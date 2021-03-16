شبيبة قامشلو يخرجون في مظاهرة للمطالبة بالكشف عن وضع أوجلان

عبر فعاليات مختلفة تتزايد الدعوات المطالبة بالكشف عن الحالة الصحية للقائد عبد الله أوجلان.

وفي هذا السياق ، نظمت حركة الشبيبة الثورة السورية واتحاد المرأة الشابة في قامشلو مظاهرة، وسط رفعهم لصور القائد أوجلان، وانطلقوا من أمام مركز مدينة الشباب وتوجهوا صوب مقر الأمم المتحدة، وهناك توقف الشبيبة ضمن وقفة احتجاجية، ورددت الشبيبة الشعارات التي تهتف بحياة القائد أوجلان وتطالب بحريته والكشف عن أوضاعه الصحية.

كما عاهد الشبيبة خلال الوقفة أنهم لن يتوقفوا عن الفعاليات حتّى معرفة وضع القائد أوجلان.

(ل)

ANHA