شبيبة قامشلو يخرجون بمسيرة استنكارا بمؤامرة 15 شباط

رفع الشبيبة أثناء المسيرة لافتات كتب عليها " لا أحد يستطيع إطفاء شمسنا" ، " حان وقت حرية القائد آبو" وسط ترديد هتافات " أردوغان إرهابي"، " تحيا مقاومة إمرالي". وجابت المسيرة شوارع حي جودي بمدينة قامشلو.

بعدها تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري مطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. خلال التجمع ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية نيشان هركول كلمة أشار فيها إلى أنهم كشبيبة شمال وشرق سوريا ينددون بشدة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. لافتاً إلى أن القائد أوجلان يعاني منذ سنوات من التعذيب والعزلة.

وتابع نيشان هركول:" نرى اليوم بأن جميع المكونات تنادي باسم القائد عبد الله أوجلان، من الواضح أن هذه المؤامرة ليست فقط ضد القائد أوجلان بل تستهدف فكره أيضاً".

واختتم نيشان هركول كلمته بالقول :" نجدد عهدنا للقائد آبو ولشعبنا، ونطالب بالحرية الجسدية للقائد الأممي عبد الله أوجلان".

وانتهى التجمع بترديد شعار " لا حياة بدون القائد".

(م م)

ANHA