشاعل استنكاراً لهجوم الاحتلال التركي على كوباني

قصفت دولة الاحتلال التركي بتاريخ الـ 25 من كانون الأول الجاري بطائرة مسيرة منزلاً في مدينة كوباني بإقليم الفرات ما أسفر عن استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة بالمشاعل في مدينة قامشلو للتنديد باستهداف دولة الاحتلال التركي لأعضاء حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في كوباني.

وانضم العشرات من أهالي مدينة قامشلو إلى مسيرة الشبيبة. رفع المشاركون في المسيرة لافتة كتب عليها " هجمات الاحتلال لن تستطيع القضاء على إرادة الشبيبة" بالإضافة لرفع صور شهداء القصف التركي.

انطلقت المسيرة من دوار الشرق في مدينة قامشلو واتجهت صوب مزار الشهيد دليل صاروخان وسط ترديد شعارات تحيي الشهداء وتعاهد بالانتقام لهم وشعارات تحيي مقاومة كوباني. ولدى الوصول إلى أمام المزار تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري.

خلال التجمع ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية مصطفى محمد كلمة قال فيها :" تسعى الدولة التركية الفاشية من وراء قصفها لمدينة كوباني إلى كسر إرادة الشعوب، لأنه بوجود مقاومة الشبيبة لن تستطيع الدولة التركية الدخول إلى روج آفا. لن تستطيع الدولة التركية إيقاف نضال شبيبة كردستان عامة".

وناشد مصطفى محمد شبيبة شمال وشرق سوريا بالقول " انضموا إلى حرب الحرية، حان وقت الانتقام"

وانتهى التجمع بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

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ANHA